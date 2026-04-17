สื่อนอกรายงาน สงกรานต์เลือดปีนี้แรงแค่ 3 วันแรกดับไป 191 คนของเทศกาลสงครามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เอเจนซีส์ – เทศกาลสงกรานต์ประจำปีซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทยที่มักมีความรื่นเริงสนุกสนานเฉลิมฉลองนานร่วมสัปดาห์และเต็มไปด้วยสีสันของการสาดกระสุนน้ำและแป้งร่ำที่ปะหน้าตาและทุกสิ่งขาวโพลนไปหมดและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศว่าเป็นเทศกาลสงครามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากแต่ละฝ่ายมักมีปืนฉีดน้ำเป็นอาวุธ แต่ทว่าในปีนี้กลับพบว่าตัวเลขเสียชีวิตระหว่างการฉลองกลับพุ่งสูงเพราะแค่ 3 วันแรกของเทศกาลมีจำนวนผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 191 คน อุบัติเหตุ 951 ครั้งและบาดเจ็บอีก 911 คน
นิวยอร์กโพสต์รายงานวันพฤหัสบดี(16 เม.ย)ว่า ในขณะที่เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยนั้นเต็มไปด้วยสีสันและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาเพื่อร่วมฉลองในเทศกาลสงครามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทว่าในความเป็นจริงที่อยู่ในพื้นที่แล้วกลับพบถึงวงจรที่น่าสยดสยองแฝงไว้และถูกเตือนออกไปทางหน้าจอทีวีของทุกปีถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เมาแล้วขับ และปัญหาความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยในที่สาธารณะ
เทศกาลสงกรานต์ยังเป็นการออกเดินทางไปทั่วประเทศจากเมืองใหญ่สำคัญรวม กรุงเทพฯ ที่เห็นคนหลายล้านออกเดินทางเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไปพักผ่อน แต่ทว่าถึงแม้รัฐบาลจะออกแคมเปญรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับอย่างเคร่งครัดและเพิ่มจุดตรวจตำรวจแต่ทว่าการเสียชีวิตจำนวนมากช่วงสงกรานต์ยังคงมีอยู่ต่อไป
51 คนเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางถรรในวันแรกของการฉลอง การเร่งความเร็วในการขับขี่เป็นสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิต(ต่ำกว่า 42%) ตามมาด้วยปัญหาเมาแล้วขับ (27.4%)
อ้างอิงจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด(Road Accident Victims Protection Company) พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย 38 คนต่อวันตลอดทั้งปี และมีการเพิ่มขึ้นมากอย่างสำคัญในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์
ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “7 วันอันตราย” ภายในประเทศพบว่ายอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงจากปัญหาการเร่งความเร็วและปัญหาความประพฤติที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นต้นว่า ไม่สวมหมวกกันน็อก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่า ตัวเลขสูงสุดของอุบัติเหตุเกิดระหว่างเวลา 15.01 น. – 18.00 น.”
อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก WHO ไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศที่มีอุบัติเหตุถนนร้ายแรงมากที่สุดในโลก แต่ที่น่าขันคือเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการหมุนเวียนและการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
การเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเกิดขึ้นตามถนนสายต่างๆทั่วประเทศในระหว่างที่ประชาชนร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อชำระล้างทางจิตใจของตัวเอง
และเทศกาลวันหยุดสงกรานต์นี้คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศได้ราว 500,000 คนและเงินหมุนเวียนสะพัด 30.4 ล้านบาท(940 ล้านดอลลาร์)
ท่ามกลางการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากกว่าปกติตลอดเทศกาลพบว่านักท่องเที่ยวฝรั่งเศส 7 คนถูกจับจากการทำให้การเล่นสงกรานต์เกินขอบเขตเล่นน้ำขวางถนน อ้างอิงจากสื่อไทยภาคภาษาอังกฤษ
เกิดเมื่อวันที่ 12 เม.ยพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นน้ำกีดขวางการจราจรและถูกตั้งข้อหาก่อกวนสาธารณะ