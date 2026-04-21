คุยกับตัวเองรัวๆ!?ทรัมป์ขู่ปิดล้อมท่าเรืออิหร่านจนกว่ายอมตกลง ทั้งที่เตหะรานบอกยังไม่คิดเจรจารอบใหม่ด้วยเลย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเขียนบนสื่อสังคมอออนไลน์รัวๆอีกครั้งในวันจันทร์(6 เม.ย.) ขู่จะไม่ยกเลิกการปิดล้อมในช่องแคบฮอร์มุซ จนกว่าอเมริกาและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลง แต่อวดอ้างว่าการเจรจานิวเคลียร์ในปัจจุบันกับเตหะราน จะดีกว่าข้อตกลงเมื่อปี 2015 ทั้งที่อีกด้านหนึ่งทางอิหร่านบอกว่ายังไม่มีแผนเข้าสู่การพูดคุยรอบใหม่ใดๆกับสหรัฐฯ ณ เวลานี้ จนกว่าวอชิงตันจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรือของพวกเขา
"(มีบางอย่าง ที่เพิ่มเติมจากสิ่งอื่่น การเปลี่ยนการปกครอง!) และบางที อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั่นคือการปิดล้อม ซึ่งเราจะไม่ปลดมันออก จนกว่าจะมีข้อตกลง มันกำลังทำลายอิหร่านอย่างแท้จริง" ทรัมป์เขียน
ท่ามกลางสงครามอิหร่านที่ลากยาว ทรัมป์ ยืนกรานว่าเขาไม่เผชิญกับข้อจำกัดด้านเวลาใดๆในการบรรลุข้อตกลง ตอบโต้กลับรายงานข่าวที่ระบุว่าเขากำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน "ผมไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดัน ไม่ว่าอะไรก็ตาม แม้ทั้งหมดทั้งมวล มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว! เวลาไม่ได้เป็นศัตรูของผม" ทรัมป์โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์อีกข้อความ
ในอีกข้อความ ประธานาธิบดีสหรัฐฯอ้างว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เป็นการบีบให้ประเทศอื่นๆ หันมาหาน้ำมันของสหรัฐฯ "พวกผู้นำอิหร่านบีบให้เรือหลายร้อยลำมุ่งหน้าสู่อเมริกา โดยเฉพาะเทกซัส, ลุยเซียนา และอแลสกา เพื่อรับน้ำมัน ขอบคุณมากๆ!"
นอกจากนี้แล้วในอีกข้อความ ทรัมป์ คุยโวเชื่อว่าข้อตกลงนิวเคลียร์หนึ่งๆที่ปัจจุนบันสหรัฐฯกำลังเจรจากับอิหร่าน จะดีกว่าข้อตกลงนานาชาติปี 2015 ซึ่งจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน แม้อีกด้านหนึ่งทางอิหร่าน ยืนกรานว่าจะไม่ร่วมโต๊ะเจรจารอบใหม่ หากยังคงอยู่ภายใต้มาตรการปิดล้อมท่าเรือโดยอเมริกา
"ข้อตกลง ที่พวกเขากำลังทำกับอิหร่าน จะดีกว่า JCPOA มากๆ ที่ถูกพูดถึงกันทั่วไปในฐานะข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง หลังมีความกังวลจากพรรคเดโมแครตและผู้เชี่ยวชาญทางนิวเคลียร์บางส่วน ต่อกรณีที่ว่าเขากำลังเร่งรีบเจรจาเกินไปในหัวข้อที่มีความซับซ้อนอย่างสูง
ครั้งดำรงตำแหน่งสมัยแรก ในปี 2018 ทรัมป์ถอนสหรัฐฯออกจากข้อตกลง JCPOA ที่เห็นพ้องกันโดยอิหร่าน, อเมริกาและบรรดาชาติมหาอำนาจ เรียกมันว่าเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา
สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อกว่า 7 สัปดาห์ก่อน ในความขัดแย้งที่ ทรัมป์ อ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อขัดขวางอิหร่านจากการมีอาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ มีกำหนดหมดอายุลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แนวโน้มการเจรจารอบใหม่ระหว่างอเมริกากับอิหร่านในปากีสถาน ยังคงไม่มีความชัดเจน
อิหร่าน ยันยันอย่างหนักแน่นไม่คิดเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯในอิสลามาบัด ส่งสัญญาณการเปลี่ยนท่าที แม้ประธานาธิบดีทรัมป์ แถลงว่ารองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ พร้อมด้วยตัวแทนของอเมริกาอีกราย กำลังมุ่งหน้าสู่ปากีสถาน
ทาสนิม สื่อมวลชนอิหร่าน รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่า เตหะราน แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการเข้าร่วมยังคงเป็นไปไม่ได้ ในขณะที่มาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯโผล่ขึ้นมาเป็นอุปสรรคสำคัญ และปากีสถาน ชาติคนกลาง ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยหารือ
แหล่งข่าวอิหร่านยังบอกด้วยว่าฝ่ายสหรัฐฯมีความทะเยอทะยานและข้อเรียกร้องที่เลยเถิดมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างแลกเปลี่ยนข้อความ ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมเตือนว่าหากปราศจากแนวทางที่ชัดเจน การเจรจาก็จะไม่มีประโยชน์อันใดนอกจากเสียเวลาเปล่า
ด้านโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน กล่าวในวันจันทร์(20 เม.ย.) ว่าเตหะรานไม่ขอยอมรับการเจรจาใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้คำขู่จากสหรัฐฯ เขาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ หาทางเปลี่ยนโต๊ะเจรจาเป็น "โต๊ะแห่งการยอมจำนน"
(ที่มา:อัลมายาดีน/รอยเตอร์)