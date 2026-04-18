ยังต่อรองกันอยู่! ‘อิหร่าน’ข่มขู่กลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซใหม่ หาก‘สหรัฐฯ’ยังเดินหน้าปิดล้อม

เตหะรานออกมาข่มขู่ในวันเสาร์ (18 เม.ย.) จะปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่ง ถ้าสหรัฐฯยังคงเดินหน้าปิดล้อมท่าเรือต่างๆ ของอิหร่านต่อไปอีก ความเคลื่อนไหวเช่นนี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอิหร่านประกาศว่าได้เปิดเส้นทางน้ำสำคัญยิ่งยวดทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่แล้ว สืบเนื่องจากมีการตกลงหยุดยิงกันได้ในเลบานอน
ความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดเส้นทางขนส่งนี้ขึ้นอีกคำรบหนึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกร่วงลง และขับดันให้ตลาดหลักทรัพย์วอลสตรีทขึ้นสูงในวันศุกร์ (17) รวมทั้งเร่งรัดให้มีการส่งเสียงมองโลกแง่ดีจากวอชิงตัน โดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์สั้นๆ แก่สำนักข่าวเอเอฟพีว่า “ใกล้มากๆ แล้ว” ที่จะได้เห็นข้อตกลงสันติภาพในขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน เขายังอ้างด้วยว่าเตหะรานได้ตกลงยินยอมส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้วแก่สหรัฐฯ –โดยที่เรื่องนี้เป็นอุปสรรคสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่ขวางการทำความตกลงระหว่างวอชิงตันกับอิหร่าน
“เรากำลังจะได้มันมา ด้วยการเดินทางเข้าไปในอิหร่าน โดยนำเอาพวกเครื่องจักรขุดเจาะจำนวนมากเข้าไปด้วย” ทรัมป์กล่าวเช่นนี้ระหว่างการกล่าวปราLรัยที่รัฐแอริโซนาในวันศุกร์ (17)
อย่างไรก็ดี อิหร่านกลับปฏิเสธไม่ยอมรับการกล่าวอ้างของทรัมป์เช่นนี้ โดยระบุว่ายูเรเนียมเพิ่มสมรรถนะแล้วของตนที่อยู่ในคลังจะไม่ถูกโยกย้ายไปไหนทั้งสิ้น
ไม่เพียงเท่านั้น เตหะรานยังเตือนด้วยว่า ถ้าเรือรบสหรัฐฯเข้าสกัดกั้นเรือที่กำลังออกมาจากท่าเรือต่างๆ ของอิหร่านแล้ว ช่องแคบฮอร์มุซก็อาจจะถูกปิดลงอีกครั้งหนึ่ง
“เนื่องจากการปิดล้อม (ของสหรัฐฯ) ยังคงดำเนินต่อไป ช่องแคบฮอร์มุซก็จะไม่สามารถเปิดได้” โมฮัมหมัด บาการ์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะของอิหร่านไปเจรจารอบแรกกับคณะของสหรัฐฯนำโดยรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ที่กรุงอิสลามาบัด, ปากีสถาน เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว เขียนเช่นนี้บนแพลตฟอร์ม X และเสริมด้วยว่า เรือที่จะแล่นผ่านช่องทางน้ำสายนี้ได้จะต้องได้รับอนุญาตจากอิหร่าน
ไม่เพียงเท่านั้น ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เอสมาอิล บากาเอ ก็พูดสำทับว่า “สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการปิดล้อมทางนาวีนั้น แน่นอนทีเดียวว่าจะต้องประสบกับการตอบโต้อย่างเหมาะสมจากอิหร่าน” พร้อมกับเรียกการปิดล้อมของสหรัฐฯนี้ว่า เป็น “การละเมิดการตกลงหยุดยิง” ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ที่วอชิงตันทำกับเตหะรานเพื่อให้สองฝ่ายเดินหน้าเจรจาสันติภาพกันได้
ทางด้าน กองบัญชาการทหารด้านกลางของสหรัฐฯ (US Central Command หรือ CentCom) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกกลาง โพสต์ข้อความบน X เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ระบุว่า กองทหารสหรัฐฯได้สั่งให้เรือต่างๆ ที่ทำท่าจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หันหัวกลับออกไปรวมแล้ว 21 ลำ นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการปิดล้อมทางนาวีในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้โพสต์ของ CentCom ยังมีภาพประกอบเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของอเมริกันลำหนึ่ง ซึ่งกำลังตรวจการณ์บริเวณทะเลอาราเบีย
การกลับมาแสดงความเป็นอริกันอย่างซึ่งหน้าคราวนี้ มีขึ้น 1 วันหลังจากทรัมป์โพสต์ข้อความเป็นชุดทางสื่อสังคม “ทรูธ โซเชียล” ของเขา ยกย่องการพูดจาหารือของพวกชาติคนกลางอย่างปากีสถานและบรรดาประเทศพันธมิตรริมอ่าวเปอร์เซียว่า “ยิ่งใหญ่และฉลาดหลักแหลม”
ถึงแม้ยังมีความไม่ลงรอยกันในเรื่องสถานะของช่องแคบฮอร์มุซ แต่ทางผู้นำปากีสถานซึ่งการทำหน้าที่คนกลางของพวกเขาได้นำไปสู่การพูดจาแบบพบหน้าพบตากันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านที่อิสลามาบัดสุดสัปดาห์ที่แล้ว ก็ยังคงผลักดันให้คู่สงครามทั้งหลายยอมทำดีลขั้นสุดท้ายกันเพื่อยุติสงคราม
ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์ ทรัมป์พูดเพิ่มเติมว่า “ดูเหมือนมันจะดีมากๆ สำหรับทุกๆ คน และเราก็กำลังใกล้มากๆ ที่จะทำดีลกันแล้ว” พร้อมกับบอกอีกว่า “ไม่มีจุดที่ติดขัดเป็นปัญหาใดๆ” หลวงเหลืออยู่แล้วในการเจรจากับทางเตหะราน
คำพูดเช่นนี้เป็นการสะท้อนไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เขาบอกว่าเขาจะพิจารณาบินไปยังปากีสถานเพื่อลงนามในข้อตกลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นมา คำพูดเช่นนี้เพิ่มความหวังที่จะมีการหารือกันอีกรอบหนึ่งในอิสลามาบัด หลังจากที่รองประธานาธิบดีแวนซ์เดินจากออกจากที่นั่นเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนภายหลังการเจรจามาราธอน 21 ชั่วโมงกับฝ่ายอิหร่าน ซึ่งเขายอมรับว่าในที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถทำข้อตกลงถาวรกันได้
แต่ทรัมป์ยังคงไม่วายแสดงท่าทีกำกวมให้เกิดความสงสัยข้องใจขึ้นมา ด้วยการกล่าวย้ำในวันเสาร์ว่า เขาวางแผนคงการปิดล้อมทางนาวีของสหรัฐฯเอาไว้ต่อไป ถ้าหากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ ถึงแม้เขาส่งสัญญาณด้วยว่า เขาเปิดกว้างในเรื่องการขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก หลังหมดอายุครบ 2 สัปดาห์ในวันพุธ (22) นี้
ก่อนที่จะสร้างความกำกวมตามแบบฉบับ ด้วยการกล่าวด้วยว่า “บางทีผมอาจจะไม่ต่อเวลา แต่การปิดล้อมจะยังคงอยู่ต่อไป” ทรัมป์พูดเช่นนี้กับพวกผู้สื่อข่าวบน แอร์ฟอร์ซวัน เครื่องบินประจำตำแหน่งของเขา
(ที่มา: เอเอฟพี)