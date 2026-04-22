แก้เก้อ!ทรัมป์ขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน'ไม่มีกำหนด' หลังเตหะรานเมินร่วมโต๊ะเจรจารอบใหม่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(21 เม.ย.) ขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอย่างไม่มีกำหนด ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหมดอายุ อ้างเปิดทางให้ทั้ง 2 ประเทศ เดินหน้าการเจรจาสันติภาพ เพื่อยุุติสงครามที่เข่นฆ่าผู้คนหลายพันชีวิตและสั่นคลอนเศรษฐกิจโลก ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเตหะรานไม่ส่งคณะผู้แทนเจรจาไปยังอิสลามาบัด
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ทรัมป์บอกว่าเขาตกลงตามคำร้องขอจากปากีสถาน ซึ่งเป็นคนกลางการเจรจาสันติภาพ "ในการระงับการโจมตีของเราต่อประเทศอิหร่าน จนกว่าพวกผู้นำและบรรดาตัวแทนของพวกเขาจะหาข้อเสนอที่เป็นเอกภาพได้"
ทรัมป์ บอกว่าเขาขยายข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน "จนกว่าอิหร่านจะยื่นข้อเสนอเข้ามา และการพูดคุยหารือปิดฉากลง ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง"
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างการกลับลำคำขู่ของทรัมป์ หลังจากก่อนหน้านี้เขาเคยส่งเสียงเตือนซ้ำๆว่าจะทิ้งบอมบ์ถล่มโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนในอิหร่าน ปฏิบัติการที่ทางอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติและคนอื่นๆ เตือนว่าการโจมตีลักษณะดังกล่าวเป็นข้อห้ามภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ยังไม่มีความเห็นออกมาจากอิหร่านและอิสราเอล แต่ในส่วนของปากีสถาน โดยนายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ ในวันพุธ(22เม.ย.) ขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สำหรับการตอบรับคำร้องขอของอิสลามาบัด ในการขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิง ในสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน เพื่อเปิดทางให้เดินหน้าความพยายามทางการทูตกันต่อไป
"ผมหวังด้วยความจริงใจว่าทั้ง 2 ชาติจะยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและสามารถหาข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพอย่างครอบคลุม ระหว่างการเจรจารอบ 2 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในอิสลามาบัด สำหรับยุติความขัดแย้งอย่างถาวร" ชารีฟโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ทรัมป์ ซึ่งเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ บอกว่าเขาตัดสินใจขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิง เพราะว่า "รัฐบาลอิหร่านมีความแตกแยกกันอย่างรุนแรง แต่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่" อ้างถึงกรณีที่สหรัฐฯและอิสราเอลลอบสังหารผู้นำบางส่วนของประเทศแห่งนี้ ในนั้นรวมถึงอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด
ประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกว่าเขาจะยังคงเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลท่าเรือและชายฝั่งของอิหร่าน ความเคลื่อนไหวที่พวกผู้นำเตหะรานเรียกว่าเป็นการก่อสงครามทางทะเล มาตรการปิดล้อมของอเมริกากลายเป็นจุดติดขัดที่ทำให้สถานการณ์บนโต๊ะเจรจาสั่นคลอน ทั้ง 2 ฝ่ายกำลังชั่งใจว่าจะส่งคณะตัวแทนเข้าสู่การเจรจาสันติภาพรอบ 2 ในกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน หรือไม่
การขยายเวลาหยุดยิงมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจาก ทรัมป์ เคยบอกว่าเขาไม่มีแนวโน้มที่จะต่ออายุการหยุดยิงชั่วคราว และกองทัพสหรัฐฯ "พร้อมลุยเต็มที่" เขาให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี ว่าอเมริกาอยู่ในสถานะการเจรจาที่เข้มแข็ง และมันจะลงเอยด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่า "ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยม"
(ที่มา:รอยเตอร์)