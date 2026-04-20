ทำลายฐานส่งอาวุธซะงั้น! “เนทันยาฮู” ประกาศไม่เอาไว้ลงโทษขั้นหนักหลังทหารยิวใช้ “ค้อนปอนด์” ทุบรูปปั้นพระเยซูในเลบานอน ทำคริสเตียนอีแวนเจลิคอลในอเมริกาเดือด

เอเจนซีส์ - กองทัพอิสราเอลประกาศสอบสวนทางอาญาหลังพบภาพว่อนไปทั่วโลกโซเชียลมีเดีย ทหาร IDF ถูกพบใช้ฆ้อนปอนด์กำลังทุบทำลายรูปปั้นพระเยซูจนหล่นออกมาจากไม้กางเขนในทางใต้ของเลบานอน ด้านนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ออกมาประณามการโจมตีสัญลักษณ์ทางศาสนาท่ามกลางความไม่พอใจจากชาวคริสต์ทั่วโลกรวมถึงคริสเตียนสายอีแวนเจลิคอลในสหรัฐฯที่ส่วนใหญ่เป็นฐานพรรครีพับลิกันของทรัมป์
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันจันทร์(19 เม.ย)ว่า รูปปั้นพระเยซูถูกตรึงกางเขนของชุมชนคาทอลิกตั้งอยู่ใน Debl หมู่บ้านชาวคริสต์ทางใต้ของเลบานอนใกล้พรมแดนอิสราเอล อ้างอิงจากแหล่งข่าวในพื้นที่แต่ทว่าเจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถให้การยืนยันว่า รูปปั้นนั้นเสียหายหรือไม่
ขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ออกมาประณามการทำลายสัญลักษณ์ทางศาสนาพร้อมกล่าวว่า เขารู้สึกตกใจและเศร้าใจเมื่อทราบเรื่องดังกล่าว
พร้อมเสริมต่อว่า จะมีการลงโทษทางวินัยอย่างรุนแรงต่อทหาร IDF ที่กระทำผิด ส่วนกองทัพอิสราเอลแถลง จะร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านชาวคริสต์ที่เกิดเหตุเพื่อบูรณะให้รูปปั้นพระเยซูที่ถูกตรึงไม้กางเขนกลับมาอยู่ในจุดเดิม
ทั้งนี้ภาพปรากฎว่อนไปทั่วโลกโซเชียลมีเดีย ทหาร IDF ถูกพบใช้ฆ้อนปอนด์กำลังทุบทำลายรูปปั้นพระเยซูจนหล่นออกมาจากไม้กางเขนในทางใต้ของเลบานอนได้สร้างความโกรธแค้นทั้งในเลบานอนและทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มชาวคริสต์อีแวนเจลิคอลส์(Evangegical)ของนิกายโปรเตสแตนท์ ที่ส่วนใหญ่มักเป็นฐานเสียงพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้การสนับสนุนอิสราเอล
ทั้งนี้รัฐบาลอิตาลีและเหล่าคาดินัลของศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างหนักต่อการทำลายรูปปั้นพระเยซู โดยรัฐมนตรีกลาโหมอิตาลี กุยโด โครเซตโต (Guido Crosetto) เป็นการกระทำที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิง
ทั้งนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าเกิดแรงตรึงเครียดระหว่างวาติกัน อิตาลี และรัฐบาลอิสราเอลเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาโจมตีพระสันตะปาปาอเมริกันพระองค์แรก โป๊ปลีโอที่ 14 หลังพระองค์ทรงวิพากษ์วิจารณ์สงครามในอิหร่าน
และก่อนหน้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค นายกรัฐมนตรีอิตาลี จอร์เจีย เมโลนี ออกมาประณามเทลอาวีฟเกิดขึ้นหลังตำรวจอิสราเอลปิดกั้นพระคาดินัล ปิแอร์บัตติสตา ปิซซาบัลลา(Pierbattista Pizzaballa) ประมุขสูงสุดของสังฆมณฑลลาตินแห่งเยรูซาเลม (Latin patriarch of Jerusalem) ไม่ให้เข้าไปด้านในโบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulchre) ที่ตั้งอยู่ในเมืองเยรูซาเลมเก่า โดยชี้ว่าเป็นการหมิ่นต่อผู้ศรัทธาและต่อเสรีภาพทางศาสนา