ระทึก! สกอตแลนยาร์ดปิดสวนสาธารณะเคนซิงตัน หลังคลิปว่อนเครือข่ายก่อการร้ายอ้างส่งโดรนมีกัมมันตรังสี เล็งโจมตีสถานทูตยิวกลางลอนดอน

เอเจนซีส์ – ตำรวจอังกฤษปิดตายสวนสาธารณะเคนซิงตัน การ์เดนส์(Kensington Gardens)วันศุกร์(17 เม.ย.)คลิปกลุ่มก่อการร้ายอิสลามิกเชื่อเตหะรานอยู่เบื้องหลังแพร่กระจายอ้างส่งโดรน 2 ตัวมีสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์เป้าหมายโจมตีสถานทูตอิสราเอลกลางกรุงลอนดอน
เดลีเทเลกราฟอังกฤษรายงานวันศุกร์(17 เม.ย)ว่า ตำรวจต่อต้านก่อการร้ายอังกฤษอยู่ระหว่างการสอบสวนข้ออ้างที่ว่ากลุ่มอิสลามิส Ashab al-Yamin ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากมายและเชื่อว่ามีเตหะรานอยู่เบื้องหลังใช้โดรนที่มีสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์เพื่อโจมตีสถานทูตอิสราเอลใกล้กับสวนสาธารณะเคนซิงตัน การ์เดนส์ (Kensington Gardens)กลางกรุงลอนดอนจริงหรือไม่
ทั้งนี้ในวันศุกร์(17) สกอตแลนยาร์ดสั่งปิดสวนสาธารณะเคนซิงตัน การ์เดนส์เพื่อตรวจสอบจำนวนของสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ในสวนเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในชุด HAZMAT ป้องกันภัยทางชีวภาพอยู่ในพื้นที่ก่อนเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น อ้างอิงเวลาจากเดลีเมลของอังกฤษ
เดลีเมลชี้ว่า รถตู้ของตำรวจนครบาลอังกฤษด้านอาวุธเคมี ชีวภาพ กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ (CBRN) พร้อมกับทีมสอบสวนเพลิงไหม้จากสำนักงานดับเพลิงลอนดอนและหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินลอนดอนด้านพื้นที่อันตรายถูกส่งเข้ามา
และหลังจากนั้นยังพบว่ามีหน่วยประดาน้ำจากสกอตแลนยาร์ดและทีมค้นหาพื้นที่ปิดเข้ามา
เดลีเทเลกราฟรายงานต่อว่า แหล่งข่าวที่เชื่อมโยงกับการสอบสวนเปิดเผยว่า คนเหล่านี้กำลังมองความเป็นไปได้ที่กลุ่มอาชญากรตัวแทนนี้ที่เชื่อมโยงอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่อังกฤษชี้ว่า จากความพยายามดูเหมือนเป็นแค่มือสมัครเล่น
เหตุที่เกิดในวันเดียวกันที่ชาย 3 คนปรากฎตัวต่อศาลข้อหาใช้ระเบิดเพลิงโจมตีสถานีโทรทัศน์อิหร่านทางเหนือของกรุงลอนดอนเมื่อค่ำวันพุธ(15)
กลุ่ม Ashab al-Yamin ซึ่งเชื่อมโยงกับอิหร่านได้โพสต์คลิปบนโซเชียลมีเดียในข้ามคืนวันพุธ(15) โพสต์คลิปข่มขู่อ้างว่า สถานทูตอิสราเอลตกเป็นเป้าโจมตีโดยโดรน 2 ลำที่มีสารกัมมันตภาพรังสีและวัสดุที่ทำให้ป่วยโรคมะเร็ง”
เนื้อหาของคลิปแสดงให้เห็น 2 คนในชุด HAZMAT และโดรน 2 ลำพร้อมกับระปุก คลิปแสดงต่อว่ามีโดรนลำหนึ่งกำลังบินมุ่งหน้าไปที่ต้นไม้
ทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีความยาว 47 วินาทีมาพร้อมกับแถลงการณ์ที่ระบุว่า “พวกเราก่อนหน้าได้เตือนไปยังทุกชาติในโลกให้ออกห่างจากผลประโยชน์ของอเมริกันทั้งหมดและของไซออนนิวสต์”
และกล่าวต่อว่า “วันนี้ขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า พวกเราได้ก้าวเข้าสู่เฟสที่ 2 ของปฎิบัติการ”
อย่างไรก็ตามสถานทูตอิสราเอลยืนยันว่า ไม่ได้มีการโจมตีเกิดขึ้น และกำลังอยู่ระหว่างเหตุการณ์ต้องสงสัยทางความมั่นคง
เดลีเมล Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia นั้นเคยออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีต่างๆนับตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามโจมตีอิหร่านจากสหรัฐฯ-อิสราเอล เหตุที่ว่ารวมถึงระเบิดเพลิงโจมตีรถพยาบาลฉุกเฉินของมูลนิธิการกุศลยิว
และยังอ้างความรับผิดชอบเหตุเกิดเมื่อไม่นานมานี้ที่มีความพยายามการลอบวางเพลิงโบสถ์ยิวในฟินช์ลีย์(Finchley) และสถานีโทรทัศน์อิหร่านในเวมบลีย์(Wembley) ที่มักกล่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเตหะราน
ทั้งนี้ประตูรั้วของสวนสาธารณะเคนซิงตัน การ์เดนส์ถูกปิดลงในเช้านี้พร้อมสัญลักษณ์ที่แจ้งต่อประชาชนทั่วไปว่า สวนปิด
“มีปัญหาสิ่งที่เป็นอันตราย ห้ามเข้า”รายงานจากป้ายเตือนที่ติดไว้ด้านหน้าสวนสาธารณะเคนซิงตัน การ์เดนส์
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ขณะเดียวกันพระราชวังเคนซิงตันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมารอังกฤษ เจ้าชายวิลเลียม และพระชายา เจ้าหญิงแคทเธอรีน แห่งเวลส์ แต่ทว่าเป็นที่เข้าใจว่าทั้งสองพระองค์ไม่ได้ประทับด้านในในช่วงเวลาเกิดเหตุ