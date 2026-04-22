น้ำมันขึ้น$3หุ้นUSลงและทองคำร่วง$109 หลังอิหร่านเมินส่งตัวแทนเจรจาหย่าศึกสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 3% และวอลล์สตรีทปิดลบในวันอังคาร(21 เม.ย.) หลังอิหร่านยังไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯหรือไม่ ในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงเหลือเวลาอีก 1 วันก่อนหมดอายุ ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการแข็งค่าของดอลลาร์ ฉุดทองคำปรับลด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 2.52 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 3.00 ดอลลาร์ ปิดที่ 98.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังคงแสดงความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม แต่บอกว่าเขาไม่ต้องการขยายกรอบเวลาของข้อตกลงหยุดยิง และระบุกองทัพอเมริกา "พร้อมลุยเต็มที่" ถ้าการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ
ตลาดน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังจากจนถึงช่วงเที่ยงวันวันอังคาร(21 เม.ย.) รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ซึ่งมีกำหนดเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าไปอิสลามาบัด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(21เม.ย.) จากความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งกัดเซาะมุมมองในแง่บวกเบื้องต้น เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ
ดาวโจนส์ ลดลง 293.18 จุด (0.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,149.38 เอสแอนด์พี ลดลง 45.13 จุด (0.63 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,064.01 จุด แนสแดค ลดลง 144.43 จุด (0.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,259.96 จุด
อิหร่านบอกว่าจะเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐฯในปากีสถาน ก็ต่อเมื่อวอชิงตันละทิ้งนโยบายกดดันและคำขู่ต่างๆนานา พร้อมระบุเตหะรานปฏิเสธการเจรจาที่มีเป้าหมายบีบให้ยอมจำนน
วอลล์สตรีทร่วงลงหนักยิ่งขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขาย หลังมีรายงานว่ารองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ยกเลิกการเดินทางไปยังปากีสถาน สำหรับการเจรจาสันติภาพ
ด้านราคาทองคำปรับลดในวันอังคาร(21 เม.ย.) ถูกฉุดจากการแข็งค่าของดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ดีดตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอการเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่าน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 109.20 ดอลลาร์ หรือ 2.30 % ปิดที่ 4,719.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)