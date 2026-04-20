‘ลูกเขยทรัมป์’ จาเร็ด คุชเนอร์ ถูกพรรคเดโมแครตฝ่ายค้านหมายหัว สอบสวนเรื่องรับเงินทุนอาหรับ ขณะทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษในตะวันออกกลางของทำเนียบขาว

(เก็บความจากเอเชียไทมส์https://asiatimes.com/2026/04/congressional-dems-probe-envoy-jared-kushners-arab-money-ties/)
Congressional Dems probe envoy Jared Kushner’s Arab money ties
by Jon Queally
17/04/2026
จาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยคนดังของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูก ส.ส.ฝ่ายเดโมแครตในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เรียกสอบสวน ในข้อหามีผลประโยชน์ทับซ้อน จากการมีบทบาทเป็นผู้แทนพิเศษของทำเนียบขาวในภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนซึ่งหลายชาติอาหรับเข้ามาร่วมลงทุนก้อนโต
ส.ส.ผู้มีอาวุโสสูงสุดของทางฝ่ายพรรคเดโมแครต ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎร (House Judiciary Committee) สหรัฐฯ ประกาศเมื่อเช้าวันศุกร์ (17 เม.ย.) ที่ผ่านมาว่า จะจัดการสอบสวน “อย่างกว้างขวางครอบคลุม” ในเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตัวเองของ จาเร็ด คุชเนอร์ (Jared Kushner) บุตรเขยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ผู้ซึ่งกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทำเนียบขาวที่มีบทบาทสูงในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเวลาเดียวกันนี้ ตามถ้อยคำของ ส.ส.เจมี รัสคิน (Jamie Raskin) (สังกัดพรรคเดโมแครต จากรัฐแมริแลนด์) คุชเนอร์ยัง “กำลังชักชวนดึงดูดเงินทองหลายพันล้านดอลลาร์จากพวกรัฐราชาธิปไตยในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อ (ประโยชน์ของ) การลงทุนทางธุรกิจเป็นการส่วนตัว (ของเขา) ไปด้วย”
ในหนังสือ [1] ที่ส่งไปถึง บุตรเขยคนดังของทรัมป์ ส.ส.อาวุโสสูงสุดของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการสภาชุดดังกล่าวผู้นี้ กล่าวหาว่า จากการที่ คุชเนอร์ ผลักดันเพื่อให้พวกชาติอาหรับมาลงทุนในกิจการการลงทุนนานาชาติของเขาที่มีชื่อว่า อะ ฟิน แมเนจเมนต์ แอลแอลซี (A Fin Management LLC เรียกกันย่อๆ ว่า Affinity แอฟฟินิตี ทั้งนี้ LLC ย่อมาจาก Limited Liability Company บริษัทจำกัดความรับผิด) ในเวลาเดียวกับที่ตัวเขาเองยังกำลังทำหน้าที่เป็น “ผู้แทนพิเศษเพื่อสันติภาพ” ให้แก่คณะบริหารทรัมป์ไปด้วย คุชเนอร์จึงกำลังทำให้เกิด “ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งโจ่งแจ้งชัดเจนและไม่สามารถแก้ไขได้” ขึ้นมาในสายตาของประชาชนชาวอเมริกัน
ขณะที่ รัสคิน ชี้ให้เห็นว่า คุชเนอร์ได้ให้สัญญาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะถอยห่างออกมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการรัฐบาลระหว่างการดำรงตำแหน่งสมัยสองของทรัมป์ และกระทั่งให้คำมั่นผูกพันยิ่งไปกว่านั้นเสียอีก ด้วยการพูดว่า เขาจะไม่ระดมเงินทุนใดๆ ให้แก่ แอฟฟินิตี ในระหว่างสมัยสองของทรัมป์อีกด้วย แต่ปรากฏว่าคำมั่นสัญญาทั้ง 2 ประการได้ถูกละเมิด “อย่างรวดเร็ว”
เมื่อเดือนเมษายนปี 2022 หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงานข่าว [2] เปิดเผยให้ทราบว่า คุชเนอร์ ใช้วิธีการอย่างไรจึงทำให้ได้รับเงินลงทุนจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (sovereign wealth fund) กองทุนหนึ่งซึ่งควบคุมโดยเจ้าชายมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน (Mohammed bin Salman) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า Mbs) โดยที่ก่อนหน้านั้น คือในปี 2018 ระหว่างสมัยแรกของทรัมป์ ก็ได้มีเสียงเรียกร้องกันแล้วให้ดำเนินการสอบสวนเขา สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาในหลายๆ กรณีที่ว่า ความผูกพันทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น หมายความว่า Mbs “มีอำนาจอิทธิพลเหนือ” คุชเนอร์[3]
เนื้อความสำคัญตอนหนึ่งในหนังสือลงวันที่วันศุกร์ (17 เมษายน) ของ ส.ส.รัสคิน ซึ่งส่งถึงบุตรเขยของทรัมป์ผู้นี้ กล่าวว่า
แอฟฟินิตี พาร์ตเนอร์ส (Affinity Partners) กิจการการลงทุนของมิสเตอร์คุชเนอร์ ได้รวบรวมสินทรัพย์ต่างๆ มาไว้ในการบริหารจัดการ เป็นมูลค่าราวๆ 6,160 ล้านดอลลาร์ [4] –ในจำนวนนี้ รวมถึงสินทรัพย์ 1,200 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในรอบปีที่แล้วเท่านั้น –โดยที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับการที่ 99% ของเงินทุนของกิจการแห่งนี้ทีเดียว มาจากบรรดาผู้มีสัญชาติต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้มีสัญชาติต่างประเทศดังกล่าวเหล่านี้ มีอย่างเช่น พวกกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลของซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, และ กาตาร์ เวลาเดียวกันนั้นเอง มิสเตอร์คุชเนอร์ ก็กำลังได้รับบทบาทเป็นแกนกลางผู้หนึ่งในการเจรจาทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีความอ่อนไหว ในตลอดทั่วทั้งตะวันออกกลางและดินแดนไกลโพ้นไปกว่านั้น
ถึงแม้มีการให้คำมั่นต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผยหลายครั้ง [5] ว่า เขาจะหลีกเลี่ยงทั้งการทำงานให้รัฐบาล และการระดมหาเงินทุนในระหว่างสมัยสองของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่มิสเตอร์คุชเนอร์กลับกระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัดเจน เขานำตัวเขาเองแทรกเข้าไปในบรรดาความขัดแย้งระดับโลกต่างๆ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วที่สุด ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้เจรจาหลักของสหรัฐฯ ในเวลาเดียวกับที่ดำเนินการเพื่อให้การพึ่งพาอาศัยทางการเงินของตัวเขาเอง ยิ่งต้องขึ้นต่อ และยิ่งต้องเกี่ยวข้องพัวพันอย่างลึกล้ำเข้าไปอีกกับพวกรัฐบาลต่างประเทศ
หนังสือของ รัสคิน ที่ส่งถึงคุชเนอร์ ได้หยิบยกกรณีที่สหรัฐฯสมรู้ร่วมคิดกับการที่อิสราเอลถล่มโจมตีดินแดนกาซา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลานี้ ตลอดจนการที่ทรัมป์ก่อสงครามเพื่อเล่นงานอิหร่าน และตั้งข้อกล่าวหาว่า “การตัดสินใจของท่านที่จะแสดงบทบาทสองอย่างคู่กันไป ทั้งๆ ที่มันไม่สามารถประนีประนอมเข้ากันได้ อีกทั้งไร้จริยธรรมนั้น กำลังกลายเป็นสิ่งที่หลอกหลอนครอบงำนโยบายการต่างประเทศอเมริกันเรื่อยมา นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์หวนกลับคืนสู่วอชิงตันในปี 2025”
หนังสือที่ รัสคิน ส่งถึงบุตรเขยประธานาธิบดีผู้นี้ชี้อีกว่า จากการที่เจ้าชายมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ยังคงเป็น “นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของท่าน ผ่านทาง แอฟฟินิตี และด้วยเหตุนี้ จึงครอบครองฐานะความได้เปรียบทางการเงินอย่างสำคัญ” เหนือ ตัวคุชเนอร์ พร้อมกับย้ำว่า “ท่านไม่สามารถที่จะเป็นทั้งนักการทูต และเป็นทั้งตัวหมากทางการเงินของรัฐราชาธิปไตยซาอุดีอาระเบียในเวลาเดียวกันได้ ท่านไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนอย่างซื่อสัตย์สุจริตของสหรัฐฯ โดยที่มีเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเงินสดของซาอุดีอาระเบียและสหรัฐฯอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเผาไหม้ก่อให้เกิดรูโหว่ขึ้นมาในกระเป๋าทุกๆ ใบของชุดสูททุกๆ ชุดที่ท่านครอบครองอยู่ได้”
ด้วยความวิตกกังวลดังกล่าวนี้ รัสคิน อธิบายต่อไปว่า การสอบสวนคราวนี้ของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมแห่งสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นการมุ่งตรวจสอบพิสูจน์ “ความประพฤติของท่านและของกิจการของท่าน ด้วยเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งสำคัญยิ่งยวดสำหรับการปฏิรูปบรรดากฏหมายของเราในด้านการติดสินบน, บทมาตราต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน, ข้อบัญญัติและกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งกำกับควบคุมความประพฤติของรัฐบาล และพวกลูกจ้างพิเศษของรัฐบาล, ตลอดจน FARA”
(FARA ย่อมาจาก Foreign Agents Registration Act รัฐบัญญัติการจดทะเบียนผู้เป็นตัวแทนของต่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งของสหรัฐฯซึ่งบังคับให้บุคคลที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของต่างประเทศ ต้องรายงานเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณชน รวมทั้งกำหนดให้ผู้ที่เป็น “ตัวแทนของต่างประเทศ” ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม และเปิดเผยความสัมพันธ์, กิจกรรม, ตลอดจนการได้ผลตอบแทนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agents_Registration_Act)
หนังสือฉบับนี้ยังระบุรายการข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ขอให้ คุชเนอร์ จัดหาให้ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวน ซึ่งมีทั้ง รายการติดต่อสื่อสารอย่างมีรายละเอียดของตัวเขา กับพวกหุ้นส่วนและหน่วยงานการลงทุนต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำความตกลงทางด้านธุรกิจของตัวเขา และงานของเขาในฐานะเป็นผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดี ทั้งนี้โดยระบุขีดเส้นตายให้ส่งคำตอบกลับมาก่อนวันที่ 30 เมษายน
“การสอบสวนนี้ จะเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกๆ ของคณะกรรมาธิการของเราในระยะเวลาต่อจากนี้ไป” หนังสือของ รัสคิน ย้ำ “เราคาดหมายว่าท่านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และท่านจะจัดหาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เราทั้งหมด ในเรื่องที่ผลประโยชน์ต่างๆ ทางธุรกิจของท่าน, ความมั่งคั่งของครอบครัวท่าน, และหน้าที่ตลอดภารกิจทางภาครัฐบาลของท่าน มีการผสมรวมเข้าด้วยกันและมีการบรรจบกันอย่างไรบ้าง”
ข้อเขียนชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ข่าว คอมมอน ดรีมส์ https://www.commondreams.org/news/kushner-pawn-of-saudi-monarchy?utm_source=Common+Dreams&utm_campaign=989bd42295-Top+News+%7C+Fri.+4%2F10%2F26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-998917937b-601532725
เชิงอรรถ
