“เตหะราน” เตือนมีไพ่เด็ดรอในสนามรบระหว่าง “อดีต CIA” อ้าง “ทรัมป์” เกือบได้ 'รหัสลับยิงนิวเคลียร์' แต่ปธ.เสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯขวางไว้ทัน

เอเจนซีส์ – เตหะรานเปิดเผยมีไพ่เด็ดเตรียมรับมือในสนามรบระหว่างความไม่แน่นอนว่า จะมีการเจรจารอบ 2 เกิดขึ้นที่ปากีสถานหรือไม่ อดีต CIA อ้างสุดสยอง ทรัมป์พยายามที่จะเข้าถึงรหัสลับนิวเคลียร์เพื่อโจมีอิหร่านแต่โชคดีประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯขวางไว้ได้ทัน
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(21 เม.ย)ว่า ระหว่างที่ปากีสถานกำลังเดินหน้าเตรียมพร้อมจัดการประชุมสันติภาพอิหร่านรอบ 2 แต่ทว่ายังไม่มีการยืนยันออกมาเป็นทางการโดยสื่อทางการอิหร่านเปิดเผยผ่านช่องทางเทเลแกรมว่า ไม่มีผู้แทนเตหะรานเดินทางมาร่วมการประชุม
แต่ทว่าฝ่ายสื่อสหรัฐฯได้มีการเปิดเผยว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ จะเดินทางไปประชุมในวันอังคาร(21) ท่ามกลางวันสุดท้ายตามข้อตกลงหยุดยิงเดิมนั้นใกล้เข้ามาที่มีกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้(22)
ทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่น่าจะมีการขยายระยะเวลาข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ออกไปจากของเดิม
ด้านเตหะรานออกมาเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม X ว่า เตรียมไพ่ไม้เด็ดในสนามรบใน 2 สัปดาห์สุดท้ายและจะไม่ยอมรับการเจรจาภายใต้การบีบบังคับคุกคามเด็ดขาด
สื่ออังกฤษชี้ว่า ข้อตกลงอิหร่านที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกเป็นการเตรียมการมานานหลายเดือนไม่ใช่นานหลายวันแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันทรัมป์ที่ออกมาโต้ว่า เขาไม่ได้ตกอยู่ภายใต้วามกดดันที่ต้องทำให้มีข้อตกลงอิหร่านเกิดขึ้น ซึ่งในวันจันทร์(20) เขาออกมาอ้างผ่านโซเชียลมีเดียเกทับคู่ปรับว่า เขา “ชนะมากๆ” ในสงครามและหลายสิ่งกำลังจะดีขึ้น
แต่ทว่า แลร์รี จอห์นสัน (Larry Johnson) อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ CIA ได้ออกมาอ้างผ่านพ็อดแคสต์ชื่อดัง Judging Freedom ที่ออกอากาศทางยูทูบว่า ทรัมป์เกือบที่จะสามารถเข้าถึงรหัสยิงนิวเคลียร์สหรัฐฯเพื่อใช้กับอิหร่านแต่ทว่าโชคดีที่นายพลอเมริกันระดับนำได้ขวางไว้ทัน
เดอะมิเรอร์ของอังกฤษรายงานวานนี้(20)ว่า จอห์นสันเล่าในรายการอ้างว่าในการประชุมฉุกเฉินวันเสาร์ ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามที่จะเข้าถึงรหัสลับนิวเคลียร์สหรัฐฯ
“รายงานหนึ่งออกมาว่าการประชุมที่ทำเนียบขาวและประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการใช้...รหัสยิงนิวเคลียร์และพลเอก แดน เคน ยืนขึ้นและพูดว่า ‘ไม่’” เขาเล่า
และกล่าวต่อว่า ดูเหมือนเขาอ้างอภิสิทธิ์ในฐานะผู้นำกองทัพสหรัฐฯในการขึ้นพูด พร้อมชี้ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเอามากๆเกิดขึ้นในดีซี.ทีเดียว
เดอะมิเรอร์รายงานว่า รายงานดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยว่า ทรัมป์ต้องการใช้รหัสนิวเคลียร์ไปเพื่ออะไรแต่ IBT ของอังกฤษรายงานอ้างว่า ทรัมป์ต้องการใช้เพื่อเล่นงานอิหร่าน แต่อย่างไรก็ตามสื่ออังกฤษทั้งสองต่างยืนยันว่า รายงานผู้นำสหรัฐฯพยายามเข้าถึงรหัสนิวเคลียร์นี้ไม่มีการออกมายืนยันจากแหล่งข่าวทางการแต่อย่างใด
ทั้งนี้รายการ Judging Freedom มีผู้จัดคือ ผู้พิพากษา แอนดรู นาโปลิตาโน (Andrew Napolitano)
แต่ทว่าเกิดขึ้นมาตามหลังรายงานที่ว่า ทรัมป์โดนที่ปรึกษาทางการทหารสั่งห้ามเข้าไปในห้องประเมินสถานการณ์ระหว่างเพนตากอนและกองทัพสหรัฐฯกำลังออกปฎิบัติการช่วยลูกเรือ F-15 ที่โดยยิงตกในอิหร่านให้รอดชีวิตสำเร็จ