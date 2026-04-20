อิหร่านเดือดส่งโดรนโจมตีกลับ “เรือรบสหรัฐฯ” ในอ่าวโอมานแก้แค้นโดนบุกยึดเรือคาร์โก ส่วน “ไทย” ได้เฮหลังเรือสินค้าหนัก SCG ได้ไฟเขียวผ่านช่องแคบฮอร์มุซฉลุย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – อิหร่านส่งฝูงโดรนเข้าโจมตีเรือรบสหรัฐฯหลายลำในอ่าวโอมานหลังเรือคาร์โก้ติดธงของตัวเองโดนสหรัฐฯส่งทหารบุกยึด CENTCOM อ้างเตือนล่วงหน้านาน 6 ช.มแต่ไม่ฟัง ด้านไทยได้อานิสงค์ผลักดันทางการทูตส่งรองนายกรัฐมนตรีเข้าโอมานจนอิหร่านยอมปล่อยเรือสินค้าหนัก SCG ที่ติดอยู่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำเร็จ
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(20 เม.ย)ว่า สำนักข่าวกึ่งทางการอิหร่านทาซนิมเปิดเผยว่า เป็นปฎิบัติการแก้แค้นของฝ่ายเตหะรานหลังสหรัฐฯได้อุกอาจยึดเรือคาร์โกชักธงชาติอิหร่านกลางอ่าวโอมาน
เกิดขึ้นโดยฝ่ายเตหะรานส่งฝูงโดรนออกไปโจมตีเรือรบอเมริกันในอ่าวโอมาน แต่ทว่าไม่มีรายงานความเสียหายท่ามกลางทั้ง 2 ฝ่ายต่างงัดข้อก่อนการเปิดเจรจารอบ 2 ที่กรุงอิสลามาบัดวันพรุ่งนี้(21)หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศกำหนดก่อนหน้าอ้างอิงจากฟ็อกซ์นิวส์
ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯมีรายงานว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ เป็นผู้นำคณะเดินทางไปเหมือนครั้งแรกพร้อมกับลูกเขยทรัมป์ จาเรด คุชเนอร์ และ สตีฟ วิตคอฟต์ แต่ทว่าสื่ออิหร่านรายงานเบื้องต้นว่า เตหะรานออกมาปัดไม่มีการเจรจารอบ 2
Khatam al-Anbiya กองบัญชาการกลางอิหร่านซึ่งเป็นหน่วยกองบัญชาการปฎิบัติการสูงสุดที่ประสานกองกำลังต่างๆของกองทัพอิหร่านได้ออกมาชี้ถึงการกระทำของกองกำลังสหรัฐฯว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และยืนกรานว่าจะตอบโต้การกระทำไม่ต่างจากกองเรือโจรสลัดของกองทัพเรือสหรัฐฯอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ที่ได้แสดงภาพนาวิกโยธินสหรัฐฯบุกขึ้นเรือสินค้าอิหร่านหลังจากเตือยมาเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง
ในคำแถลงบนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า “พวกเราได้สกัดเรือคาร์โกอิหร่าน Touska ด้วยกองกำลังทหารสหรัฐฯ
พร้อมเปิดเผยว่า ทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯออกมาจากเรือพิฆาตสหรัฐฯ USS Tripoli ด้วยเฮลิคอปเตอร์และลงสู่เรือด้วยการโรยตัวจากทางอากาศในวันอาทิตย์(19)
การเปิดเผยความคืบหน้าที่มาพร้อมกับคลิปของปฎิบัติการสุดเร้าใจเปิดเผยว่า เรือรบสหรัฐฯ USS Spruance ได้ทำการหยุดใบพัดเรืออิหร่านหลังเรือไม่ยอมทำตามคำสั่งที่เตือนมาอย่างยาวนานถึง 6 ช.ม
ซึ่งก่อนหน้าผู้นำสหรัฐฯได้กล่าวถึงเหตุการณ์บุกยึดเรือสินค้าอิหร่านว่า “เรือรบของพวกเราได้หยุดพวกเขาไว้ด้วยการส่องไปที่ห้องเครื่องยนต์ทำให้เกิดรูโบ๋”
ขณะเดียวกันไทยซึ่งมีเรือพาณิชย์วิ่งอยู่ในตะวันออกกลางประสบความสำเร็จได้รับไฟเขียวจากเตหะรานให้สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ท่ามกลางการกลับมาปิดช่องแคบอีกครั้งของเตหะรานระหว่างการเจรจารอบ 2 ระหว่างวอชิงตันและเตหะรานที่ปากีสถานที่ตามคำแถลงของผู้นำสหรัฐฯคาดจะเกิดในวันอังคาร(21)
สื่อไทยภาคภาษาอังกฤษรายงานว่า ความเคลื่อนไหวเกิดหลังรัฐบาลไทยส่งรองนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ออกเดินทางไปโอมานด้วยตัวเอง
และส่งผลทำให้เรือบรรทุกสินค้าหนักของ SCG จำนวน 1 ลำที่ติดอยู่ในบริเวณนั้นจากทั้งหมด 2 ลำสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
เป็นการเดินทางไปเยือนโอมานระหว่างวันที่ 15 เม.ย - วันที่ 17 เม.ย
และเพื่อความก้าวหน้าใดๆในอนาคตฝ่ายไทยได้ร้องขอให้โอมานช่วยเป็นตัวกลางเจรจากับอิหร่านในการได้ไฟเขียวอนุมัติให้เรือสัญชาติไทยที่ตกค้างติดอยู่ในบริเวณนั้น