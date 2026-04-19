ในไทยอย่าหวังได้เห็น!มาเลย์เอาอย่างอินโดฯเสนอหั่นเงินเดือนครม. ถ้าศก.เลวร้ายลงจากวิกฤตตอ.กลาง

มาเลเซีย อาจพิจารณาปรับลดเงินเดือนคณะรัฐบาล ถ้าความขัดแย้งในตะวันออกกลางฉุดรั้งเศรษฐกิจเลวร้ายลง จากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ตามรายงานของเบอร์นามา สื่อมวลชนแดนเสือเหลือง
อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันเขาเน้นย้ำว่าเงินเดือนของคณะรัฐมนตรีนั้น ค่อนข้างต่ำอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเทียบกับหน้าที่ความชอบผิดชอบ "สิ่งสำคัญคือพวกเขาทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีหรือไม่ สำหรับผมแล้ว ผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับเงินเดือน"
"แต่เงินเดือนดังกล่าวคือสิทธิของพวกเขา ตราบใดที่ทำผลงานได้ดี และผมคิดว่ามันมีความสมเหตุสมผล" เขากล่าว "ไม่มีการขัดขวางใดๆต่อการปรับลดเงินเดือนคณะรัฐมนตรี ประเด็นนี้จะถูกพิจารณา"
ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีอันวาร์ เป็นการตอบคำถามหนึ่งจากสื่อมวลชน ว่ามาเลเซียจะทำตาม อินโดนีเซีย หรือไม่ ในขณะที่ในจาการ์ตา มีการเสนอปรับลดเงินเดือนคณะรัฐมนตรี ส่วนหนึ่งในมาตรการรัดเข็มขัดทางการเงินในวงกว้าง
รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหารือกันเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว ส่วนหนึ่งในความพยายามจัดทำงบประมาณ ตามรายงานของอันทารา สื่อมวลชนอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 เมษายน
ปูร์บายา ยูดี ซาเดวา รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซีย แสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอนี้ แต่ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ตามรายงานของอันทารา ทั้งนี้หากข้อเสนอได้รับความเห็นชอบ คาดหมายว่าจะมีการปรับลดเงินเดือนคณะรัฐมนตรีลง 25%
