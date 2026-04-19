ยังอยู่!เรือบรรทุกเครื่องบิน'เจอรัลด์ฟอร์ด'กลับสู่ทะเลแดง หลังล่าถอยสงครามอิหร่านจากเหตุไฟไหม้

เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด กลับเข้าสู่ทะเลแดงแล้ว เข้าร่วมกองเรือแห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา พยายามยกระดับกดดันอิหร่าน ให้ยอมอ่อนข้อในการเจรจายุติสงคราม
เจ้าหน้าที่ด้านกลาโหม 2 คน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ยืนยันกับสำนักข่าวเอพีว่า ยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด ล่องผ่านคลองสุเอซ พร้อมกับเรือพิฆาตยูเอสเอสมาฮานและยูเอสเอสวินสตัน เอส.เชอร์ชิลล์ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ต้องล่าถอยกลับไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนานกว่า 1 เดือน ตามหลังเหตุไฟไหม้ในห้องซักรีด ที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม
การกลับมาครั้งนี้ ประจวบเหมาะพอดีกับการที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ล่องลอยอยู่กลางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลา 295 วัน กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ถูกส่งเข้าประจำการในทะเลยาวนานที่สุดในรอบ 50 ปี ทุบสถิติเดิม 294 วัน ที่ทำไว้โดยเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น ในช่วงโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ในปี 2020
วงจรการเดินทางของยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด เริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2025 โดยเคลื่อนตัวออกจากนอร์ฟอล์ค รัฐเวอร์จิเนีย จากนั้นในเดือนตุลาคม กองทัพเรือได้เปลี่ยนเส้นทางของมันไปยังแคริบเบียน ส่วนหนึ่งของการเสริมกำลังทางทะเลครั้งใหญ่ในสุดในหลายชั่วอายุคน เข้าร่วมในปฏิบัติการจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ต่อมาเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ ก็ถูกย้ายไปยังตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านที่ทวีความเดือดดาลขึ้น เข้าร่วมในสงครามตั้งแต่วันแรกๆ จนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ในห้องซักรีด ทำให้ต้องล่าถอยกลับไปซ่อมแซมชั่วคราว
ด้วยที่เวลานี้มันได้กลับสู่ทะเลแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ยูเอสเอส จอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด เข้าร่วมภารกิจกับเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ที่ประจำการอยู่ในทะเลอาหรับอยู่ก่อนแล้ว ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช เวลานี้อยู่นอกชายฝั่งแอฟริกาใต้ และกำลังมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคเช่นกัน
ความเคลื่อนไหวขยายเวลาประจำการเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจากบรรดาสมาชิกสภาคองเกรส ในนั้นรวมถึงวุฒิสมาชิกทิม เคน แห่งรัฐเวอร์จิเนีย ที่บอกว่า มันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพจิตและความผาสุกของลูกเรือ ชี้ว่าที่ผ่านมา ลูกเรือกว่า 600 คน ต้องหลับนอนโดยไม่มีห้องนอน นับตั้งแต่เกิดเหตุไฟไหม้
"พวกเขาควรได้กลับบ้านกลับไปหาบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ใช่ถูกส่งไปทั่วโลกโดยประธานาธิบดีรายหนึ่งๆที่ทำกับกองทัพสหรัฐฯราวกับทหารองครักษ์ของเขา" เคนระบุในถ้อยแถลง ทั้งนี้พวกผู้นำกองทัพเรือส่งสัญญาณว่าการประจำการอาจครอบคลุมระยะเวลาราวๆ 11 เดือน บ่งชี้ว่าเรือยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด อาจได้กลับบ้านราวๆปลายเดือนพฤษภาคม
(ที่มา:เอพี/เอเจนซี)