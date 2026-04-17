อิหร่านใจกว้างเปิด “ช่องแคบฮอร์มุซ” ให้เรือพาณิชย์ทั้งหมดไปจนถึงวันสุดท้ายของหยุดยิง “ทรัมป์” สุดทนโพล่ง "พอกันที" อ้างสั่งเนทันยาฮู "ห้ามบอมบ์" เลบานอน

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ - เตหะรานวันศุกร์(17 เม.ย)แถลงยืนยันอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดให้เรือพาณิชย์ผ่านไปจนตลอดสิ้นสุดระยะเวลาข้อตกลงหยุดยิง ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ตอบรับแสดงความขอบคุณแต่ยืนกรานกองกำลังสหรัฐฯจะยังคงกดดันปิดตายท่าเรืออิหร่านทั้งหมดไปจนกว่าจะข้อตกลงสันติภาพจะบรรลุ อ้างออกคำสั่งอิสราเอลห้ามโจมตีทิ้งระเบิดเลบานอน ก่อนทิ้งท้าย "พอกันที"
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(17 เม.ย)ว่า กระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์วันศุกร์(17) ยืนยันว่า ช่องแคบฮอร์มุซที่ปิดไปโดยปริยายตั้งแต่สหรัฐฯ-อิสราเอลเปิดฉากโจมตีเตหะรานนั้นจะเปิดทั้งหมดให้กับเรือพาณิชย์ต่างๆไปจนถึงสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิง
รัฐมนตรีอิหร่าน อับบาส อารักชี (Abbas Araghchi) โพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ลิงค์การประกาศข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลและกองกำลังติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่เตหะรานหนุนหลัง ซึ่งผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้เปิดเผยข้อตกลงหยุดยิงเลบานอนครั้งแรกต่อสาธารณะในวันพฤหัสบดี(16)ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นของวันศุกร์(17)
“สอดคล้องไปกับข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน ช่องทางการสัญจรสำหรับเรือพาณิชย์ทั้งหมดตลอดแนวช่องแคบฮอร์มุซถูกประกาศให้เปิดโดยสมบูรณ์ไปตลอดระยะเวลาที่เหลือตามข้อตกลงหยุดยิง สอดคล้องกับเส้นทางที่ได้ประกาศก่อนหน้าโดยองค์การท่าเรือและทางน้ำอิหร่าน” อารักชีแถลงบนแพลตฟอร์ม X
ทั้งนี้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านจะมีระยะเวลาไปจนถึงแค่วันอังคารหน้า(21)
CNN รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติปากีสถานผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำร็จในวันนี้(17) อ้างอิงข้อมูลจากการจราจรทางน้ำ(Marine Traffic data) ถือเป็นการผ่านที่น้อยครั้งจะเกิดท่ามกลางการปิดล้อมของกองกำลังสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตามเรือบรรทุกน้ำมันอาจถูกสหรัฐฯสกัดก่อนที่จะแล่นไปถึงจุดหมายปลายทาง
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงการตอบรับท่าทีที่เป็นบวกของอิหร่านที่ประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมด
ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียกล่าว “ขอบคุณ” ต่อการเปิดช่องแคบสำคัญ พร้อมกับย้ำว่าในขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซเปิดนั้น แต่ทว่ากองกำลังสหรัฐฯจะยังคงปิดกั้นท่าเรืออิหร่านทั้งหมดต่อไปจนกว่าข้อตกลงสันติภาพอิหร่านจะสามารถบรรลุ 100% พร้อมกันนี้ผู้นำอเมริกันยังแสดงความมั่นใจว่า เขาจะสามารถบรรลุข้อตกลได้ในไม่ช้า พร้อมเปิดเผยว่าการเจรจารอบใหม่อาจเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้
รอยเตอร์รายงานก่อนหน้าว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยในวันพฤหัสบดี(16)ว่า หากข้อตกลงกับอิหร่านที่จะทำให้สงครามยุติสามารถบรรลุและลงนามในกรุงอิสลามาบัด เขาอาจเดินทางไปที่ปากีสถานด้วยตัวเองจากการที่ในเวลานี้เตหะรานยอมตอบตกลงเกือบทั้งหมดแล้ว
“หากว่าข้อตกลงสามารถลงนามได้ในกรุงอิสลามาบัด ผมอาจเดินทางไป” ทรัมป์กล่าว พร้อมเสริมว่า “พวกเขาต้องการผม”
CNN รายงานว่า ผู้นำสหรัฐฯโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาในวันศุกร์(17) ประกาศว่า สหรัฐฯจะเข้าครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอิหร่านทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังแสงและถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกัน B2 ถล่มในปีที่แล้วซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพ
พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการจ่ายเงินในทุกรูปแบบให้กับอิหร่านระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงคราม CNN รายงานว่า ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ เรียกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านว่า “ฝุ่นผงนิวเคลียร์” หรือ Nuclear ‘Dust’ จากการที่โดนสหรัฐฯโจมตีทิ้งระเบิดโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินอิหร่านปีที่ผ่านมา
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อ้างว่า เขาสั่งให้อิสราเอลโจมตีทิ้งระเบิดเลบานอนโดยเด็ดขาด
เกิดหลังครึ่งชั่วโมงที่ผู้นำสหรัฐฯโพสต์ยืนยันว่า กองกำลังสหรัฐฯจะยังคงปิดตายท่าเรืออิหร่านทั้งหมด ทรัมป์กล่าวว่า
“อิสราเอลจะไม่ทิ้งระเบิดโจมตีเลบานอนอีกต่อไป”
เขาโพสต์ว่า “พวกเขาถูกห้ามจากการกระทำเช่นนั้นโดยสหรัฐฯ” พร้อมยังกล่าวอีกว่า “พอกันที!! ขอบคุณ” เป็นการทิ้งท้าย