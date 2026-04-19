เปเซชเคียนท้า “ทรัมป์” ชี้ “อิหร่าน” มีสิทธิ์ชอบธรรมครองอาวุธนิวเคลียร์ “มาครง” ฉุนชี้นิ้ว “ฮิซบอลเลาะห์”เป็นต้นเหตุทำ “ทหารฝรั่งเศส” ดับในเลบานอน

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน ยืนยันวันอาทิตย์(19 เม.ย)ว่า ทรัมป์ไม่สามารถพรากสิทธิการมีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเอง หลังผู้นำฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง เดือดชี้ทหารฝรั่งเศสประจำกองกำลังสหประชาชาติเสียชีวิต 1 นายในการซุ่มโจมตีวันเสาร์(18 เม.ย)นั้นกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องรับผิดชอบ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(19 เม.ย)ว่า อ้างอิงจำสำนักข่าวนักเรียนอิหร่าน ISNA รายงานคำแถลงของประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน มีใจความว่า “ทรัมป์พูดว่าอิหร่านไม่สมควรใช้สิทธินิวเคลียร์ของตัวเอง แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดด้านใด”
และเสริมว่า “อำนาจใดที่เขามีที่จะสามารถพรากสิทธิที่ชอบธรรมของประเทศนั้นได้?”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า การออกมาแสดงความเห็นของผู้นำเตหะรานเกิดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯต่อโครงการนิวเคลียร์อิหร่านที่ฝ่ายสหรัฐฯมองว่าอาจเป็นการเปิดทางให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และส่งผลทำให้สหรัฐฯและโลกตะวันตกอยู่ในอันตราย
ซึ่งนับตั้งแต่เกิดสงครามเปเซชเคียนนั้นส่วนใหญ่หลบไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณะ
ขณะเดียวกันฝรั่งเศสได้สูญเสียทหารแดนน้ำหอมเป็นคนแรกในตะวันออกกลาง
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันเสาร์(18)ว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง แถลงผ่านแพตฟอร์ม X ว่า ทหารฝรั่งเศสสังกัดกองกำลังรักษาสันติภาพประจำเลบานอน UNIFIL เสียชีวิต 1 นายและบาดเจ็บอีก 3 นายในการซุ่มโจมตีกองกำลังสันติภาพที่ทางใต้ของเลบานอนนั้น "กลุ่มฮิซบอลเลาะห์" ที่มีอิหร่านอยู่เบื้องหลังต้องรับผิดชอบ
ทั้งนี้พบว่าผู้ตายคือ จ่าสิบตรี Florian Montorio สังกัดกองการช่างพลร่มที่ 17 จาก Montauban
“ทุกสิ่งชี้ไปว่าความผิดชอบการโจมตีนี้สอดคล้องกับฮิซบอลเลาะห์” ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลง
และเสริมว่า “ฝรั่งเศสขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่เลบานอนให้ทำการจับกุมผู้ที่อยู่เบื้องหลัง(ต่อการเสียชีวิต)และเริ่มต้นความรับผิดชอบของพวกเขาพร้อมไปกับ UNIFIL”
เขาเปิดเผยต่อว่า เพื่อนนายทหารของ Montorio อีก 3 นายได้รับบาดเจ็บและถูกอพยพพาตัวออกไป
“ฝรั่งเศสขอแสดงความคารวะเพื่อแสดงความนับถือและการสนับสนุนไปยังครอบครัวทหารของพวกเราและต่อเจ้าหน้าที่ทหารของเราทุกนายที่ทำหน้าที่เพื่อสันติภาพในเลบานอน”
อ้างอิงจากตุรกีทูเดย์พบว่า ทหารฝรั่งเศสถูกโจมตีโดยอาวุธเล็กเบา เขาถูกดึงตัวให้เข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเพื่อนทหารที่โดนยิงโจมตีเช่นกันแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้
ด้าน UNIFIL กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า การซุ่มโจมตีนี้อาจเทียบเท่าอาชญากรรมสงคราม และได้เริ่มการสอบสวน เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-เลบานอนเริ่มต้นบังคับใช้
การเสียชีวิตของทหารต่างชาติสังกัดกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติในเลบานอนเคยเกิดขึ้นก่อนหน้าเมื่อราวปลายเดือนมีนาคมไปถึงต้นเมษายน บีบีซีของอังกฤษได้รายงานเมื่อวันที่ 1 เม.ยว่า ทหารอินโดนีเซีย 2 นายเสียชีวิตจากระเบิดข้างทางที่ฝังไว้ในทางใต้ของเลบานอน และคนที่ 3 เสียชีวิตจากระเบิดในอีกจุด