นายกฯหญิงสายเหยี่ยว “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” ส่งเครื่องบวงสรวงไปศาลเจ้ายาสุกุนิในเริ่มเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ สร้างความไม่พอใจให้ “จีน-เกาหลีใต้”

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ วันอังคาร(21 เม.ย) ส่งเครื่องบวงสรวงไปศาลเจ้ายากุสุนิที่กรุงโตเกียวในการเริ่มต้นของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ 3 วัน แต่สร้างความไม่พอใจจากทั้งจีนและเกาหลีใต้จากการที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยที่ญี่ปุ่นเคยส่งกองทัพไปรุกราน
สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานวันอังคาร(21 เม.ย)ว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดกับผู้นำหญิงญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เธอไม่น่าจะเดินทางไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิด้วยตัวเองระหว่างเทศกาลในครั้งนี้จากการที่ความสัมพันธ์ระหว่งญี่ปุ่นและจีนนั้นกระเตื้องขึ้นมาแค่เล็กน้อยนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหญิงสายเหยี่ยว ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ออกมาแสดงความเห็นเมื่อพฤศจิกายนต่อการที่แดนอาทิตย์อุทัยจะรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินไต้หวันได้อย่างไร
การเดินทางไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิโดยบรรดาผู้นำญี่ปุ่รและรัฐมนตรีต่างๆนี้กลายเป็นประเด็นทางการทูตมานานแล้วกับเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าถูกมองว่าเป็นการยกย่องผู้นำทางการทหารญี่ปุ่นที่ถูกมองเป็นอาชญากรสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม
ทาคาอิจิส่งกิ่งมาซากากิ(masakaki)ไปบวงสรวงสักการะที่ศาลเจ้ายาสุกุนิในเทศกาล 2 ครั้งในแต่ละปีภายใต้ชื่อของเธอในฐานะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตามธรรมการปฎิบัติของบรรดาผู้นำก่อนหน้าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และท่ามกลางกลุ่มผู้ที่ส่งเครื่องบวงสรวงเช่นกันรวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น ไอซูกิ โมริ (Eisuke Mori) และประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น มาซากาซู เซกิกูชิ (Masakazu Sekiguchi)
“ดิฉันเชื่อว่ามันเป็นธรรมชาติที่ในประเทศใดๆในการแสดงการคารวะหรือแสดงความซาบซึ้งต่อบุคคลที่ได้เสียชีวิตเพื่อประเทศของพวกเขาหรือพลีชีพคนเหล่านั้นเพื่อนโยบายประเทศ” ทาคาอิจิกล่าวให้สัมภาษณ์ในค่ำวันอังคาร(21) เสริมว่า เธอได้เดินทางไปศาลเจ้าสักการะบรรพบุรุษที่วายชนในสงครามทั่วประเทศที่เหลือและจะทำเช่นนั้นต่อไป
และในประเด็นที่ว่าผู้นำหญิงตั้งใจจะไปสักการะที่ศาลเจ้าด้วยตัวเองหรือไม่ เธอกล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่กล่าวถึงอีก
ขณะเดียวกันหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น มิโนนุ คิฮารา (Minoru Kihara) ทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่า การส่งเครื่องสักการะไปถวายนี้ทำในนามส่วนตัว
สำนักข่าวเกียวโดเปิดเผยว่า ในขณะที่เธอยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ทาคาอิจิมักเดินทางไปศาลเจ้ายาสุกุนิด้วยตัวเองในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง รวมไปถึงวันที่ 15ส.ค ซึ่งตรงกับวันที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2
ทั้งนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวในงานแถลงข่าววันอังคาร(21)ว่า จีนขอต่อต้านอย่างหนักและประณามด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดต่อการกระทำของญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับศาลเจ้ายาสุกุนิและเสริมว่า จีนได้ได้ยื่นการประท้วงต่อญี่ปุ่นแล้ว
พร้อมชี้ว่า การลืมอดีตเป็นเสมือนการทรยศและปฎิเสธความรับผิดชอบหมายถึงการกระทำซ้ำอาชญากรรม และชี้ต่อว่า ประชาคมโลกสมควรที่ต้องระมัดระวะงอย่างสูงต่อวิธีมุมมองทางประวัติศาสตร์ของแดนอาทิตย์อุทัยและจะทำงานร่วมกับทำให้ยังคงสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทั้งนี้ปักกิ่งเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อญี่ปุ่นนับตั้งแต่การแสดงความเห็นเรื่องไต้หวันของทาคาอิจิ
สอดคล้องกับการออกมาแสดงความเห็นของโฆษกกระทรวงเกาหลีใต้ที่กล่าวว่า รู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อการกระทำของบรรดาผู้นำญี่ปุ่นที่ตัดสินใจส่งเครื่องเซ่นสักการะไปยังศาลเจ้ายาสุกุนิ พร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นแสดงออกผ่านมุมมองที่อ้อมน้อมของอดีตที่เคยผิดพลาดที่จะช่วยความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในอนาคต