“ปักกิ่ง” เรียกร้องนักท่องเที่ยวแดนมังกรเลี่ยงบินเข้า "สนามบินซีแอตเติล" หลังนักวิชาการจีน 20 คนโดนตม.ปฎิเสธวีซ่าห้ามเข้าประเทศ

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนล่าสุดประกาศให้บรรดานักท่องเที่ยวแดนมังกรเลี่ยงการใช้สนามบินซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน เพื่อเข้าสู่สหรัฐ อ้างพบรูปแบบต่อเนื่องของการคุกคามจากเจ้าหน้าที่ปกป้องพรมแดนสหรัฐฯ CBP หลังมีนักวิชาการจีนถึง 20 คนโดนปฎิเสธวีซ่าห้ามเข้าประเทศหลังบินถึงสนามบินแล้ว
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(17 เม.ย)ว่า นักวิชาการจีนจำนวน 20คนที่มีวีซ่าสหรัฐฯเดินทางเข้าอเมริกาผ่านสนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma International Airport)เมื่อไม่นานมานี้เพื่อเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ
แต่ทว่ากรมการกงสุลจีนออกแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า นักวิชาการแดนมังกรเหล่านั้นถูกตรวจโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนสหรัฐฯ CBP และโดนปฎิเสธวีซ่าห้ามเข้าประเทศ
สื่ออังกฤษชี้ว่านับตั้งแต่กลุ่มนักวิชาการจีนถูกบูลลี่อย่างต่อเนื่องที่สนามบิน ส่งผลให้กระทรวงต่างประเทศจีนและสถานทูตจีนออกมาเรียกร้องให้พลเมืองของตัวเองที่วางแผนในการเดินทางเข้าสหรัฐฯให้กระทำด้วยการตระหนักไปถึงความปลอดภัยและความมั่นคงและอีกทั้งสั่งให้หลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานซีแอตเติล เพื่อเข้าสู่ดินแดนสหรัฐฯ รายงานจากแถลงการณ์ที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม X
กระทรวงต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวจีนนั้นมีความรู้กฎการเข้าประเทศของสหรัฐฯและเตรียมความพร้อม
“หากคุณกำลังเผชิญหน้าต่อคำถามจากเจ้าหน้าที่อเมริกัน คุณควรรับมือมันอย่างสงบและมีเหตุผล” อ้างอิงจากการทวีตเป็นภาษาจีนในเวอร์ชันแปลแล้ว
เมืองซีแอตเติลจัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของสหรัฐฯสำหรับประชากรจีนในปี 2019 โดยมีเอเชียนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ราว 166,000 คน อ้างอิงจากศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center)