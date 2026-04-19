ไม่สนน่านน้ำสากล!สื่อแฉUSเล็งจู่โจมยึดเรือน้ำมัน-สินค้าโยงอิหร่านทั่วโลก หวังกดดันรับเงื่อนไขยุติสงคราม

กองทัพสหรัฐฯกำลังเตรียมการสำหรับไล่ตาม สกัด ยกพลขึ้นและยึดเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในน่านน้ำสากลทั่วโลก ในความพยายามก่อแรงกดดันขั้นสุดแก่เตหะราน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันเสาร์(18 เม.ย.) อ้างอิงแหล่งข่าวหลายคน
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หนึ่งๆที่มีชื่อว่า "ปฏิบัติการเศรษฐกิจโกธา(Operation Economic Fury)" ซึ่งมีเป้าหมายตัดช่องทางรายได้และอุปทานสำคัญๆของอิหร่าน โดยคาดหมายว่ากองทัพเรืออเมริกาจะลงมือในปฏิบัติการดังกล่าวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
พลเอกแดน เคน ประธานเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯ เคยเตือนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ว่า อเมริกาอาจขยายปฏิบัติการจัดการกับเครือข่ายเดินเรือของอิหร่าน ออกไปนอกภูมิภาค
"กองกำลังร่วมจะไล่ตามด้วยความกระตือรือร้นเรือติดธงอิหร่านทุกลำ หรือเรือลำใดก็ตามที่พยายามมอบการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแก่อิหร่าน ในนั้นรวมกองเรือเงาที่บรรทุกน้ำมันของอิหร่าน" เขากล่าว ส่งสัญญาณว่ายุทธการดังกล่าวไม่จำกัดอยู่เฉพาะกับอ่าวเปอร์เซีย
ความพยายามนี้เตรียมถูกนำมาใช้เป็นส่วนเสริมของมาตรการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐฯกำหนดเล่นงานอิหร่าน ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เล็งเป้าเล่นงานเรือทุกลำที่เข้าหรือออกจากท่าเรืออิหร่าน เช่นเดียวกับตามแนวชายฝั่งของสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐฯอ้างว่าจนถึงตอนนี้ ได้สกัดและกดดันให้เรือหันหัวกลับแล้วอย่างน้อย 23 ลำ คาดหมายว่าส่งผลกระทบต่อการส่งออกของอิหร่านราวๆ 400 - 435 ล้านดอลลาร์ต่อวัน
แอนนา เคลลี โฆษกทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์กับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เชื่อว่ามาตรการปิดล้อมทางทะเลจะช่วยให้ได้ข้อตกลงกับอิหร่าน หลังจากก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ประกาศว่าจะคงไว้ซึ่งมาตรการปิดล้อม จนกว่าจะบรรลุข้อตกลง และขู่กลับมาโจมตีอีกรอบ หากการเจรจาล้มเหลวในการคลอดผลลัพธ์ใดๆภายในวันพุธ(22เม.ย.)
เตหะรานประณามการปิดล้อมดังกล่าวว่าเป็น "พฤติกรรมของโจรสลัด" และตอบโต้ด้วยการกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบในวันเสาร์(18 เม.ย.) ท่ามกลางรายงานข่าวว่ากองกำลังอิหร่านยิงเรือสินค้าไปแล้วหลายลำ ทาง โมฮัดหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าเตหะรานจะไม่ยอมให้มีการล่องผ่านใดๆ ถ้าเรือสินค้าของอิหร่านถูกปิดล้อม และเรียกมาตรการปิดล้อมของอเมริกาว่า "โง่เขลา"
รายงานข่าวนี้มีออกมาในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านมีกำหนดหมดอายุลงในสัปดาห์หน้า หลังจากการเจรจาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วในปากีสถาน จบลงด้วยการไม่สามารถผ่าทางตันใดๆ และไม่มีการกำหนดวันเวลาของการเจรจารอบใหม่ โคงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงเป็นทางตันหลักของการเจรจา ทรัมป์เรียกร้องเตหะรานรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวและส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ข้อเสนอที่อิหร่านปฏิเสธ
ซาอีด คาติซาเดห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในวันเสาร์(18 เม.ย.) เน้นย้ำว่าเตหะรานไม่พร้อมสำหรับกลับมาเจรจารอบใหม่กับวอชิงตัน สืบเนื่องจากข้อเรียกร้องที่เลยเถิดเกี่ยวกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/วอลล์สตรีท เจอร์นัล)