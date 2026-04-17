ทนพฤติกรรมไม่ไหว!อดีตจนท.และคนยุโรปนับล้าน ร่วมเรียกร้องอียูฉีกข้อตกลงเลิกคบค้ากับอิสราเอล

ความเคลื่อนไหวที่ริเริ่มโดยพลเมือง ซึ่งเรียกร้องให้ระงับข้อตกลงความร่วมมืออียู-อิสราเอลโดยเด็ดขาด มีผู้ร่วมลงนาเกิน 1 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงพอที่จะกระตุ้นการตอบสนองจากคณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐสภายุโรป สอดคล้องกับบรรดาอดีตเจ้าหน้าที่ของอียูหลายร้อยคน ที่ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องระงับข้อตกลงดังกล่าว โดยชี้ว่าอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
รายงานข่าวของยูโรนิวส์ ระบุว่าหนังสือคำร้องของพลเมืองที่เรียกร้องให้ระงับข้อตกลงความร่วมมืออียู-อิสราเอลโดยสิ้นเชิง ต่อคำกล่าวหารัฐยิวก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆนานา ได้มีผู้ร่วมลงนามทะลุ 1 ล้านคนแล้ว ในทุกรัฐสมาชิก 27 ประเทศของสหภาพยุโรป
ภายใต้กฎระเบียบของอียู เวลานี้ทางคณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐสภายุโรปจำเป็นต้องพิจารณาคำร้องดังกล่าาว ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่ทางเหนือของฉนวนกาซายังคงถูกอิสราเอลโจมตีอย่างไม่ลดละ แม้ข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาส มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ในร่างหนังสือร้องเรียน ระบุว่ารัฐอิสราเอลคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบ "ต่อเหตุพลเรือนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่นเดียวกับการไร้ถิ่นฐานของประชากรจำนวนมาก และการทำลายล้างโรงพยาบาลและที่ตั้งทางการแพทย์ทั้งหลายอย่างเป็นระบบในฉนวนกาซา"
นอกจากนี้แล้วหนังสือร้องเรียนของอ้างถึงกรณี "อิสราเอลละเมิดกฎเกณฑ์และพันธสัญญาต่างๆนานาที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และล้มเหลวในการป้องกันอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ" เป็นเหตุผลสำหรับการระงับข้อตกลงความร่วมมือกับอิสราเอล
โครงการริเริ่มของพลเมืองยุโรปในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการโดยพันธมิตรฝ่ายซ้ายยุโรปเพื่อประชาชนและโลก (ELA) ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมทั้งหลายและขบวนการเคลื่อนไหวฝักใฝ่ปาเลสไตน์ต่างๆนานา ทั้งนี้ผู้ดำเนินการต้องการระดมผู้ร่วมลงนาม 1.5 ล้านคนแล้วถึงค่อยยุติการรวบรวมรายชื่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่แต่ละชาติจะมีเวลา 3 เดือนในการตรวจสอบผู้ลงนาม หลังจากนั้นถึงสามารถยื่นข้อเรียกร้องนี้อย่างเป็นทางการ
จากนั้นทางคณะกรรมาธิการยุโรปจะต้องวางกรอบมาตรการใดๆ ที่ตั้งใจจะดำเนินการตอบสนองต่อคำร้องดังกล่าว หรือชี้แจงว่าทำไมพวกเขาถึงตัดสินใจไม่ทำตามคำร้อง รัฐสภายุโรปจำเป็นต้องเปิดการรับฟังข้อมูลจากแกนนำฝ่ายยื่นคำร้อง และอาจมีการเปิดอภิปรายและลงมติในญัตตินี้
ข้อตกลงความร่วมมืออียู-อิสราเอล ซึ่้งบังคับใช้ในปี 2000 เป็นรากฐานของการประสานงานทางการเมืองและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อียูคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิสราเอล มีมูลค่าโดยรวมของสินค้าแตะระดับ 42,600 ล้านยูโรในปี 2024
ความเคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อในหนังสือร้องเรียน มีขึ้นในขณะที่บรรดาอดีตเจ้าหน้าที่ยุโรปมากกว่า 350 คน ในนั้นรวมถึงระดับรัฐมนตรี, เอกอัครราชทูตและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับสูงของอียู ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้ระงับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอียูกับอิสราเอลเช่นกัน เพื่อตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกับชาวปาเลสไตน์
จดหมายเปิดผนึกที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ(15 เม.ย.) บรรดาผู้ร่วมลงนามระบุว่าในมุมมองของพวกเขา ยังอิสราเอลยังคงมีนโยบายยึดครองดินแดนของชาวปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมาย อ้างถึงความเคลื่อนไหวตั้งรกรากที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ความรุนแรงและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายลงเรื่อยๆในฉนวนกาซา
ในบรรดาผู้ร่วมลงนามนั้น รวมไปถึง โจเซฟ บอร์เรล อดีตหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของอียู ซึ่งบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลกำลังละเมิดหลักการพื้นฐานต่างๆที่สหภาพยุโรปยึดถือเป็นรากฐาน
(ที่มา:ยูโรนิวส์/มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์)