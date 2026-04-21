ทรัมป์มั่นใจอิหร่านจะร่วมเจรจาที่ปากีสถาน เตหะรานยังไม่รับปาก-เรียกร้องมะกันคืนเรือ

รอยเตอร์ – ทรัมป์มั่นใจการเจรจาสันติภาพในปากีสถานจะเป็นไปตามแผน ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของอิหร่านเผยเตหะรานกำลังพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมหารือ ส่งผลราคาน้ำมันในตลาดเอเชียลดลงกว่า 1 เหรียญ แม้ยังมีอุปสรรคและความไม่แน่นอนอีกหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงกรณีที่อเมริกาโจมตีและยึดเรือสินค้าอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงกำลังจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ช้า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการบรรลุข้อตกลงเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกและตลาดหุ้นร่วง แต่ยืนกรานว่า อิหร่านต้องไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ด้านเตหะรานหวังใช้การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเป็นหมากต่อรองผลักดันข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงคราม ผ่อนคลายมาตรการแซงก์ชัน และเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ต่อ
เจ้าหน้าที่อิหร่านคนหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เตหะรานกำลังพิจารณาเข้าร่วมการเจรจา แต่ย้ำว่า ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องนี้
แหล่งข่าวอีกคนในปากีสถานที่เกี่ยวข้องกับการหารือเปิดเผยเมื่อวันอังคาร (21 เม.ย.) ว่า มีความเป็นไปได้ที่การเจรจาจะเกิดขึ้นในวันพุธ (22 เม.ย.) และทรัมป์อาจร่วมเจรจาด้วยตนเองหรือผ่านวิดีโอคอลล์ หากต้องลงนามข้อตกลง
ราคาน้ำมันปรับลดลง ขณะที่ตลาดหุ้นรีบาวด์ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชียช่วงเช้าวันอังคาร จากการคาดการณ์ว่า อเมริกาและอิหร่านจะกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง หลังจากการเจรจารอบแรกที่อิสลามาบัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล้มเหลว
ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยับลง 1.04 ดอลลาร์ หรือ 1.1% อยู่ที่ 94.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันเวสต์ เทกซัส อินเตอร์มีเดียตของอเมริกาสัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. ตกลง 1.66 ดอลลาร์ หรือ 1.9% อยู่ที่ 87.95 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังมีความตึงเครียดสูง โดยเมื่อวันอังคาร กระทรวงต่างประเทศอิหร่านประณามอเมริกาที่โจมตีและยึดเรือสินค้าทุสกาที่ติดธงอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และเรียกร้องให้ปล่อยเรือ ลูกเรือและครอบครัวทันที
แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยังระบุว่า อิหร่านจะใช้ศักยภาพทั้งหมดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งสิทธิ์และศักดิ์ศรีของพลเมือง และอเมริกาจะต้องรับผิดชอบการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางลุกลาม
สำนักข่าวทาสนิม ซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่า ผู้บัญชาการทหารอาวุโสคนหนึ่งของอิหร่านประกาศเมื่อวันอังคารว่า กองทัพอิหร่านพร้อมตอบโต้ขั้นเด็ดขาดทันทีต่อการดำเนินการที่เป็นปฏิปักษ์ระลอกใหม่ของศัตรู ขณะที่เรซา อามีรี โมกาดัม เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำปากีสถาน โพสต์ว่า ประเทศที่มีอารยธรรมยิ่งใหญ่จะไม่ยอมเจรจาภายใต้การคุกคามหรือการใช้กำลัง
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงทางทะเลเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (20 เม.ย.) ว่า เรือทุสกาอาจมีสิ่งที่วอชิงตันมองว่า เป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่อาจนำไปใช้ทางการทหาร โดยกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า ลูกเรือทุสกาล้มเหลวในการปฏิบัติตามการเตือนที่กินเวลานานถึง 6 ชั่วโมง รวมทั้งละเมิดการปิดกั้นของอเมริกา ทางด้านจีนที่เป็นลูกค้าหลักที่ซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่าน แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังสกัดกั้นของอเมริกา
ในวันจันทร์ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ชี้ว่า การที่วอชิงตันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับกระบวนการทางการทูต
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ หัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่าน กล่าวหาทรัมป์ว่า พยายามกดดันด้วยการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน อีกทั้งยังเข้าใจผิดในการพยายามเปลี่ยนโต๊ะเจรจาให้กลายเป็นโต๊ะแห่งการยอมจำนน และสำทับว่า อิหร่านคัดค้านการเจรจาภายใต้การข่มขู่คุกคาม
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันจันทร์ ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับจอห์น เฟรเดอริกส์ มีเดีย เน็ตเวิร์กว่า อิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจา และย้ำว่า วอชิงตันจะไม่ยอมให้เตหะรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
อเมริกาไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ข้อตกลงหยุดยิงนานสองสัปดาห์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทว่า แหล่งข่าวในปากีสถานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดในเวลา 20.00 น. วันพุธตามเขตเวลาตะวันออกของอเมริกา หรือ 3.30 น.วันพฤหัสบดี (23 เม.ย.) ตามเวลาอิหร่าน
ขณะเดียวกัน ปากีสถานเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจา โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเกือบ 20,000 คนกระจายอยู่ทั่วกรุงอิสลามาบัด แม้ยังไม่มีความแน่นอนว่า การเจรจาจะเกิดขึ้นหรือไม่
เว็บไซต์ข่าวแอกซิออสรายงานเมื่อวันจันทร์โดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในอเมริกาว่า รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ จะเดินทางถึงปากีสถานในวันอังคารเพื่อหารือกับอิหร่าน
วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่า อิหร่านแจ้งกับผู้ไกล่เกลี่ยว่า จะส่งคณะผู้แทนไปยังปากีสถานในวันอังคาร
แคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวในรายการแฮนนิตี้ของฟ็อกซ์ นิวส์ว่า อเมริกาใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านแล้ว เนื่องจากความสำเร็จของปฏิบัติการทางทหารและสไตล์การเจรจาแข็งกร้าวของทรัมป์ แต่ถึงไม่มีการตกลง ทรัมป์ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังมีทางเลือกอีกมากมายที่เขาไม่ลังเลที่จะใช้