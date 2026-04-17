หมายถึงใคร!โป๊ปซัดแรงอีกรอบ ทรราชบ้าสงครามไม่กี่คนกำลังทำลายล้างโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงประณามบรรดาผู้นำโลกที่ทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับสงคราม และชี้ว่าโลก "กำลังถูกทำลายล้างโดยพวกทรราชไม่กี่คน" ในคำตรัสหนักหน่วงแบบที่ไม่ค่อยพบเห็นนัก ระหว่างเสด็จฯเยือนแคเมอรูน เมื่อวันพฤหัสบดี(16 เม.ย.) ไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โจมตีพระองค์บนสื่อสังคมออนไลน์
โป๊ปเลโอ สมเด็จพระสันตะปาปาสัญชาติสหรัฐฯพระองค์แรก ยังติเตียนพวกผู้นำที่ใช้ภาษาทางศาสนาอ้างความชอบธรรมในการทำสงคราม และเรียกร้องให้เปลี่ยนทิศทางในเรื่องดังกล่าวโดยสิ้นเชิง ระหว่างการประชุมในแคเมอรูน ดินแดนที่มีการความขัดแย้งประปรายตลอดช่วงเกือบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายพันคน
“โลกกำลังถูก ทรราชเพียงหยิบมือ ฉีกทำลายจนย่อยยับแต่ยังไม่ล่มสลาย เพราะผู้คนจำนวนมหาศาลยังช่วยกันประคองมันไว้ พวกผู้กุมอำนาจสงคราม แสร้งทำเป็นไม่รู้ว่าการทำลายใช้เวลาเพียงชั่วพริบตา แต่การสร้างขึ้นใหม ต่อให้ใช้ทั้งชีวิตก็อาจไม่เพียงพอ" ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิกตรัส
"พวกเขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปในการเข่นฆ่าและทำลายล้าง แต่ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการรักษา การศึกษา และการฟื้นฟู กลับแทบหาไม่เจอเลย" สมเด็จพระสันตะปาปาตรัส
ในปฏิกิริยาตอบสนองต่อคำตรัสล่าสุด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในวันพฤหัสบดี(16 เม.ย.) ระบุโป๊ปเลโอ มีเสรีภาพที่จะตรัสอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่พระองค์ต้องตระหนักว่า อิหร่าน ไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์โป๊ปเลโอบ่อยครั้ง หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นี้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาต่อสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ทรัมป์ อ้างว่าเขาอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งโป๊ปเลโอ และกล่าวหาพระองค์ "อ่อนแอ" ในนโยบายต่างประเทศ "โป๊ปจำเป็นต้องเข้าใจ เข้าใจอย่างง่ายๆว่า อิหร่านไม่อาจมีอาวุธนิวเคลียร์ ไม่เช่นนั้น โลกจะอันตรายใหญ่หลวง" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในทำเนียบขาว
โป๊ปเลโอเก็บตัวเงียบมาโดยตลอดในขวบปีแรกของการดำรงตำแหน่งประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก แต่พระองค์เริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา ต่อสงครามที่เริ่มต้นจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน
ในคำตรัสที่คล้ายกันเมื่อเดือนที่แล้ว โป๊ปบอกว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธคำอธิษฐานจากผู้นำที่มือเปื้อนเลือด ในคำตรัสที่ถูกตีความอย่างกว้างขวางว่ามีเป้าหมายที่ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ผู้ซึ่งใช้ภาษาชาวคริสเตียนกล่าวอ้างความชอบธรรมในการทำสงครามกับอิหร่าน
ทรัมป์ เริ่มวิพากษ์วิจารณ์โป๊ปเลโอเมื่อวันอาทิตย์(12 เม.ย.) บอกว่าสมเด็จพระสันตะปา "อ่อนแอเรื่องอาชญากรรม และแย่มากในเรื่องนโยบายต่างประเทศ" ในข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียล
ประธานาธิบดีทรัมป์ โจมตีโป๊ปเลโออีกรอบบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงค่ำวันอังคาร(14เม.ย.) และในวันพุธ(15เม.ย.) ทรัมป์โพสต์ภาพพระเยซูกำลังโอบกอดเขา หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ เขาโพสต์ภาพเป็นภาพตนเองในลักษณะคล้ายกับพระเยซู การกระทำที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ยืนกรานเมื่อวันจันทร์(13เม.ย.) ว่าพระองค์จะไม่หยุดพูดเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน แต่หลีกเลี่ยงที่จะตอบโต้ไปมากับ ทรัมป์ โดยตรงนับตั้งแต่นั้น
