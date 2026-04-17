ส่อแววป่วน!แบงก์ชาติเขมรรุดโต้ข่าวอายัดเงินบางธนาคาร หลังคลิปโผล่ชาวบ้านรวมตัวขอเงินคืน

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา(NBC) เมื่อวันอังคาร(14 เม.ย.) ปฏิเสธข่าวลือที่แพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่อ้างว่าได้ทำการอายัดเงินหรือถอนใบอนุญาตธนาคารบางแห่ง พร้อมเตือนว่าข่าวสารอันเป็นเท็จดังกล่าว อาจก่อภาวะไร้เสถียรภาพแก่ระบบการเงินของประเทศ
ทางธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ระบุในถ้อยแถลงว่า คำกล่าวอ้างที่แชร์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กและเทเลแกรมบางส่วน มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจนและดูเหมือนจะถูกออกแบบมาเพื่อก่อความหวั่นกลัวแก่ประชาชนและยั่วยุให้ประชาชนถอนเงินออกจากธนาคาร
"ข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริง มันเป็นข้อมูลที่สร้างความปั่นป่วน มีเจตนาเพื่อก่อภาวะความไม่มั่นคงในระบบการเงิน และอาจก่อความยุ่งเหยิงร้ายแรงแก่ความมั่นคงแห่งชาติ" ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาระบุ
ธนาคารกลางแห่งนี้บอกต่อว่ากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการสืบสวนหาแหล่งที่มาของข่าวลือ และระบุตัวพวกที่อยู่เบื้องหลังแพร่กระจายข่าวดังกล่าว และจะนำคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถ้อยแถลงระบุปิดท้ายว่า "ธนาคารแห่งชาติกัมพูชากำลังทำงานอย่างหนักภายใต้อำนาจที่มี ในการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบธนาคารทั้งมวล"
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ปรากฏภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าชาวกัมพูชารวมตัวที่หน้าธนาคารแห่งชาติกัมพูชา พร้อมตะโกน " "คืนเงินๆๆ" เรียกร้องขอคืนเงินที่ฝากไว้กับธนาคารฮุ่ยวัน หลังจากธนาคารแห่งนี้ถูกสั่งปิดกิจการและอายัดทรัพย์สิน กรณีที่ถูกพบว่าธนาคารแห่งนี้ฟอกเงินให้กับขบวนการสแกมเมอร์
(ที่มา:คิริโพสต์)