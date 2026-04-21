อาศัยช่วงชุลมุน!อิสราเอลเปิดเผยเป้าหมายแท้จริง เผยแพร่แผนที่ขยายดินแดนยึดครองทางใต้เลบานอน

กองทัพอิสราเอลเผยแพร่แผนที่คร่าวๆฉบับหนึ่ง ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "แนวป้องกันเชิงรุก" บริเวณทางใต้ของเลบานอน แม้มีเสียงเรียกร้องให้พวกเขาถอนทัพออกมาโดยสิ้นเชิง ตามหลังถ้อยแถลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แผนที่ดังกล่าว ซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาไม่กี่วันตามหลังข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้ เป็นภาพแนวประจำการใหม่ของกองทัพอิสราเอล ที่อยู่นอกและเลยชายแดนของอิสราเอลไปหลายกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่บ้านต่างๆหลายสิบแห่งที่ถูกทิ้งร้าง หลังทหารของรัฐยิวบุกเข้าไปยังชาติเพื่อนบ้าน ทำลายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและสังหารผู้คนไปราวๆ 3,700 รายทั่วประเทศ ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่เลบานอน
อิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันพฤหัสบดี(16 เม.ย.) เห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิง 10 วันที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลาง ยุติการสู้รบที่ลากยาวมานานกว่า 1 เดือน ระหว่างกองกำลังอิสราเอลกับพวกฮิซบอลเลาะห์ ทางใต้ของเลบานอน หลังมีการเจรจาโดยตรงระหว่าง 2 ฝ่าย เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรษ เมื่อวันที่ 14 เมษายน
ข้อตกลงนี้มีเป้าหมายคือสนับสนุนการเจรจาทางการทูตอย่างครอบคลุมระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน แต่ดูเหมือนว่า อิสราเอล จะยังคงปักหลักอยู่ในทางภาคใต้ของเลบานอนต่อไป
แนวประจำการที่ปรากฏในแผนที่ ทอดยาวจากทางตะวันออกไปยังตะวันตก ลึกจากแนวชายแดนเข้าไปในดินแดนของเลบานอนราวๆ 5 ถึง 10 กิโลเมตร บริเวณที่อิสราเอลบอกว่าพวกเขามีแผนสถาปนาเขตกันชนขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล ระบุในถ้อยแถลงใก้คำจำกัดความสิ่งนี้ว่าเป็น "แนวป้องกันตนเองเชิงรุก" บริเวณที่กองกำลังของพวกเขากำลังปฏิบัติการอยู่ในภาคใต้ของเลบานอน แต่ไม่ให้ระบุอย่างเจาะจงเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่นี้
ทางกองทัพอิสราเอลได้ทำลายหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ อ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อขัดขวาง "ภัยคุกคามโดยตรง" ต่อชุมชนต่างๆทางเหนือของอิสราเอล พร้อมระบุว่าเวลานี้กองกำลัง 5 กองพลและกองกำลังทางเรือของพวกเขากำลังปฏิบัติการอยู่บริเวณทางใต้ของแนวดังกล่าว เพื่อขุดรากถอนโคนโครงสร้างพื้นฐานของฮิซบอลเลาะห์ และป้องกันการโจมตีทางเหนือของอิสราเอล
สำหรับ ฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งบอยคอตต์การเจรจาในวอชิงตัน ส่งสัญญาณสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีเงื่อนไข เรียกร้องให้หยุดการโจมตีโดยสิ้นเชิง และท้ายที่สุดในกองทัพอิสราเอลถอนกำลังกลับไป
อิสราเอลเปิดฉากโจมตีใส่กรุงเบรุตและเมืองอื่นๆ รวมถึงขยายในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเขตความมั่นคงในทางใต้ของเลบานอนในช่วงต้นเดือนมีนาคม ตามหลังฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอลสนับสนุนเตหะราน นับตั้งแต่นั้น อิหร่าน หยิบยกข้อเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการในเลบานอน เป็นหนึ่งในเงื่อนไข สำหรับบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมกับสหรัฐฯและอิสราเอล
นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่เล่นงานเลบานอน ได้สังหารผู้คนไปเกือบ 2,300 รายและบาดเจ็บ 7,500 คน นอกจากนี้แล้วยังทำให้ประชาชนต้องพลัดถิ่้นฐานมากกว่า 1 ล้านคน
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/รอยเตอร์)