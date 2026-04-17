อย่างโหด!เอลซัลวาดอร์บังคับใช้กฎหมาย ไฟเขียวจำคุกตลอดชีวิตเด็กอายุต่ำสุด12ปี

นายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ ดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย อนุญาตให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตยุวชนอายุต่ำสุด 12 ปี ที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม, ก่อการร้าย หรือ ข่มขืน ตามรายงานของรอยเตอร์ อ้างอิงประกาศอย่างเป็นทางการของประเทศแห่งนี้
มาตรการดังกล่าวที่ออกประกาศในวันอังคาร(14เม.ย.) และมีกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 26 เมษายน มีขึ้นตามหลังรัฐสภาที่ฝ่ายรัฐบาลครองเสียงข้างมาก ลงมติเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนมีนาคม
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการยกเลิกขั้นตอนทางกฎหมายพิเศษที่เคยมีไว้สำหรับผู้กระทำผิดที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี แต่ว่าบทบัญญัตินี้ มีข้อกำหนดสำหรับทบทวนโทษเป็นระยะและความเป็นไปได้เกี่ยวกับการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแล
ความเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศชุดหนึ่ง เผยแพร่รายงาน ระบุมีเหตุผลอันควรบ่งชี้ว่าเอลซัลวาดอร์ ก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลานานหลายปี
สำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ วิพากษ์วิจารณ์การปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ของเอลซัลวาดอร์ โดยชี้ว่ามันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก อย่างไรก็ตามทาง บูเคเล ปกป้องมาตรการดังกล่าว อ้างว่ากรอบกฎหมายเดิมนั้น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้กระทำผิดในวัยเยาว์
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีรายนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการระงับหลักประกันตามรัฐธรรมนูญหลายประการ ได้นำมาซึ่งการควบคุมตัวประชาชนมากกว่า 90,000 ราย ในขณะที่องค์กรมนุษยธรรมทั้งหลาย ประมาณการว่าในนั้น มีอย่างน้อยๆ 500 คน ที่เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังโดยภาครัฐ
