อยากคุยแหละ!สื่อเผย'แวนซ์'เตรียมไปปากีฯทั้งที่อิหร่านบอกไม่เจรจา ทรัมป์ขู่ซ้ำบึ้มสะพาน-โรงไฟฟ้าแต่ขยายเวลา1วัน

รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ แห่งสหรัฐฯ คาดหมายว่าจะออกเดินทางไปยังอิสลามาบัด ในตอนเช้าวันอังคาร(21เม.ย.) สำหรับเจรจากับอิหร่าน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงยุติสงคราม ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว AXIOS อ้างอิงแหล่งข่าวอเมริกา
รายงานข่าวระบุว่า แวนซ์ จะเดินทางถึงปากีสถาน ในช่วงเวลาที่ข้อตกลงหยุดยิงใกล้หมดอายุลง ทำให้ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูจะมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากขณะเดียวกันนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่เปิดฉากทิ้งบอมบ์รอบใหม่เล็งเป้าเล่นงานสะพานและโรงไฟฟ้าของอิหร่าน ถ้าเตหะรานไม่ยอมบรรลุข้อตกลง
อย่างไรก็ตามรายงานข่าวของ AXIOS ระบุว่าด้วยเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดอย่างมากสำหรับบรรลุข้อตกลงสันติภาพหนึ่งใดอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ ทรัมป์ อาจตกลงขยายเส้นตายออกไป หากพบเห็นสัญญาณแห่งความคืบหน้าในการเจรจา
เบื้องต้น ทรัมป์ ดูเหมือนได้ขยายเส้นตายออกไปอีก 1 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจากเดิมข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ จะหมดอายุในวันอังคาร(21เม.ย.) แต่เขาให้สัมภาษณ์ในวันจันทร์(20 เม.ย.) ว่าเส้นตายสำหรับบรรลุข้อตกลงอยู่ที่ช่วงเย็นวันพุธ(22เม.ย.)
รายงานข่าวของ AXIOS ระบุว่าทำเนียบขาวใช้เวลาตลอดทั้งวันจันทร์(20 เม.ย.) เฝ้ารอสัญญาณจากเตหะราน ว่าพวกเขาจะส่งคณะเจรจาไปยังอิสลามาบัดหรือไม่
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เปิดเผยกับ AXIOS ว่าฝ่ายอิหร่านหยุดการเจรจา หลังถูกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามกดดันให้ยืนหยัดในแนวทางอย่างมั่นคง ในประเด็นที่ว่า"จะไม่มีการเจรจาใดๆ" ถ้าสหรัฐฯไม่ยุติมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน
บรรดาชาติคนกลางอย่าง ปากีสถาน, อียิปต์และตุรกี เรียกร้องอิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจา แต่แหล่งข่าวรายงานว่าคณะเจรจาอิหร่านยังคงรอไฟเขียวจากผู้นำสูงสุด
สำหรับ แวนซ์ แหล่งข่าวเปิดเผยกับ AXIOS คาดหมายว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐฯรายนี้อาจออกเดินทางในช่วงค่ำวันจันทร์(20เม.ย.) หรือไม่ก็ช่วงเช้าวันอังคาร(21เม.ย.) โดยที่เชื่อว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ และจาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์จะร่วมคณะไปด้วย
รายงานข่าวของ AXIOS มีขึ้นแม้ว่า อิหร่าน ยันยันอย่างหนักแน่นไม่คิดเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯในอิสลามาบัด ส่งสัญญาณของการเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อโต๊ะเจรจา
ทาสนิม สื่อมวลชนอิหร่าน รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่า เตหะราน แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการเข้าร่วมยังคงเป็นไปไม่ได้ ในขณะที่มาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯโผล่ขึ้นมาเป็นอุปสรรคสำคัญ และปากีสถาน ชาติคนกลาง ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยหารือ
แหล่งข่าวอิหร่านยังบอกด้วยว่าฝ่ายสหรัฐฯมีความทะเยอทะยานและข้อเรียกร้องที่เลยเถิดมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างแลกเปลี่ยนข้อความ ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมเตือนว่าหากปราศจากแนวทางที่ชัดเจน การเจรจาก็จะไม่มีประโยชน์อันใดนอกจากเสียเวลาเปล่า
ด้านโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน กล่าวในวันจันทร์(20 เม.ย.) ว่าเตหะรานไม่ขอยอมรับการเจรจาใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้คำขู่จากสหรัฐฯ เขาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ หาทางเปลี่ยนโต๊ะเจรจาเป็น "โต๊ะแห่งการยอมจำนน"
(ที่มา:AXIOS/รอยเตอร์)