การเจรจาสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯอาจจะเดินหน้าต่อ แต่อย่าคาดหวังราคาเบนซิน-ข้าวของต่างๆ จะกลับลดลงได้ในเร็ววัน

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2026/04/iran-president-says-his-country-may-rejoin-islamabad-peace-talks/)
Iran top diplomat says country may rejoin Islamabad peace talks
by Jake Johnson and Brad Reed
21/04/2026
อิหร่านแสดงท่าทีอาจจะไปร่วมเจรจารอบสองกับสหรัฐฯที่ปากีสถานในสัปดาห์นี้ แต่นักวิเคราะห์ชี้กระทั่งสงครามจบลงโดยเร็ว ทว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอเมริกายังอึมครึม ทั้งราคาน้ำมันและข้าวของต่างๆ กำลังขยับขึ้นและยากที่จะถอยกลับลงมา ขณะที่ทรัมป์ยังพยายามใช้มือปิดฟ้า พูดหักหน้ารัฐมนตรีพลังงานของเขาเอง ที่กล้าสารภาพว่าราคาเบนซินอาจสูงลิ่วไปถึงปีหน้า
อิหร่านกำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพอีกรอบหนึ่ง [1] กับคณะบริหารทรัมป์ ที่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงปากีสถาน ในสัปดาห์นี้ ถึงแม้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของฝ่ายเตหะรานเพิ่งออกมากล่าวหาคณะผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯว่าบ่อนทำลายการเจรจารอบก่อน ทั้งด้วยการตั้งข้อเรียกร้องแบบพวกคำนึงแต่การให้ฝ่ายตนได้สูงที่สุด และการ “คอยเลื่อนเสาโกลไม่หยุดไม่หย่อน”
ผู้ทำหน้าที่โฆษกให้แก่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เอสมาอิล บากาเอ (Esmail Baghaei) กล่าว [2] ระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ (20 เม.ย.) ว่า “ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆ” เกี่ยวกับเรื่องที่ฝ่ายอิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจารอบต่อไปอย่างไรหรือไม่ ทั้งนี้การหารือรอบแรกซึ่งจัดขึ้นในเมืองหลวงปากีสถานที่มีการเจรจามาราธอนถึง 21 ชั่วโมง ยังคงจบลงโดยไม่สามารถผลิตดีลเพื่อยุติการสู้รบขัดแย้งคราวนี้ที่คณะบริหารทรัมป์และรัฐบาลอิสราเอลคู่หูของพวกเขาเปิดฉากขึ้นในวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
“ขณะที่สหรัฐฯกำลังกล่าวอ้างเรื่องการใช้วิถีทางการทูต และมีความพรักพร้อมสำหรับการเจรจา แต่พวกเขากลับยังคงกำลังมีพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งไม่มีอย่างไหนบ่งชี้ถึงความเอาจริงเอาจังในการมุ่งเดินหน้ากระบวนการทางการทูตเลย” บากาเอ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวขณะชี้ถึงการที่กองทัพสรัฐฯโจมตีและยึดเรือสินค้าติดธงอิหร่านลำหนึ่งในอ่าวโอมานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ด้านประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน เมื่อวันจันทร์ (20) ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น “พวกสัญญาณที่ไม่สร้างสรรค์รวมทั้งขัดแย้งกันเอง” จากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
“การเคารพปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา คือพื้นฐานของการสนทนาที่มีความความหมาย” เปเซชเคียนกล่าวในโพสต์ทางสื่อสังคม [3] ก่อนจะกล่าวต่อไปว่าในใจของชาวอิหร่านนั้น มีความรู้สึกเกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐฯในทางที่ “ไม่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตกทอดมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและล้ำลึก” ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความเป็นมาที่อเมริกามีการกระทำอย่างก้าวร้าวรุกรานต่อประเทศเก่าแก่ในตะวันออกกลางรายนี้มาโดยตลอด
“พวกเขามุ่งหาทางทำให้อิหร่านยอมจำนน” เปเรซเคียนเขียนถึงพฤติการณ์ของพวกเจ้าหน้าที่คณะบริหารทรัมป์ “ชาวอิหร่านน่ะไม่เคยยอมก้มหัวให้แก่การใช้กำลังบังคับหรอก”
การแสดงความเห็นเช่นนี้จากประธานาธิบดีอิหร่าน มีขึ้นขณะประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ข่มขู่คุกคามที่จะรณรงค์ถล่มระเบิดโจมตีอิหร่านต่อไป --หลังจากที่ได้สังหารชาวอิหร่านไปมากกว่า 3,300 คน และทำให้พวกเขากลายเป็นคนพลัดถิ่นที่อยู่ไปหลายล้านคน [4] แล้ว— ถ้าหากการหยุดยิง 2 สัปดาห์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หมดอายุลงในคืนวันพุธ (22) นี้ โดยที่ไม่มีการทำความตกลงเพื่อยุติสงคราม
“ระเบิดจำนวนมหาศาลกำลังจะเริ่มออกมาแล้ว” ทรัมป์บอก [5] กับ พีบีเอสนิวส์ (PBS News) สื่อทีวีสาธารณะในสหรัฐฯ เมื่อถูกถามว่าถ้าการหยุดยิงสิ้นอายุลงโดยยังไม่มีการทำดีลใดๆ จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น
คำกล่าวเหล่านี้ของทรัมป์ ออกมาหลังจากเขาเตือนว่าหากพวกผู้นำอิหร่านไม่ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของคณะบริหารของเขาเพื่อยุติสงครามครั้งนี้แล้ว “สหรัฐฯก็กำลังจะน็อกเอาต์โรงไฟฟ้าทุกๆ โรง และสะพานทุกๆ สะพานในอิหร่านอย่างไม่มียกเว้น”
ถึงแม้พวกผู้เชี่ยวชาญกล่าว [6] ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่า คำข่มขู่เช่นนี้ของทรัมป์ในตัวมันเองก็เป็นอาชญากรรมสงครามอยู่แล้ว กระทั่งเขายังไม่ทันต้องกระทำจริงๆ ด้วยการโจมตีใส่พวกโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนเช่นนี้ก็ตามที ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนถือเป็นสิ่งที่ได้รับความปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ
คณะบริหารทรัมป์มีความเห็นแตกต่างกันเรื่องราคาน้ำมันเบนซิน
ในวันจันทร์ (20) เช่นเดียวกัน ทรัมป์ หักหน้า คริส ไรต์ (Chris Wright) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของเขาเอง ซึ่งในอดีตเคยเป็นผู้บริหารบริษัทผลิตน้ำมันจากการขุดเจาะหินน้ำมันในสหรัฐฯ ว่ากล่าวไม่ถูกต้องที่ออกมาบอกว่าราคาน้ำมันเบนซินหน้าปั๊มในอเมริกาอาจจะยังคงอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าแกลลอนละ 3 ดอลลาร์ไปจนกระทั่งถึงปีหน้า
ทั้งนี้ ระหว่างการให้สัมภาษณ์ [7] เมื่อวันอาทิตย์กับ เจค แทพเพอร์ (Jake Tapper) ของทีวีข่าวซีเอ็นเอ็น ไรต์ถูกถามว่าเมื่อไหร่ชาวอเมริกันจึงควรคาดหวังจะได้เห็นราคาเบนซินหล่นกลับลงมาอย่างสำคัญเสียที หลังจากที่มันพุ่งพรวดขึ้นไปอยู่เหนือแกลลอนละ 4 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ สืบเนื่องจากสงครามที่ทรัมป์ทำกับอิหร่าน
“ผมไม่ทราบหรอก” ไรต์ ตอบ “นั่นอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงต่อไปของปีนี้ นั่นอาจไม่เกิดขึ้นเลยจนกว่าจะถึงปีหน้า”
ต่อมา ในระหว่างให้สัมภาษณ์ [8] สื่อ เดอะฮิลล์ (The Hill) เมื่อวันจันทร์ (20) ทรัมป์ระบุว่า ไรต์ “ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง” เกี่ยวกับการคาดการณ์ดังกล่าว และยืนกรานว่าราคาเบนซินจะหล่นฮวบลงแน่นอน “ในทันที” ที่สงครามนี้ยุติลง
ถึงแม้ทรัมป์พยายามอวดอ้างว่าราคาเบนซินจะต้องถอยกลับลงมาอย่างว่องไวภายหลังเสร็จสิ้นสงครามคราวนี้ก็ตามที แต่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงาน [9] เอาไว้ในวันจันทร์เช่นกันว่า ผลกระทบทางลบต่างๆ ของการที่อิหร่านปิดล่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกำลังเป็นการรัดคอไม่ให้มีการลำเลียงขนส่งปิโตรเลียมถึงราวๆ 20% ของทั่วโลก ตอนนี้ยังแค่กำลังอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้นให้เป็นที่รู้สึกกันเท่านั้น
ผลกระทบของการปิดช่องแคบแห่งนี้กำลังเป็นที่รู้สึกกันรุนแรงที่สุดในเอเชียตะวันออก ซึ่งการขาดหายของซัปพลายน้ำมันเป็นจำนวนมาก กำลังส่งผลไหวกระเพื่อมอย่างรุนแรงกระจายออกไปทั่วทั้งโลก ถ้าหากฮอร์มุซยังคงถูกปิดลากยาวต่อไปยิ่งกว่านี้
“แม้กระทั่งมีดีลสันติภาพขึ้นมาในเร็วๆ นี้” รายงานของนิวยอร์กไทมส์ บอก “อนาคต ... น่าที่จะเป็นไปได้มากว่าต้องมีช่วงหลายๆ เดือนของการที่เที่ยวบินทั้งหลายถูกยกเลิก, ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ, โรงงานต่างๆ หยุดดำเนินงาน, การขนส่งต่างๆ ล่าช้าออกไป, และชั้นวางสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ว่างเปล่า สำหรับพวกผลิตภัณฑ์ซึ่งเคยเห็นกันมาอย่างยาวนานว่าสามารถซื้อหาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายในทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, วัคซีนต่างๆ, เข็มฉีดยา, ลิปสติก, ไมโครชิป, และชุดกีฬา”
นิวยอร์กไทมส์กล่าวต่อไปว่า “แม้กระทั่งถ้าหากช่องแคบฮอร์มุซสามารถเปิดใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ มันก็อาจใช้เวลากันไปอีกเป็นปีๆ กว่าที่เอาท์พุตด้านน้ำมันและก๊าซ ตลอดจนการลำเลียงขนส่งจะกลับมาอุดมสมบูรณ์เต็มที่จนถึงระดับก่อนสงคราม”
บ็อบ แมคแนลลี (Bob McNally) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัทที่ปรึกษา แรพิดัน เอเนอร์จี กรุ๊ป (Rapidan Energy Group) ให้ความเห็นในทำนองเดียวกับบทวิเคราะห์นี้ของนิวยอร์กไทมส์ ในการให้สัมภาษณ์ [10] สื่อนิวสวีก (Newsweek) ซึ่งนำออกมาเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (20)
“มันมีความเป็นได้สูงมากที่เราจะรู้สึกถึงผลกระทบต่างๆ ของการสะดุดติดขัดของพลังงานนี้ ไปจนตลอดถึงสิ้นปีนี้” แมคแนลลี อธิบาย “กระทั่งถ้าหากการสู้รบขัดแย้งนี้และการสะดุดติดขัดต่างๆ สิ้นสุดลงในวันนี้ ผลกระเพื่อมต่างๆ ก็จะยังคงเป็นที่รู้สึกกันไปอีกหลายๆ เดือน เพียงแค่การที่อ่าวเปอร์เซียจะเริ่มต้นการผลิตกันใหม่และให้กลับมาไหลเวียนกันใหม่ได้ ก็จะต้องใช้เวลา 3 ถึง 4 เดือนแล้ว ยิ่งเรื่องการซ่อมแซมพวกโรงงานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายด้วยแล้ว อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้อีก”
มาร์ก แซนดี (Mark Zandi) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ มูดีส์ แอนาลิทิกซ์ (Moody’s Analytics) ก็คาดการณ์ [11] เช่นกันว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯจะต้องประสบกับความเจ็บปวดทางการเงินเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายๆ เดือนข้างหน้านี้
“มันไม่ได้ดูเหมือนกับว่า ราคาเบนซินจะหวนกลับลงสู่ระดับช่วงก่อนสิ้นสงครามในเร็วๆ นี้ได้เลย” แซนดี เขียน [12] เช่นนี้ในโพสต์ทางโซเชียลมีเดีย “นี่หมายถึงแม้กระทั่งถ้าสงครามจบลงได้ในเร็วๆ นี้นะ ซึ่งยังดูไม่แน่นอนเอาเลย แล้วนี่พูดกันแบบน้อยที่สุดแล้วนะ แล้วนี่ยังเป็นการกลั่นกรองออกมาจากสิ่งที่ชาวอเมริกันควรจะต้องป้องกันตัวเองจากการที่ราคาข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องขยับสูงขึ้น ตั้งแต่พวกของกินของใช้ประจำวัน ไปจนถึงค่าตั๋วเครื่องบินในหลายๆ อาทิตย์หลายๆ เดือนข้างหน้านี้ ความเจ็บปวดทางการเงินซึ่งมีสาเหตุจากสงครามและผลพวงต่อเนื่องของมันที่มีกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคของกับเศรษฐกิจนั้น กำลังจะดุเดือดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ”
ข้อเขียนชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ข่าว คอมมอน ดรีมส์ https://www.commondreams.org/)
เชิงอรรถ
[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vance-has-not-yet-left-iran-talks-pakistan-source-says-2026-04-20/
[2] https://www.dropsitenews.com/p/us-iran-ceasefire-set-to-expire-israel-yellow-line-lebanon
[3]https://x.com/drpezeshkian/status/2046251045484106014
[4] https://www.nrc.no/news/2026/iran-one-month-of-war-leaves-millions-in-extreme-uncertainty
[5] https://www.pbs.org/newshour/politics/trump-tells-pbs-news-that-lots-of-bombs-start-going-off-if-iran-ceasefire-expires
[6] https://www.commondreams.org/news/hegseth-trump-war-crimes
[7] https://x.com/atrupar/status/2044096974182306255
[8] https://thehill.com/homenews/administration/5839186-trump-disagrees-energy-secretary/
[9] https://www.nytimes.com/2026/04/20/world/asia/asia-pacific-iran-war-oil.html
[10] https://www.newsweek.com/trump-blamed-gas-price-surge-relief-unlikely-before-midterms-11852481
[11]https://x.com/Markzandi/status/2045882117985272287
[12]https://x.com/Markzandi/status/2045882117985272287