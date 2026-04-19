ลือสะพัด! ภาคการเงินกัมพูชาอาการร่อแร่ ธนาคารบางแห่งถูกสหรัฐฯ อายัดทรัพย์

สมาคมธนาคารในกัมพูชา(ABC)และสมาคมไมโครไฟแนนซ์ แคมกัมพูชา(CMA) เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ เผยแพร่ถ้อยแถลงตอบโต้คำกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ระบุว่าธนาคารบางแห่งในกัมพูชา ถูกทางการสหรัฐฯสั่งอายัดเงินสด
ถ้อยแถลงของ ABC และ CMA เน้นย้ำว่าข้อมูลที่ชี้นำในทางที่ผิดและก่อความสับสนแก่ประชาชนดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ไร้ความรับผิดชอบและเป็นอันตราย สร้างความกังวลแก่ประชาชนและบ่อนทำลายความเชื่อม่นที่มีต่อภาคธนาคารและภาคการเงินของกัมพูชา พร้อมเรียกมันว่า "เป็นเรื่องร้ายแรง"
การออกมาตอบโต้ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา(NBC) เมื่อวันที่ 14 เมษายน ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไปก่อนหน้านี้
ในถ้อยแถลงของ ABC และ CMA เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวพวกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งไม่ระบุตัวตน เพื่อทำตัวคนเหล่านี้มาลงโทษตามกรอบของกฎหมาย รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่พวกเขาเผยแพร่
ABC ระบุว่า "การตอบสนองอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยควบคุมสกัดข้อมูลบิดเบือน ลดความสับสนของประชาชน และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อระบบการเงิน"
ถ้อยแถลงเน้นย้่ำด้วยว่าการสร้างข่าวปลอมเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาต ถือเป็น "ประเด็นร้ายแรง" เนื่องจากมันอาจก่อความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็นในหมู่ผู้บริโภค ก่อความปั่นป่วนแก่สภาพแวดล้อมในตลาดตามปกติ และกัดเซาะความไว้วางใจต่อภาคการเงินในวงกว้าง
นอกจากนี้แล้ว ABC และ CMA เรียกร้องประชาชนอย่าได้เชื่อข่าวลือ โดยระบุว่า "ให้ติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย ABC เท่านั้น เช่นเดียวกับสถาบันต่างๆที่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง"
(ที่มา:คิริโพสต์)