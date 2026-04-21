สุดสะพรึง! “ญี่ปุ่น” เกิดแผ่นดินไหวแรง 7.7 นอกชายฝั่งจ.อิวาเตะพร้อมเตือนสึนามิก่อนยกเลิก

เอเอฟพี - ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวความแรง 7.7 แมกนิจูดเมื่อบ่ายวันนี้(20 เม.ย) ที่นอกชายฝั่งจ.อิวาเตะทางเหนือพร้อมประกาศเตือนสึนามิก่อนที่จะออกคำสั่งยกเลิกไปในที่สุด พร้อมกันการสั่งอพยพ ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
เอเอฟพีรายงานวันนี้(20 เม.ย)ว่า ญี่ปุ่นออกประกาศคำแนะนำฉุกเฉินวันจันทร์(20)ถึงความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดแผ่นดินไหวความแรง 8.0 แมกนิจูดหรือสูงกว่านั้นหลังวันเดียวกันในตอนบ่ายนอกชายฝั่งทางเหนือเกิดแผ่นดินไหวส่งผลทำให้เกิดการเตือนคลื่นยักษ์สึนามิ
คำแนะนำฉุกเฉินของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังแดนอาทิตย์อุทัยเห็นแผ่นดินไหวความแรง 7.7 แมกนิจูดนอกชายฝั่งจ.อิวาเตะในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 16.53 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์(20)
แรงสั่นสะเทือนส่งไปไกลและสามารถรู้สึกถึงความสั่นไหวได้ที่อาคารส่วนใหญ่ในกรุงโตเกียวที่ห่างไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแถลงว่า “มีความน่าจะเป็นว่ากำลังจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหม่ที่รุนแรงเกิดขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ”
เมืองต่างๆในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบได้ออกแถลงการณ์สั่งอพยพตามความสมัครใจไปยังประชากรไม่ต่ำกว่า 182,000 คน อ้างอิงจากสำนักงานดับเพลิงและจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่น
ทั้งนี้พบว่า 40 นาทีหลังจากแผ่นดินไหวมีคลื่นยักษ์สึนามิสูง 80 เซนติเมตรเกิดที่ท่าเรือคูจิ(Kuji) ที่จ.อิวาตะ อ้างอิงจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่ในเบื้องต้นประเมินว่าแผ่นดินไหวความแรงที่ 7.4 แมกนิจูดก่อนที่จะอัปเดตปรับระดับความแรงมากขึ้นหลังจากนั้น
“ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ต่ำแต่ทว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกรอบ ดังนั้นขอได้โปรดเตรียมความพร้อมมาตรการรับมือแผ่นดินไหวของตัวเองในพื้นที่เหล่านี้” รายงานจากแถลงการณ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น มิโนรุ คิฮารา (Minoru Kihara) กล่างในงานแถลงข่าวว่า ยังไม่มีรายงานออกมาทันทีถึงการบาดเจ็บร้ายแรงหรือความเสียหายใหญ่
ภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น NHK เปิดเผยร่องรอยทั่วท่าเรือไม่กี่แห่งของจ.อิวาเตะที่ไม่พบความเสียหายอย่างชัดเจน
แต่กระนั้นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นต่างย้ำว่า อาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาในพื้นที่ตลอดสัปดาห์ที่จะถึง โดยเฉพาะภายใน 2 – 3 วันนี้ที่อาจมีความรุนแรงสั่นไหวมากขึ้น
ในเวลาต่อมาในช่วงค่ำ เจ้าหน้าที่ได้ปรับลดระดับการเตือนคลื่นยักษ์สึนามิที่คาดจะเกิดสูงสุดที่ 1 เมตรไปตลอดทั่วชายฝั่งแปซิฟิกทางตะวันออกเฉียงเหนือรวมฮอกไกโด , อาโอโมริ, อิวาเตะ และฟูกุชิมะ ก่อนที่จะยกเลิกการประกาศเตือนคลื่นยักษ์สึนามิทั้งหมดในเวลาราวเที่ยงคืน อ้างอิงจากสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่น
เอเอฟพีรายงานว่า ทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวผ่านแถลงการณ์ ตั้งทีมบริหารวิกฤตขึ้นมาและรัฐบาลโตเกียวได้ทำงานเพื่อทำการประเมินว่าจะมีการเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายหรือไม่
“สำหรับใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกประกาศเตือน ขอได้โปรดอพยพไปอยู่ที่สูงที่ปลอดภัยกว่า” นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาเคชิ กล่าวผ่านแถลงการณ์