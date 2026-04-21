วิกฤตพลังงานซัดเข้าปลายคางบังกลาเทศ ส่อแววหยุดบริการโทรมือถือ-อินเทอร์เน็ต

เอเอฟพี – ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในบังกลาเทศเตือนหากวิกฤตพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลางยังไม่ดีขึ้นในเร็ววัน อาจต้องระงับบริการโทรคมนาคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
บังกลาเทศที่มีประชากร 170 ล้านคน นำเข้าน้ำมันและก๊าซถึง 95% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง ส่งผลให้ได้รับผลกระทบหนักมากจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยมีรายงานระบุว่า ผู้ขับขี่รถต้องเข้าคิวรอเติมน้ำมันที่ปั๊มนานถึง 12 ชั่วโมง
สมาคมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบังกลาเทศ (AMTOB) ระบุเมื่อวันจันทร์ (20 เม.ย.) ว่า ไม่สามารถให้บริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องอีกต่อไปหากไม่มีเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูล
AMTOB ยังระบุในจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมแห่งบังกลาเทศ (BTRC) AMTOB ว่าสถานการณ์ลุกลามเกินการควบคุม และหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป มีความเสี่ยงเฉพาะหน้าที่อาจต้องปิดเครือข่ายโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และสำทับว่า ขณะนี้ผลกระทบเริ่มปรากฏแล้ว
AMTOB เสริมว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (MNO) กำลังเผชิญสถานการณ์ตึงเครียดในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากการขาดแคลนพลังงานเชิงพาณิชย์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งขาดการรับประกันอุปทานเชื้อเพลิงสำหรับระบบสนับสนุน
AMTOB แจงว่า ศูนย์ข้อมูลใช้น้ำมันดีเซลราว 500-600 ลิตรต่อชั่วโมง หรือเกือบ 4,000 ลิตรต่อวันสำหรับศูนย์หนึ่งแห่ง ซึ่งสถานีเชื้อเพลิงในประเทศไม่สามารถจัดหาให้ได้ ส่งผลให้สถานีโทรคมนาคมที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์หลายแห่งดำเนินงานโดยมีเชื้อเพลิงสำรองต่ำมากในระดับที่อันตราย
โมฮัมหมัด ซัลฟิการ์ เลขาธิการ AMTOB กล่าว่า การชัตดาวน์ศูนย์ข้อมูลจะส่งผลกระทบลุกลามทั่วทั้งเครือข่าย โดยอธิบายว่า การปิดเครือข่ายบางส่วนหรือทั้งหมดอาจทำให้บริการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อความตัวอักษร และบริการอื่นๆ ยุติลงหรือหยุดชะงักอย่างรุนแรง เช่น อินเทอร์เน็ตอาจช้ามากหรือใช้ไม่ได้เลย เนื่องจากศูนย์ข้อมูลเป็นฮับบัญชาการที่กำหนดเส้นทางและควบคุมทราฟิก
วันเสาร์ที่ผ่านมา (18 เม.ย.) รัฐบาลบังกลาเทศขึ้นราคาเชื้อเพลิง ที่รวมถึงการขึ้นราคาดีเซล 15% จากลิตรละ 100 ตากา เป็น 115 ตากา และขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 16% จากลิตรละ 116 ตากา เป็น 135 ตากา ส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการรถบัสและการขนส่งทางน้ำเรียกร้องขอปรับค่าบริการ
อิกบัล ฮาซัน รัฐมนตรีพลังงาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ (19 เม.ย.) ว่า บังกลาเทศจำเป็นต้องขึ้นค่าน้ำมันเนื่องจากวิกฤตพลังงานโลกที่ทุกประเทศ ไม่เว้นแม้แต่อเมริกา ต้องขึ้นราคา
คลังน้ำมันได้รับคำสั่งให้จัดส่งเชื้อเพลิงไปยังสถานีให้บริการตามราคาที่ปรับใหม่ ทว่า จนถึงขณะนี้ยังมีผลน้อยมาก โดยผู้ขับขี่คนหนึ่งบอกว่า ต้องรอคิวเติมน้ำมันนานถึง 16 ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์