สุดสะพรึง! ส.สอเมริกันเชื่อ “นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สหรัฐฯ” ในโครงการลับสุดยอดไม่ต่ำกว่า 11 คนเกิด “สาบสูญ-เสียชีวิตปริศนา” อย่างเป็นรูปแบบ ชี้อาจเป็นฝีมือ “รัสเซีย-จีน” ทำเนียบขาวประกาศสอบด่วน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – นักวิจัยสาขานิวเคลียร์ อากาศยาน และองค์การบริหารอากาศนาซาที่มีการวิจัยโคงการลับสุดยอดร่วม 11 คนที่สาบสูญหรือดับปริศนานี้มีจำนวนมากถือความลับชั้นสุดยอดไว้ในมือ ส่งผลทำให้สภาคองเกรสสหรัฐฯวันจันทร์(20 เม.ย)ประกาศเดินหน้าสอบเร่งด่วน ส.ส รัฐมิสซูรี เอริค เบอร์ลิสัน (Eric Burlison)ออกมาชี้ เชื่อเป็นปฎิบัติการฝ่ายตรงข้ามทั้งรัสเซีย จีน อิหร่าน ด้านทำเนียบขาวแถลงด่วน หน่วยงานรัฐต่างๆทั้ง FBI เพนตากอน กำลังสอบสวนในเรื่องนี้
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันจันทร์(20 เม.ย)ว่า เจมส์ โคเมอร์ (James Comer) ประธานคณะกรรมาธิการกำกับและการปฎิรูปรัฐบาล(Committee on Oversight and Government Reform)ของสภาล่างสหรัฐฯ แถลงผ่านหนังสือที่ส่งออกมาในวันจันทร์(20)ไปยังหน่วยงานต่างๆให้มีการเปิดเผยไม่เกินวันที่ 27 เม.ย เนื้อหาบางส่วนมีใจความว่า
“คณะกรรมาธิการกำกับและการปฎิรูปรัฐบาลกำลังสอบสวนรายงานที่ยังไม่มีการยืนยันถึงการหายตัวอย่างลึกลับและการตายอย่างเป็นปริศนาของกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ”
และเสริมว่า “รายงานเหล่านี้ชี้ว่ามีไม่ต่ำกว่า 10 คนที่เชื่อมโยงความลับนิวเคลียร์สหรัฐฯหรือเทคโนโลยีจรวด ได้เสียชีวิตหรือหายตัวอย่างเป็นปริศนไม่กี่ปีที่ผ่านมา”
โคเมอร์กล่าวต่อว่า “หากว่ารายงานเหล่านี้ถูกต้องแล้ว การเสียชีวิตหรือการสาบสูญดังกล่าวอาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงสหรัฐฯและต่อเจ้าหน้าที่อเมริกันที่เข้าถึงความลับทางวิทยาศาสตร์”
นิวส์วีคของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ในขณะที่เดียว ส.ส รัฐมิสซูรี เอริค เบอร์ลิสัน (Eric Burlison) จากพรรครีพับลิกันที่ประกาศจะร่วมมือกับสมาชิกพรรคเดโมแครตเพื่อทำให้ FBI เข้ามาสอบสวนปรากฎการณ์นี้ในวันจันทร์(20)เขาได้เพิ่มรายชื่อผู้เชี่ยวชาญอเมริกันอีก 2 คนได้แก่ แมทธิว ซัลลิแวน (Matthew Sullivan) และดร.หนิง ลี (Dr. Ning Li) อเมริกันเชื้อสายเอเชีย
เขาแสดงความเห็นว่า รูปแบบการสาบสูญหรือการเสียชีวิตของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่กลายเป็นที่โจทย์ขานไปทั่วโลกออนไลน์นี้อาจเป็น “ปฎิบัติการต่างชาติ”
“พวกเรากำลังแข่งกับ จีน รัสเซีย และอิหร่าน ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาวุธล้ำยุค และอวกาศ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของพวกเรามักจะหายตัวไป” เบอร์ลิสันโพสต์บนแพลตฟอร์ม X
และพร้อมเสริมว่า “นี่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แสดงถึงปฎิบัติการต่างชาติ ซึ่งผมกำลังทำงานกับเพื่อนเดโมแครตและรีพับลิกันเพื่อทำให้ FBI เข้ามาร่วมอย่างเต็มรูปแบบ นี่ไม่ใช่การร่วม 2 พรรค” นิวสวีครายงาน
เดลีเมลรายงานต่อว่า ประธานคณะกรรมาธิการกำกับและการปฎิรูปรัฐบาลจากพรรครีพับลิกันชี้ว่า รูปแบบของการหายตัวและเสียชีวิตของเหล่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2023
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่า เขาได้รับรายงานสรุปในปรากฎการณ์ประหลาดดังกล่าวสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมชี้ว่าคำตอบน่าจะออกมาอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์นิวสวีควันจันทร์(20)ว่า “มีหน่วยงานมากมายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวข้องในการสอบสวนนี้ รวม FBI กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ กระทรวงการสงครามสหรัฐฯ และอื่นๆ”
เดลีเมลรายงานว่า รูปแบบการสาบสูญและเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับโครงการลับสหรัฐฯที่เคสเริ่มมาตั้งแต่ปี 2023
และกลายเป็นที่สนใจต่อสาธารณะหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของอดีตพลอากาศตรีกองทัพสหรัฐฯ และวิศวกรอากาศยานและ UFO "วิลเลียม นีล แม็คคาสแลนด์"(William Neil McCasland) ที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อวันที่ 27 ก.พ ที่ผ่านมาจากบ้านรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งบังเอิญเกิดขึ้น 1 วันก่อนปฎิบัติการ Epic Fury ที่สหรัฐฯ-อิสราเอลสามารถลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ คาเมเนอี ได้สำเร็จ
เป็นที่น่าฉงนเพราะแม็คคาสแลนด์เดินทางออกไปจากบ้านพักโดยปิดโทรศัพท์มือถือและทิ้งไว้ที่บ้านรวมแว่นสายตา เป็นการหายตัวไปเกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 10.00 น. – 11.00 น. ของวันที่ 27 ก.พ ปีนี้ ภรรยาของเขาได้แจ้งกับ 911 ว่า ดูเหมือนสามีของเธอพยายามที่จะไม่ให้ถูกพบตัว
อ้างอิงจากเอบีซี 7 ชิคาโกรายงานเมื่อมีนาคมพบว่า แม็คคาสแลนด์ซึ่งเคยเป็นอดีตพลอากาศตรีกองทัพสหรัฐฯนี้เชื่อมโยงกับโครงการลับสุดยอดกองทัพและUFOเพราะเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการห้องแล็บวิจัยกองทัพอากาศสหรัฐฯ AFRL ที่ฐานทัพอากาไรท์-แพทเตอร์สัน(Wright-Patterson Air Force Base)
ฐานทัพอากาศสหรัฐฯแห่งนี้มีการเล่าลือว่าได้ทำการศึกษาเทคโนโลยีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือ UFO นับตั้งแต่เหตุ UFO ตกที่รอสเวลล์(Roswell)เมื่อปี 1947
สื่อสหรัฐฯชี้ต่อว่า เคสการหายตัวอย่างเป็นปริศนาของแม็คคาสแลนด์นี้เกือบเหมือนกับการหายไปของผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนอื่นๆอีก 4 คนที่เกิดขึ้นในแถบเซาท์เวสต์ระหว่างพฤษภาคม -สิงหาคมในปี 2025
หนึ่งใน 4 คือ สตีเวน การ์เซีย (Steven Garcia) วัย 48 ปีได้หายตัวไปจากบ้านของตัวเองที่รัฐนิวเม็กซิโก โดยเป็นการเดินออกไปจากบ้านโดยที่ไม่มีมือถือติดไปด้วยมีแค่ปืนพกเท่านั้น
แหล่งข่าวไม่เปิดเผยให้ข้อมูลเดลีเมลว่า การ์เซียเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำงานให้กับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติแคนซัส ซิตี KCNSC (Kansas City National Security Campus) ใน Albuquerque ที่ซึ่งผลิตกว่า 80% ของวัสดุชิ้นส่วนไม่ใช่นิวเคลียร์ที่จะส่งไปเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯ