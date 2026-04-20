สงครามมีหวังยืดเยื้อต่อ ‘อิหร่าน’ประกาศ ไม่เจรจากับทรัมป์ ‘ผู้เอาแน่เอานอนไม่ได้’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2026/04/iran-says-it-wont-negotiate-with-erratic-trump/)
Iran says it won’t negotiate with ‘erratic’ Trump
by Stephen Prager
20/04/2026
ทรัมป์อ้างว่าการเจรจารอบสองระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านกำลังจะจัดขึ้นที่กรุงอิสลามาบัดในวันจันทร์ (20 เม.ย.) โดยคณะผู้แทนของอเมริกานำโดยรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ กำลังเดินทางไปยังเมืองหลวงปากีสถาน ทว่าทางด้านอิหร่านกลับปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง โดยบอกว่า เตหะรานไมมีแผนการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
อิหร่านบอกในวันจันทร์ (20 เม.ย.) ว่าตนไม่มีแผนการใดๆ ที่จะเจรจากับสหรัฐฯ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาข่มขู่ [1] เมื่อวันอาทิตย์ (19) ว่า “ทั่วทั้งประเทศ (อิหร่าน) กำลังจะถูกถล่มแหลก” ถ้าอิหร่านปฏิเสธไม่ยอมทำข้อตกลงด้วย
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีรายงานจากทั้งสองฝ่ายซึ่งมีเนื้อหาขัดแย้งกัน เกี่ยวกับสิ่งที่ ทรัมป์ บรรยายเอาไว้ในเวลาต่อมาว่า เป็นเหตุการณ์เรือรบสหรัฐฯโจมตีเรือสินค้าของอิหร่าน ในขณะที่ข่าวคราวซึ่งปรากฏออกมายังอยู่ในรูปของการรายงานข่าวด่วน ที่มีรายละเอียดทยอยเพิ่มเติมเข้ามา โดยสื่อ ไทมส์ ออฟ อินเดีย (Times of India) รายงานเอาไว้ ดังนี้:
ความตึงเครียดในอ่าวโอมาน (Gulf of Oman) กำลังบานปลายขยายตัว หลังจากกองทหารสหรัฐฯเปิดฉากยิงใส่เรือติดธงอิหร่านลำหนึ่ง โดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังกล่าวอ้างว่าเรือลำนี้ถูกสหรัฐฯยึดเอาไว้แล้วภายหลังเพิกเฉยไม่ยอมฟังคำเตือน รายงานข่าวบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐฯได้ทำให้เรือดังกล่าวเสียหายจนแล่นต่อไปไม่ได้ ในระหว่างการเข้าสกัดขัดขวางเพื่อบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในอาณาบริเวณนี้
เวลาเดียวกันนี้ สื่อของฝ่ายอิหร่านรายงานไปในอีกทางหนึ่งว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้บังคับให้กองทหารสหรัฐฯต้องล่าถอยออกไปฮอร์มุซภายหลังการโจมตีเรือของอิหร่านแล้ว อย่างไรก็ดี เหตุการณ์นี้ถึงอย่างไรก็ถือเป็นหลักหมายแสดงถึงการบานปลายขยายตัวครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในท้องทะเล และกำลังเพิ่มความหวาดกลัวว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันในระดับกว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก ในเมื่อทั้งสองฝ่ายยังต่างยืนกรานอ้างอำนาจควบคุมเหนือเส้นทางการเดินเรือสำคัญๆ ในพื้นที่แถบนี้ ทั้งนี้จากการที่ช่องแคบฮอร์มุซเวลานี้ตกอยู่ใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงเรียบร้อยแล้ว ความวิตกกังวลของทั่วโลกเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการเดินเรือ และในเรื่องซัปพลายพลังงาน จึงกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
(คลิปรายงานข่าวของ ไทมส์ ออฟ อินเดีย)
ก่อนหน้านั้นของวันอาทิตย์ (19 ) ทรัมป์ได้กล่าวอ้างว่าพวกเจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังมุ่งหน้าเดินทางสู่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน เพื่อการพูดจาอีกรอบหนึ่งในวันจันทร์ (20) กับคณะผู้แทนของฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วย รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์, จาเร็ด คุชเนอร์ (Jared Kushner) บุตรเขยของทรัมป์, และ สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) ผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลางของทำเนียบขาว
ทว่าในเวลาต่อมา สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่าน รายงาน [2] ว่าการกล่าวอ้างว่าอิหร่านกำลังจะเข้าร่วมการเจรจานั้น “ไม่เป็นความจริง” พร้อมกับเรียกการประกาศนี้ว่า เป็น “เกมทางสื่อมวลชนอย่างหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของเกมการกล่าวโทษใส่คนอื่นเพื่อมุ่งสร้างแรงกดดันอิหร่าน”
ขณะที่สำนักข่าวทัสนิม (Tasnim News Agency) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโยงใยกับกองกำลัง IRGC เน้นย้ำจุดยืนก่อนหน้านี้ของรัฐบาลอิหร่านที่ว่า จะไม่ยอมเจรจาอะไรด้วย จนกว่าทรัมป์ยอมยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆ ของอิหร่าน ซึ่งเตหะรานพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดการตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
หลังจากทรัมป์กล่าวว่า การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯจะดำเนินต่อไป อิหร่านก็กลับมาประกาศปิด [3] การเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ (18) ภายหลังจากเปิดขึ้นมาใหม่ [4] ช่วงสั้นๆ ในวันศุกร์ (17) ตามหลังการประกาศหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอล
สำนักข่าว IRNA กล่าวเสริมว่า การที่คณะผู้เจรจาของฝ่ายอิหร่าน ตัดสินใจไม่กลับไปเจรจาอีกรอบหนึ่ง เนื่องจาก “วอชิตันตั้งข้อเรียกร้องต่างๆ อย่างเกินเลย, มีการแสดงความคาดหวังอย่างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง, มีการปรับเปลี่ยนจุดยืนอยู่เรื่อยๆ . พูดจาขัดแย้งกันเองซ้ำแล้วซ้ำอีก, และดำเนินการปิดล้อมทางทะเลต่อไปไม่ยอมยกเลิก”
จากนั้นในวันจันทร์ (20) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เอสมาอิล บากาเอ (Esmail Baghaei) แถลงว่า อิหร่านยังไม่มีแผนการใดๆ เกี่ยวกับการเจรจารอบที่สองกับสหรัฐฯ และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการเจรจาเช่นนี้หรือไม่
“ขณะที่สหรัฐฯกำลังกล่าวอ้างเรื่องการใช้วิถีทางการทูต และมีความพรักพร้อมสำหรับการเจรจา แต่พวกเขากลับยังคงกำลังมีพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งไม่มีอย่างไหนบ่งชี้ถึงความเอาจริงเอาจังในการมุ่งเดินหน้ากระบวนการทางการทูตเลย” โฆษกผู้นี้กล่าวต่อ ตามรายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.straitstimes.com/world/middle-east/iran-foreign-ministry-says-us-not-serious-about-pursuing-diplomacy)
เขากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า อิหร่านไม่เชื่อเรื่องจะต้องทำตามกำหนดเส้นตายหรือทำตามการยื่นคำขาด ในเมื่อมันเป็นกรณีของการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่าน ทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ พร้อมกันนั้น โฆษกผู้นี้กล่าวอีกว่า เรื่องที่สหรัฐฯเรียกร้องให้ขนย้ายคลังวัสดุนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปนอกประเทศ โดยเฉพาะไปยังสหรัฐฯนั้น สำหรับอิหร่านแล้ว มันไม่เคยเป็นทางเลือกหนึ่งในการเจรจากันเลย (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bbc.com/news/live/cly90l3ln30t)
ในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่อิหร่านผู้หนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับการพิจารณาตรึกตรองเป็นการภายในของอิหร่าน แต่ไม่ได้มีการระบุชื่อ ได้บอกกับเว็บไซต์ข่าว ดร็อป ไซต์ นิวส์ (Drop Site News) [5] เมื่อวันอาทิตย์ (19) ว่า เตหะรานเตรียมตัวอยู่แล้วสำหรับการรับมือกับสงครามอันยาวนาน
เขากล่าวว่า ทางผู้เจรจาฝ่ายอิหร่านปรารถนาที่จะทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ ซึ่งมีเนื้อหาให้สิทธิแก่อิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม, ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการแซงก์ช่น, และจัดทำกรอบโครงข้อตกลงไม่รุกรานกันอย่างเป็นระยะยาว
แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกด้วยว่า พฤติกรรมของทรัมป์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่นอนไม่ได้ ตลอดจนชอบตั้งข้อเรียกร้องต่างๆ แบบให้ตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบสูงสุด --รวมไปถึงเรื่องให้อิหร่านยินยอมสละ [6] ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของตนเองทั้งหมด – กำลังเป็นสาเหตุทำให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อิหร่านหมดความสนใจในความคิดที่ว่า ทรัมป์จะกลายเป็นหุ้นส่วนของการเจรจาต่อรองกันที่สามารถไว้วางใจได้
“ผลการประเมินของเราก็คือ จริงๆ แล้วทรัมป์ขาดไร้ทั้งแผนการที่มีขั้นตอนสอดคล้องกัน และทั้งศักยภาพที่จะรับประกันแม้กระทั่งการตกลงกันแบบชั่วคราว” เจ้าหน้าที่ผู้นี้บอก “การวินิจฉัยตัดสินใจของเขาดูเหมือนผูกติดอยู่กับการประเมินผลทางการเมืองและทางด้านความมั่นคงของอิสราเอล ซึ่งมีการจัดส่งไปให้เขาเป็นประจำทุกวัน”
ทรัมป์กำลังแสดงความปรารถนาที่จะหาทางถอยลงมาจากสงครามครั้งนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความปั่นป่วนผันผวนทางเศรษฐกิจ [7[ และฉุดรั้งเรตติ้งความยอมรับผลงานของเขา [8] ซึ่งเลวร้ายอยู่แล้วให้ยิ่งดิ่งเหว
แต่เขาก็ยังคงยืดหยัดอยู่กับอิสราเอลโดยตลอด ทั้งๆ ที่อิสราเอลแสดงตัวเป็นผู้บ่อนทำลาย [9] การเจรจาซ้ำแล้วซ้ำอีก ด้วยการเข้าโจมตี [10] เลบานอนอย่างต่อเนื่องไม่เลิกรา กระทั่งหลังจากการหยุดยิง 10 วันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันศุกร์ (17) อิหร่านนั้นพูดอย่างชัดเจนว่า การยุติการโจมตีเหล่านี้ คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การตกลงหยุดยิงอย่างถาวรระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน
เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวอีกว่า ระหว่างการพูดจารอบที่แล้วในกรุงอิสลามาบัด ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากที่มีการหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่เริ่มขึ้นก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ ทางฝ่ายอิหร่าน “ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจน” กับ เจดี แวนซ์ ว่า “การออกมาข่มขู่ต่อหน้าสาธารณชน” ซึ่งทรัมป์ชอบกระทำ ดังเช่นในกรณีหนึ่งที่เขาประกาศ [11] จะทำลายล้าง “อารยธรรมของอิหร่าน” ให้หมดสิ้นไปนั้น เป็นเรื่องที่อิหร่านจะไม่ยอมอดทนอดกลั้นอีกต่อไปแล้ว
แม้กระทั่งก่อนหน้าที่ทรัมป์ออกมาข่มขู่เช่นว่านี้อีกในตอนเช้าวันอาทิตย์ (19) อิหร่านก็ยังไม่แสดงท่าทีเห็นชอบด้วยแล้วในเรื่องการเจรจากับสหรัฐฯอีกรอบหนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้นี้ระบุว่า คณะเจรจาฝ่ายอิหร่านยังคงเปิดกว้างสำหรับการหารือกันต่อไป ทว่าเสริมว่าการเจรจาดังกล่าว “จำเป็นต้องมีความหมาย และกรอบโครงของการเจรจาก็ควรมีการกำหนดเอาไว้เป็นการล่วงหน้า”
“การเจรจาที่อิสลามาบัด เป็นการให้โอกาสอันเหมาะสมแก่ประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับการก้าวออกมาจากสงครามครั้งนี้” เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวต่อ “กระนั้นก็ตามที ถ้าหาก (ทรัมป์) เลือกที่จะเดินหน้าการสู้รบขัดแย้งนี้ต่อไป อิหร่านก็ยินดีจะตอบสนองกันเป็นระยะเวลาอย่างยืดเยื้อยาวนาน ระงับช่องทางติดต่อทางการทูตทั้งหลาย และภายในบริบทของการสู้รบขัดแย้งครั้งนี้ อิหร่านจะเสาะแสวงหาทางทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วยิ่งขึ้นอีกอย่างสำคัญต่อผลประโยชน์ต่างๆ ของสหรัฐฯ”
ดร็อป ไซต์ นิวส์ ยังได้รายงานความเห็นของ โมฮัมเหม็ด ซานี (Mohammed Sani) นักวิเคราะห์ด้านการเมืองผู้หนึ่งซึ่งตั้งฐานอยู่ในเตหะราน ซึ่งก็บอกว่า อิหร่านดูเหมือนเตรียมพร้อมแล้วที่จะทำให้สหรัฐฯเกิดความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น ถ้าหากทรัมป์เลือกความรุนแรง
“เรามองเห็นว่า ฝ่ายอเมริกันกำลังนำเอากำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเข้ามามากขึ้น เพื่อเตรียมการสำหรับการเข้าโจมตี แต่ว่าฝ่ายอิหร่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ ระหว่างช่วง 2 อาทิตย์ของการหยุดยิงเหล่านี้” เขาบอก “พวกเขากำลังตระเตรียม กำลังซ่อมแซมพวกเมืองขีปนาวุธใต้ดิน กำลังนำเอาระบบป้องกันภัยทางอากาศ ขีปนาวุธ และโดรนใหม่ๆ เข้ามา อิหร่านเวลานี้กำลังมีการเตรียมพร้อมในมาตรฐานที่สูงมาก แล้วถ้าหากมีการเจรจาอีกรอบหนึ่งในบางช่วงเวลาต่อไปในอนาคต ภายหลังจากที่การโจมตีของอเมริกันมุ่งเล่นงานอิหร่านอีกรอบหนึ่งต้องประสบความล้มเหลวไปแล้ว ฝ่ายอิหร่านก็จะต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อสันติภาพซึ่งหนักน่วงสาหัสยิ่งขึ้นไปอีก”
ตริตา ปาร์สี (Trita Parsi) รองประธานฝ่ายบริหารของสถาบันควินซีเพื่อการบริหารรัฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Quincy Institute for Responsible Statecraft) หน่วยงานคลังสมองซึ่งตั้งฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน เสนอความเห็น [12] เมื่อวันอาทิตย์ (19) ว่า ทรัมป์ดูเหมือนเชื่อว่าเขาสามารถอาศัยการข่มขู่คุกคามที่จะใช้ความรุนแรงกับมวลชน มารังแกข่มเหงอิหร่านให้ยินยอมทำข้อตกลงตามที่สหรัฐฯต้องการ แต่นั่นคือการผลักดันให้เตหะรานยิ่งถอยห่างออกจากโต๊ะเจรจา
“สืบเนื่องจากการลำดับความคิดอย่างย่ำแย่ ทรัมป์กำลังจบลงด้วยการให้ความสำคัญลำดับแรกๆ แก่ภาพแห่งชัยชนะ จนกระทั่งอยู่เหนือการที่จะได้ข้อตกลงขึ้นมาจริงๆ” ปาร์ซี บอก “แทนที่จะใช้ประโยชน์จากสัญญาณของฝ่ายอิหร่านที่พร้อมจะลดระดับถอยหลังลงมา เพื่อจะได้ขยับใกล้การทำความตกลงกันให้มากยิ่งขึ้น เขากลับประกาศชัยชนะ และหาทางดูถูกดูหมิ่นอิหร่าน และด้วยการกระทำแบบนี้ เขาก็กำลังบ่อนำทลายการดำเนินการทางการทูตของตัวเขาเอง”
ข้อเขียนชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ข่าว คอมมอน ดรีมส์ https://www.commondreams.org/news/iran-no-talks-trump-threats ทั้งนี้ ผู้แปลยังได้เพิ่มเติมข่าวอัปเดตของสำนักข่าวต่างๆ เรื่องการแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน
เชิงอรรถ
