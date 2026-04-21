น้ำมันขึ้น$5หลังUS-อิหร่านส่อล้มโต๊ะเจรจา หุ้นสหรัฐฯปิดลบและทองลง

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 6% ในวันจันทร์(20 เม.ย.) กังวลความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน หลังเหตุรุนแรงปะทุขึ้นแถวๆช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ฉุดวอลล์สตรีทปิดลบและทองคำขยับลง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 5.76 ดอลลาร์ ปิดที่ 89.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 5.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ สหรัฐฯยึดเรือสินค้าของอิหร่านลำหนึ่งที่พยายามฝ่าแนวปิดล้อม กระตุ้นให้อิหร่านประกาศว่าจะทำการแก้แค้น ความเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความวิตกเกี่ยวกับการคืนชีพความเป็นปรปักษ์
ด้วยข้อตกลงหยุดยิงมีกำหนดหมดอายุในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ท่าทีที่กลับมาเป็นปรปักษ์กันอีกครั้งก่อความสงสัยแก่แนวโน้มของการเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านในปากีสถาน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์(20เม.ย.) หลังความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ทำให้ความคงทนของข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ ตกอยู่ในเครื่องหมายคำถาม
ดาวโจนส์ ลดลง 4.87 จุด (0.01 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,442.56 เอสแอนด์พี ลดลง 16.92 จุด (0.24 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,109.14 จุด แนสแดค ลดลง 64.09 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,404.39 จุด
อิหร่าน บอกว่ากำลังพิจารณาเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯในปากีสถานหรือไม่ ตามหลังมีความเคลื่อนไหวจากอิสลามาบัดในความพยายามร้องขอให้อเมริกายุติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวอีกคนบอกว่ารองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ แห่งสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในอเมริกา ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าเขากำลังเดินทางไปปากีสถาน
นักลงทุนจะประเมินผลกระทบของสงครามอิหร่านที่มีต่อรายงานผลประกอบการบริษัทและเศรษฐกิจในวงกว้าง ด้วยบริษัทต่างๆ ในนั้นรวมถึง ล็อคฮีด มาร์ติน และ ไอบีเอ็ม มีกำหนดเผยแพร่ออกมาหลังจากนี้ในสัปดาห์นี้
ส่วนราคาทองคำปรับลด แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในวันจันทร์(20 เม.ย.) ก่อนฟื้นตัวปิดแคบๆ หลังอิหร่านขู่แก้แค้นกรณีที่อเมริกายึดเรือสินค้าลำหนึ่งของพวกเขา ความเคลื่อนไหวที่ผลักให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 50.80 ดอลลาร์ หรือ 1.04 % ปิดที่ 4,828.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)