สับUSไม่รักษาคำพูด!อิหร่านยังไม่ตกลงเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯ ผิดเงื่อนไขปิดล้อมท่าเรือหน้าตาเฉย

อิหร่านยังไม่ตกลงเข้าร่วมในการเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯ อ้างถึงการปิดล้อมทางทะเลและข้อเรียกร้องที่เลยเถิดของวอชิงตัน ระหว่างการติดต่อทางการทูตที่กำลังดำเนินการกันอยู่ ตามรายงานข่าวของทาสนิมนิวส์ ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่าทั้ง 2 ฝ่ายจำเป็นต้องเห็นพ้องในกรอบความเข้าใจเสียก่อน แล้วถึงจะสามารถมีการประชุมเจรจากัน
แหล่งข่าวเปิดเผยกับทาสนิม ว่าเตหะรานแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะเดินหน้าเจรจาต่อไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าวอชิงตันจะอดทนอดกลั้นเรียกร้องเงื่อนไขที่ไม่สมส่วนหรือเปล่า อิหร่านเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่ได้เตรียมการสำหรับการพูดคุยกันอย่างยือเยื้อและการเจรจาที่ไม่ผลิดอกออกผลใดๆภายใต้แรงกดดัน
ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งนี้ ระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่อิหร่านได้สื่อสารจุดยืนไปยังบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐฯผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน เน้นย้ำว่าทิศทางการเจรจาในปัจจุบันยังคงมีขึ้นอยู่กับว่าวอชิงตันจะเปลี่ยนแนวทางหรือไม่
ความเห็นของเจ้าหน้าที่อิหร่าน สอดคล้องกับจุดยืนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตหราน ที่ระบุในวันเสาร์(18 เม.ย.) ว่ายังไม่มีการกำหนดวันเวลาสหรัฐฯการเจรจารอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ โดยจำเป็นต้องเห็นพ้องในกรอบความเข้าใจเป็นลำดับแรกก่อน
ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกกับรอยเตอร์ว่า บางทีอาจมีการเจรจาโดยตรงเพิ่มเติมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทูตบางส่วนบอกว่าดูเหมือนว่าการประชุมที่อิสลามาบัดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ จะเป็นไปได้ยากเมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดต่างๆนานา
"ตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นหาข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบความเข้าใจระหว่าง 2 ชาติ เราไม่ต้องการเข้าสู่การเจรจาหรือประชุมใดๆที่ดูเหมือนว่าจะล้มเหลว ซึ่งอาจเป็นข้ออ้างสำหรับการยกระดับความรุนแรงรอบใหม่" ซาอัด คาติบซาเดห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกกับพวกผู้สื่อข่าว
"จนกว่าที่เราจะเห็นพ้องในกรอบ เราไม่อาจกำหนดวันเวลา จริงๆแล้วมีความคืบหน้าอย่างมาก ทว่าจากนั้นก็มีการใช้แนวทางกดดันขั้นสูงสุดโดยอีกฝ่าย พยายามทำให้อิหร่านเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายระหว่างประเทศ ขัดขวางเราจากการบรรลุข้อตกลง" เขากล่าว อ้างถึงข้อเรียกร้องของสหรัฐฯต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่า อิหร่าน กลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบในวันเสาร์(18เม.ย.) หลังเปิดมันชั่วคราว ตามหลังมีข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน ที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลางในวันพฤหัสบดี(16 เม.ย.) ในเรื่องนี้ คาติบซาเดห์ บอกว่าอิหร่านเคยแจ้งแล้วว่าจะอนุญาตให้เรือสินค่าล่องผ่านอย่างปลอดภัย ในใต้เงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิง
"อีกฝ่าย ฝ่ายอเมริกา พยายามบ่อนทำลายมัน ด้วยการบอกว่ามันเปิดให้กับทุกชาติยกเว้นอิหร่าน ดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผล ที่เราบอกได้ว่า ถ้าคุณละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิง ถ้าอเมริกาไม่ยึดถือคำพูดของตนเอง เมื่อนั้นก็จะมีผลตามมา"เขากล่าว
(ที่มา:ทาสนิม/รอยเตอร์)