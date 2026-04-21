ร่อแร่ก่อนใคร!กัมพูชาเตรียมเป็นชาติแรกรับเงินช่วยฉุกเฉินจากADB ผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลก

กัมพูชาเตรียมกลายมาเป็นประเทศแรก ที่อาจเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) ในขณะที่คลื่นความช็อคจากราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน กำลังคุกคามชาติต่างๆทั่วเอเชียและแปซิฟิกหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานของ KPT English สื่อมวลชนเขมร อ้างอิงเจ้าหน้าที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์(20เม.ย.)
Doung Poullang หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเอดีบี ระบุว่าทางธนาคารแห่งนี้กำลังทำงานร่วมกับพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชา ในการออกแบบจัดทำงบประมาณ โดยมีเป้าหมายบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงและปกป้องประชาชนกลุ่มอ่อนแอ
"เราอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ แต่เงินกู้ยืมลักษณะนี้อาจช่วยรัฐบาล ดำเนินมาตรการต่างๆนานาสำหรับคุ้มกันสังคมชั่วคราว" เขากล่าว พร้อมเน้นว่ากัมพูชาจะเป็นชาติแรกที่เข้าถึงความช่วยเหลือนี้ครั้งที่ได้ข้อสรุปแล้ว อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของแพ็คเกจเงินกู้ดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ เอดีบี เคยเตือนว่าความปั่นป่วนที่ลากยาวในตลาดพลังงาน อันเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจฉุดรั้งการเติบโตของภูมิภาคแห่งนี้ลงราว 1.3% ระหว่างปี 2026 ถึง 2027 ในขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งขึ้นสูงสุด 3.2% ผลกระทบถูกคาดหมายว่าจะกระจายไปสู่ต้นเชื้อเพลิงและค่าขนส่งที่แพงขึ้น เกิดความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทาน สถานะทางการเงินตึงตัวกว่าเดิมและกระแสการค้าอ่อนแอลง ในขณะที่การท่องเที่ยวและการส่งเงินกลับประเทศ ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นกัน
การวิเคราะห์ของเอดีบี ได้วางกรอบสถานการณ์ต่างๆนานา ไล่ตั้งแต่ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยไปจนถึงพุ่งทะยานแตะระดับเหนือกว่า 155 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยในกรณีเลวร้ายสุดนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เสี่ยงเผชิญกับภาวะถดถอยรุนแรง
(ที่มา:KPT English)