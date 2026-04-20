พ่อมะกันกราดยิงลูก 7 คนดับพร้อมเด็กอีก 1 สุดท้ายถูกตำรวจหลุยเซียนาวิสามัญขณะขโมยรถหนี

รอยเตอร์ – เกิดเหตุกราดยิงในเมืองชรีฟพอร์ต รัฐหลุยเซียนา มีผู้เสียชีวิต 8 คนเป็นเด็กทั้งหมด โดยมือปืนเป็นพ่อของเด็ก 7 คนที่เสียชีวิต ซึ่งต่อมาถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมระหว่างที่จี้รถและพยายามขับหลบหนี
คริสโตเฟอร์ บอร์เดลอน โฆษกสำนักงานตำรวจเมืองชรีฟพอร์ต รัฐหลุยเซียนา แถลงว่า ตำรวจพบร่างเด็ก 7 คนภายในบ้านที่เป็นที่เกิดเหตุ และมีเด็กอีกคนที่เสียชีวิตขณะพยายามหนีออกมาทางหลังคา
จากข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่า ผู้ต้องสงสัยยิงผู้หญิงคนหนึ่งก่อนเข้าไปในบ้านอีกหลังและยิงเด็ก 8 คนที่อายุระหว่าง 1-14 ปี และมีผู้หญิง 2 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ต้องสงสัยและผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกยิงเป็นพ่อแม่ของเด็ก 7 คนที่เสียชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 6.00 น.วันอาทิตย์ (19 เม.ย.) โดยตำรวจระบุว่า เหตุกราดยิงครั้งนี้เป็นความรุนแรงภายในครอบครัว และในเวลาต่อมา ตำรวจเผยว่า ผู้ต้องสงสัยคือ ชามาร์ เอลกินส์
หลังกราดยิง ผู้ต้องสงสัยจี้รถคันหนึ่งและพยายามขับหลบหนี ก่อนถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมระหว่างการไล่ล่าในย่านโบเซอร์แพริช และขณะนี้ตำรวจของรัฐหลุยเซียนากำลังสอบสวนเหตุกราดยิงครั้งนี้
ทอม อาร์เซโนซ์ นายกเทศมนตรีเมืองชรีฟพอร์ต กล่าวว่า นี่อาจเป็นโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดของเมืองนี้
ระหว่างการแถลงข่าว แซม เจนกินส์ วุฒิสมาชิกรัฐหลุยเซียนา กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความจำเป็นในการเพิ่มทรัพยากรเพื่อต่อสู้กับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
รอยเตอร์ระบุว่า ไม่สามารถตรวจยืนยันได้ว่า เอลกินส์มีประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ และตำรวจกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งเป็นชาวเมืองชรีฟพอร์ต ระบุบนโซเชียลมีเดียว่า เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมที่เศร้าสลด
ขณะที่เจฟฟ์ แลนดรี ผู้ว่าการรัฐหลุยเซียนา โพสต์ว่า ตนและภรรยาสวดภาวนาให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
จากข้อมูลของ "กัน ไวโอเลนซ์ อาร์ไคฟ์" นับจากต้นปีเกิดเหตุกราดยิงในอเมริกาอย่างน้อย 119 ครั้ง (ไม่รวมเหตุการณ์ล่าสุดในชรีฟพอร์ต) มีผู้เสียชีวิต 117 คน ซึ่งรวมถึงเด็ก 79 คน และบาดเจ็บ 458 คน เทียบกับปีที่แล้วที่มีเหตุกราดยิง 407 ครั้ง
ข้อมูลขององค์กรดังกล่าวให้คำจำกัดความคำว่า “กราดยิง” ว่า หมายถึงเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกยิงอย่างน้อย 4 คน โดยไม่รวมมือปืน