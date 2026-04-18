ในไทยว่าไง!น้ำมันโลกดิ่งเหว$10หลังอิหร่านยอมเปิดฮอร์มุซ หุ้นสหรัฐฯพุ่งแรง-ทองคำทะยาน$71

ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 10 ดอลลาร์ในวันศุกร์(17 เม.ย.) หลังอิหร่านระบุการสัญจรของเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดในช่วงเวลาที่เหลือของข้อตกลงหยุดยิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างว่าเตหะรานตกลงไม่ปิดน่านน้ำแห่งนี้อีกแล้ว ความเคลื่อนไหวที่ดันวอลล์สตรีทปิดบวก 3 วันติด ส่วนทองคำก็พุ่งแรงเช่นกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 10.48 ดอลลาร์ ปิดที่ 83.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 9.01 ดอลลาร์ ปิดที่ 90.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แม้เรือทุกลำสามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่สิ่งนี้ยังจำเป็นต้องประสานงานกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของเตหะราน พร้อมระบุการปลดเงินทุนอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลง
รอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลการเดินเรือระบุว่า เรือราวๆ 20 ลำ ถูกพบเห็นกำลังมุ่งหน้าจากอ่าวเปอร์เซียไปสู่ทางออก ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวก โดยที่เอสแอนด์พี500 และแนสแดค ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 3 วันติดในวันศุกร์(17 เม.ย.) นักลงทุนขานรับด้วยความคึกคัก หลังอิหร่านตัดสินใจเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และมีมุมมองในแง่ดีว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอเมริกาในการยุติสงคราม
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 868.71 จุด (1.79 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,447.43 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 84.78 จุด (1.20 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,126.06 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 365.78 จุด (1.52 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,468.48 จุด
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่าการเดินเรือสินค้าทุกลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "เปิดโดยสมบูรณ์" หลังมีข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน
คำพูดดังกล่าวตามมาด้วยคำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่บอกว่าอาจมีการเจรจาระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ และอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพสำหรับยุติสงครามในอิหร่านในเร็ววัน
ส่วนทองคำยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องเช่นกันในวันศุกร์(17เม.ย.) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และความเคลื่อไหวที่อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างข้อตกลงหยุดยิง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 71.30 ดอลลาร์ หรือ 1.5 % ปิดที่ 4,879.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)