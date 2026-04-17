สงครามนิวเคลียร์จ่อ! “สหรัฐฯ-อังกฤษ” แอบซ้อมรบรับมือ “รัสเซีย” ยิงนิวเคลียร์จากอวกาศ

เอเจนซีส์ – ตะวันตกกำลังระดมกำลังรับมือต่อต้านความเป็นไปได้ที่มอสโกจะโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากอวกาศ
เดลีเทเลกราฟรายงานวันพุธ(15 เม.ย)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าหากว่ามันกลายเป็นสนามรบจริง ทุกสังคมจะถูกทำลาย
เกิดขึ้น 2 ปีหลังจากสหรัฐฯแถลงว่าเชื่อว่า มอสโกได้ส่งอุปกรณ์ขึ้นสู่วงโคจรที่ฝ่ายอเมริกาอ้างว่ามีศักยภาพในการเฝ้าสอดแนมและแม้แต่สามารถที่จะเปิดฉากโจมตีดาวเทียมอื่น
เมื่อพฤษภาคมปี 2024 สหรัฐฯออกมาเปิดเผยว่าสามารถตรวจพบในสิ่งที่เชื่อว่าอาจเป็นอุปกรณ์ใหม่ของรัสเซียที่ฝั่งตะวันตกเรียกว่า คอสมอส 2576(Cosmos 2576) ถูกส่งขึ้นไปจากทางตะวันตกของรัสเซีย
โดยในเวลานั้นกองบัญชาการอวกาศสหรัฐฯ (US Space Command) กล่าวผ่านแถลงการณ์มีใจความว่า “ รัสเซียได้ส่งอาวุธต่อต้านอวกาศประเภทใหม่ขึ้นวงโคจรเดียวกับดาวเทียมรัฐบาลสหรัฐฯ”
อย่างไรก็ตามในเวลานั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก รยาบคอฟ (Sergey Ryabkov) ออกมาปฎิเสธข้อกล่าวหาจากสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า มอสโกต่อต้านการส่งอาวุธประเภทนั้นขึ้นสู่วงโคจร
ผู้บัญชาการระดับสูงกองกำลังอวกาศสหรัฐฯแถลงวันอังคาร(14)ว่า เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตะวันตกต้องรับมือ
สื่ออังกฤษชี้ว่า สัปดาห์นี้การซ้อมรบที่มีเป้าหมายการต่อต้านการโจมตีดาวเทียมด้วยนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นประกอบไปด้วยกองบัญชาการอวกาศสหรัฐฯและชาติพันธมิตรรวมอังกฤษ
“การเคลื่อนไหวอย่างสำคัญในอวกาศนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมาในขณะที่พวกเรากำลังเฝ้ามองจีนสาธิตการเติมน้ำมันในอวกาศและความสามารถทางด้านโลจิสติก” พลเอก สตีเฟน วิธธิง (Gen Stephen Whiting)ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศสหรัฐฯกล่าวในการประชุมอวกาศประจำปี
เขาเปิดเผยว่า ในการที่จะป้องปรามและเอาชนะได้สำเร็จนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่โดยจะหันไปใช้การดำเนินกลยุทธ์แทน
ทั้งนี้พบว่างานการประชุมจัดขึ้นที่โคโลราโด สปริงส์ (Colorado Springs)ที่มีตัวแทนเข้าร่วมจากอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์
การประชุมครั้งนี้ยังมีหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯเข้าร่วมมากมายรวมถึง สำนักงานลดภัยคุกคามการป้องกันประเทศและ NASA
ทั้งนี้สื่อทางการทหาร Defence One รายงานว่า ในขณะที่ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศสหรัฐฯไม่ได้เปิดเผยการค้นพบของการซ้อมรบ แต่ทว่าโอเพ่นซอร์สรายงานให้รายละเอียดไปถึงความเสียหายเป็นวงกว้างจากอาวุธนี้สามารถทำลายดาวเทียมทุกดวงในระบบ