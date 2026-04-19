ทรัมป์ควันออกหู!อินเดียแสบชำระเป็นสกุลเงินหยวน หลังได้รับยกเว้นจากUSให้ซื้อน้ำมันอิหร่าน

โรงกลั่นน้ำมันต่างๆของอินเดียเตรียมชำระค่าน้ำมันแก่อิหร่าน ที่จัดซื้อภายใต้คำประกาศของสหรัฐฯ ในการละเว้นมาตรการคว่ำบาตรกำหนดเล่นงานน้ำมันอิหร่าน เป็นเวลา 30 วัน ด้วยสกุลเงินหยวนของจีน ผ่านธนาคาร ICICI ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว วอชิงตันเปิดตัวมาตรการละเว้นคว่ำบาตรเป็นเวลา 30 วัน สำหรับการซื้อน้ำมันรัสเซียและน้ำมันอิหร่านที่อยู่กลางทะเลแล้ว ในความพยายามฉุดราคาน้ำมันให้ลดต่ำลงมา หลังจากมันพุ่งทะยานไม่หยุด สืบเนื่องจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกทำสงครามกับอิหร่าน ทั้งนี้ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังอเมริกาในวันพุธ(15 เม.ย.) บอกว่าอเมริกาจะไม่ต่ออายุมาตรการนี้ ในขณะที่มาตรการยกเว้นคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน จะหมดอายุลงในวันอาทิตย์(19เม.ย.)
ความยุ่งยากสำหรับการตระเตรียมชำระเงินสำหรับสินค้าเหล่านี้ สืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานอิหร่านมาอย่างยาวนาน เป็นอุปสรรคขัดขวางผู้ซื้อบางส่วนจากการซื้อน้ำมันดิบของอิหร่าน แม้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรก็ตาม
อย่างไรก็ดีรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ ระบุว่าเมื่อช่วงต้นเดือน อินเดียออยล์คอร์ป รัฐวิสาหกิจของอินเดีย โรงกลั่นใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้ซื้อน้ำมันอิหร่าน 2 ล้านบาร์เรล ที่อยู่บนเรือบรรทุกน้ำมัน"จายา" ที่มีขนาดใหญ่มาก ถือเป็นกรณีที่อินเดียซื้อน้ำมันอิหร่านเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ในขณะที่มูลค่าสินค้าครั้งนี้อยู่ที่ราวๆ 200 ล้านดอลลาร์
อินเดีย ยังอนุญาตให้เรืออีก 4 ลำที่บรรทุกน้ำมันอิหร่านเข้าเทียบท่า สำหรับป้อนน้ำมันแก่ Reliance Industries โรงกลั่้นเอกชน จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเวลานี้เรือลำนี้ได้ขนถ่ายสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว
แหล่งข่าวเปิดเผยว่าโรงกลั่นทั้ง 2 เตรียมชำระเงินผ่าน ธนาคาร ICICI ซึ่งเป็นการโอนเงินผ่านสาขาในเซี่ยงไฮ้ เข้าบัญชีผู้ขายในรูปแบบสกุลเงินหยวน อย่างไรก็ตามทาง ICICI ,กระทรวงการต่างประเทศอินเดียและอินเดียออยล์คอร์ป ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ในขณะที่รายงานข่าวก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีการชำระเงินเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหน
อินเดีย เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ของน้ำมันรัสเซีย นับตั้งแต่ตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรมอสโก ลงโทษกรณีรุกรานยูเครน และรายงานข่าวระบุว่า อินเดีย ยังใช้สกุลเงินหยวนของจีน ในการชำระค่าสินค้าสำหรับซื้อน้ำมันของรัสเซียด้วย
รายงานของรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่าอินเดียออยล์คอร์ป ไม่มีแผนซื้อน้ำมันอิหร่านเพิ่มเติม
ที่ผ่านมา อินเดีย ปลีกตัวออกห่างจากการซื้อน้ำมันอิหร่านมาตั้งแต่ปี 2019 ภายใต้แรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของอเมริกา จนกระทั่งอเมริกาออกข้อยกเว้นล่าสุด
(ที่มา:รอยเตอร์)