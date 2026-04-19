อิหร่าน-ทรัมป์เผยเจรจาคืบหน้า แต่ยังตกลงกันไม่ได้-ฮอร์มุซปิดต่อ

รอยเตอร์ – หัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านเผยการหารือล่าสุดกับอเมริกามีความคืบหน้า แต่ยังมีประเด็นค้างคาเกี่ยวกับนิวเคลียร์และช่องแคบฮอร์มุซ ด้านทรัมป์บอกการพูดคุยเป็นไปด้วยดีมาก แต่ไม่วายเตือนเตหะรานอย่าใช้ฮอร์มุซเป็นเบี้ยต่อรอง และทั้งสองฝ่ายไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสถานะการเจรจาเมื่อวันเสาร์ (18 เม ย.) ก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะสิ้นสุดลงกลางสัปดาห์นี้
สงครามนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 คร่าชีวิตผู้คนนับพัน และดันราคาน้ำมันพุ่งติดจรวดจากการที่ช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 20% ของทั่วโลกถูกปิด
กองทัพอิสราเอลเผยเมื่อเช้าวันอาทิตย์ (19 เม.ย.) ว่า ทหารหนึ่งนายเสียชีวิตในการสู้รบทางใต้ของเลบานอน และอีก 9 นายได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง 1 นายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัฐบาลว่า การเจรจามีความคืบหน้าแต่ยังมีประเด็นที่เห็นต่างกันอย่างมาก ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่า การพูดคุยเป็นไปด้วยดี แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันเสาร์ (18 เม.ย.) เตหะรานปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อเมริกายังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ประกาศว่า กองทัพอิหร่านพร้อมมอบความพ่ายแพ้ให้ศัตรูครั้งใหม่
สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านแถลงว่า การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซจะครอบคลุมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการความมั่นคง ความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้านทรัมป์โจมตีว่า การกระทำของเตหะรานเป็นการแบล็กเมล์
ในวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 เม.ย.) อิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว หลังจากอิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิงนาน 10 วัน เมื่อวันพฤหัสบดี (16 เม.ย.)
แต่ทรัมป์ยังยืนกรานปิดล้อมทางทะเลอิหร่านต่อไป และขู่จะเริ่มทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านใหม่ ถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระยะยาวก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกา-อิสราเอลกับอิหร่านสิ้นสุดลงในวันพุธ (22 เม.ย.)
เมื่อวันเสาร์มีรายงานว่า เรือสินค้าอย่างน้อย 2 ลำถูกยิงขณะพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้อินเดียเรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรือติดธงอินเดีย 2 ลำที่ถูกยิง
ศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ ที่บังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
การที่เตหะรานปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเท่ากับว่า การขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านเส้นทางดังกล่าวจะยังคงหยุดชะงักต่อไป แม้ทรัมป์เปรยว่า กำลั่งชั่งใจว่า จะต่ออายุข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ แหล่งข่าววงในเผยว่า ระหว่างการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกรุงอิสลามาบัด อเมริกาได้เสนอให้อิหร่านระงับกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดเป็นเวลา 20 ปี ขณะที่เตหะรานเสนอระยะเวลาเพียง 3-5 ปี
ซาอีด คาติบซาเดห์ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่าน เผยว่า ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาในการเจรจารอบสอง และเสริมว่า ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกรอบโครงในการทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อน
เมื่อวันศุกร์ทรัมป์กล่าวว่า อาจมีการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงอย่างมาก ขณะเดียวกัน มีสัญญาณว่า ปากีสถานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงเมื่อวันอาทิตย์ แม้การเตรียมความพร้อมในการจัดเจรจาไม่เข้มข้นเท่าเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ตาม
รายงานระบุว่า ปากีสถานเพิ่มกำลังตำรวจและตั้งจุดตรวจรอบโรงแรมเซเรนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเจรจาระดับสูงสุดระหว่างอเมริกากับอิหร่านนับจากการปฏิวัติอิสลามปี 1979 ที่ยุติลงโดยปราศจากข้อตกลง
ที่ทำเนียบขาวมีการประชุมผู้ช่วยด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับอาวุโสเมื่อเช้าวันเสาร์ หลังจากนั้นทรัมป์เดินทางไปยังทรัมป์ เนชันแนล กอล์ฟคลับ พร้อมกับสตีฟ วิตคอฟฟ์ หนึ่งในทีมเจรจากับอิหร่าน
ขณะนี้ทรัมป์กำลังถูกกดดันมากขึ้นให้หาทางถอนตัวออกจากสงครามในตะวันออกกลาง จากสมาชิกรีพับลิกันที่ต้องการรักษาสถานะการครองเสียงข้างมากในสภา ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมกำลังจะมาถึงในเดือน พ.ย. โดยที่ราคาน้ำมันเบนซินและอัตราเงินเฟ้อกำลังพุ่งขึ้น สวนทางกับคะแนนนิยมของทรัมป์ที่ดิ่งลง
ทั้งนี้ ราคาน้ำมันลดลงราว 10% เมื่อวันศุกร์ จากแนวโน้มที่การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับสู่สถานการณ์ปกติอีกครั้ง แต่แหล่งข่าวในวงการชิปปิ้งเผยว่า ยังมีเรือสินค้าหลายร้อยลำติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย