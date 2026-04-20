เตหะรานกร้าวเตรียมตอบโต้-งดเจรจารอบสอง หลังกองทัพสหรัฐฯยิง-ยึดเรือสินค้าติดธงอิหร่าน

รอยเตอร์ – โลกกังวลข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่านอาจล่มก่อนครบกำหนด หลังอเมริกาเข้ายึดเรือสินค้าอิหร่านที่พยายามแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซ และเตหะรานประกาศจะตอบโต้ พร้อมระบุว่า ไม่มีแผนร่วมเจรจารอบสอง ด้านจีนเรียกร้องทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงหยุดยิง และสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่สถานการณ์ปกติและทำให้สงครามยุติลงโดยเร็ว
เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน แถลงในวันจันทร์ (20 เม.ย.) ว่า อิหร่านไม่มีแผนเจรจารอบใหม่กับอเมริกาและยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งนี้ อเมริกายังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ทำให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
ในวันอาทิตย์ (19 เม.ย.) กองทัพสหรัฐฯ เผยว่า ได้ยิงเรือทุสกา ซึ่งเป็นเรือสินค้าติดธงอิหร่านลำหนึ่งที่พยายามแล่นไปยังท่าเรือบันดาร์อับบาสของอิหร่าน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ในเวลาต่อมาว่า เรือทุสกาเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนให้หยุดเรือ ดังนั้น เรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธนำวิถี ยูเอสเอส สปรูเอนซ์ จึงยิงถล่มจนเกิดรูโหว่ในห้องเครื่อง ก่อนที่นาวิกโยธินอเมริกันจะเข้ายึดและตรวจค้นเรือลำดังกล่าว
กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ แถลงว่า อเมริกาสั่งให้เรือพาณิชย์ 25 ลำหันหัวกลับหรือกลับไปยังท่าเรืออิหร่านนับตั้งแต่เริ่มปิดล้อมทางทะเล
ทางด้านคาทัม อัล-อันบิยา กองบัญชาการกลางของกองทัพอิหร่าน กล่าวหาอเมริกาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการยิงเรือพาณิชย์ของอิหร่านในอ่าวโอมาน และประกาศตอบโต้การปล้นสะดมของกองทัพสหรัฐฯ เร็วๆ นี้ เพิ่มความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศอาจล่มก่อนครบกำหนดสิ้นสุดในวันพุธ (22 เม.ย.)
สำนักข่าวของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคาทัม อัล-อันบิยา เมื่อเช้าวันจันทร์ว่า เรือทุสกาเดินทางมาจากจีนและมุ่งหน้าสู่อิหร่าน
ในวันจันทร์ กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แถลงว่า จีนกังวลกับ “การใช้กำลังสกัดกั้น” ของอเมริกาต่อเรือสินค้าติดธงอิหร่าน และเสริมว่า สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอ่อนไหวและซับซ้อน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรหลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ลุกลาม และสร้างเงื่อนไขเพื่อทำให้การเดินเรือผ่านเส้นทางนี้กลับสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเงื่อนไขที่ทำให้สงครามยุติลงโดยเร็ว
ก่อนหน้านั้น สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่า เตหะรานปฏิเสธการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ โดยอ้างว่า อเมริกายังคงปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน ข่มขู่คุกคาม อีกทั้งยังเปลี่ยนท่าทีตลอดเวลา และเรียกร้องมากเกินไป
โมฮัมหมัด เรซา อาเรฟ รองประธานาธิบดีคนที่ 1 ของอิหร่าน โพสต์ว่า ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของอิหร่านโดยคาดหวังว่า ประเทศอื่นๆ จะส่งออกได้อย่างเสรีและปลอดภัย และสำทับว่ามีทางเลือกสองทางคือ ตลาดน้ำมันเสรีสำหรับทุกประเทศ หรือความเสี่ยงที่ต้นทุนพลังงานจะพุ่งขึ้นสำหรับทุกคน
ก่อนหน้านั้นทรัมป์ย้ำเตือนคำขู่ที่ทั่วโลกได้ยินมาตลอด 8 สัปดาห์ของการทำสงครามกับอิหร่านว่า อเมริกาจะทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าทั้งหมด ถ้าอิหร่านปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพ
ทางด้านอิหร่านประกาศว่า ถ้าอเมริกาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือน อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการทำลายโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตน้ำจืดในประเทศอ่าวเปอร์เซีย
ข่าวคราวความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานขึ้น 7% อยู่ที่ 96.85 ดอลลาร์ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชียช่วงเช้าวันจันทร์
ทรัมป์เผยว่า ทีมเจรจาของอเมริกาจะเดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานในช่วงค่ำวันจันทร์ หรือหนึ่งวันก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะสิ้นสุดลง
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนหนึ่งระบุว่า ทีมเจรจาจะนำโดยรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ เช่นเดียวกับการเจรจารอบแรกเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยมีสตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ ร่วมหารือด้วย อย่างไรก็ดี ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับเอบีซี นิวส์ และเอ็มเอส นาวว่า แวนซ์ยกเลิกการเดินทางแล้ว
ถึงกระนั้น ปากีสถาน ซึ่งเป็นตัวกลางการเจรจาหลัก ดูเหมือนยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจา แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของปากีสถานเผยว่า เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ เครื่องบินขนสัมภาระยูเอส ซี-170 สองลำลงจอดที่ฐานทัพอากาศของปากีสถานพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและยานยนต์เพื่อเตรียมพร้อมรับการเดินทางของทีมเจรจาสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน รอยเตอร์รายงานว่า พันธมิตรยุโรปที่ถูกทรัมป์อัดมาหลายรอบว่า ไม่ช่วยทำสงครามนั้น กังวลว่า ทีมเจรจาของอเมริกาอาจพยายามผลักดันเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ตื้นเขินอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ในความเป็นจริงต้องใช้เวลาในการเจรจาที่ซับซ้อนเชิงเป็นเดือนหรือเป็นปี
ทั้งนี้ สงครามที่ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่ 8 ส่งผลกระทบรุนแรงเป็นประวัติการณ์ต่อซัปพลายพลังงานโลก รวมทั้งยังทำให้มีคนล้มตายเป็นพันจากการที่อเมริกาและอิสราเอลรวมหัวกันโจมตีอิหร่าน และการที่อิสราเอลรุกรานเลบานอนเพื่อทำสงครามคู่ขนานกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน
ทางด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีอิสราเอลและประเทศอาหรับที่เป็นที่ตั้งฐานทัพอเมริกัน
มีซาน เว็บไซต์ข่าวของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า อิหร่านประหารชีวิตชาย 2 คนที่ถูกตัดสินว่า ร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองมอสสาดของอิสราเอลและวางแผนโจมตีภายในอิหร่าน