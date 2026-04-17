โลกมีหวัง!ทรัมป์แถลงยิว-เลบานอนบรรลุหยุดยิง10วัน เปิดทางสงครามกับอิหร่านใกล้ถึงจุดจบ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) เลบานอนกับอิสราเอลเห็นพ้องหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน และแย้มว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างอเมริกากับอิหร่าน อาจเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ เพิ่มมุมมองในแง่บวกที่ว่าสงครามอิหร่านอาจใกล้ถึงจุดจบแล้ว
ทรัมป์ ยังเผยด้วยว่าอิหร่านเสนอจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเป็นเวลากว่า 20 ปี ในขณะที่ความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์ของเตหะรานคือจุดติดขัดในการเจรจาที่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว
"เรากำลังรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ผมคิดว่าเราใกล้มากๆที่จะทำข้อตกลงกับอิหร่าน" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว "ผมคิดว่าเรามีโอกาส และถ้ามันเกิดขึ้น ราคาน้ำมันจะลดลง เงินเฟ้อจะลดลง และที่มีความสำคัญมากกว่านั้นมาก คุณจะไม่มีหายนะนิวเคลียร์"
ผู้นำสหรัฐฯแสดงความไม่แน่ใจว่าข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ที่ทำกับอิหร่านในสัปดาห์ที่แล้ว จะจำเป็นต้องขยายกรอบเวลาออกไปเกินสัปดาห์หน้าหรือไม่ แต่เน้นย้ำว่าเตหะรานต้องการทำข้อตกลง "ตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมากๆ มันยากที่จะเชื่อไหมไหม และผมคิดว่ามันเป็นผลมาจากการทิ้งระเบิดต่อเนื่องประมาณสี่สัปดาห์ และการปิดล้อมที่ทรงพลานุภาพมากๆ"
การเจรจาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อเสนอของสหรัฐฯคืออิหร่านต้องระงับกิจกรรมทางนิวเคลียร์ทั้งหมดเป็นเวลา 20 ปี ดูเหมือนจะเป็นการยอมอ่อนข้อจากข้อเรียกร้องเก่าๆที่มีมาอย่างยาวนานที่ต้องการให้อิหร่านระงับกิจกรรมทางนิวเคลียร์ทั้งหมดเป็นการถาวร ส่วน เตหะราน บ่งชี้ว่าพวกเขายอมระงับเพียงแค่ 3 ปีถึง 5 ปี
วอชิงตันกดดันให้เคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงทั้งหมดออกจากอิหร่าน แต่ขณะเดียวกันทางเตหะรานก็เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติ
แหล่งข่าวอิหร่าน 2 คนระบุว่าสัญญาณแห่งการประนีประนอมเกี่ยวข้องกับสต๊อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง (HEU) เท่านั้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ที่ทางเตหะรานกำลังพิจารณาเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ บางอย่างที่พวกเขาเคยยืนกรานบอกปัดมาตลอดก่อนหน้านี้
ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้ว่า ข้อตกลงหยุดยิงเลบานอนจะเริ่มขึ้น 17.00น. (ตรงกับเมืองไทย 04.00น.ของวันศุกร์) มีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มนักรบเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งโหมกระพือขึ้นตามหลังอเมริกากับอิสราเอลเปิดศึกสงครามกับอิหร่าน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯเผยว่าเขาได้มีการสนทนาที่ยอดเยี่ยมกับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลและโจเซฟ อูน ประธานาธิบดีเลบานอน และมีแผนเชิญทั้งคู่มายังทำเนียบขาว เพื่อพูดคุยอย่างมีความหมาย ต่อมาเขาบอกว่าการพบปะที่ทำเนียบขาวอาจมีขึ้นในสัปดาห์หน้าหรือ 2 สัปดาห์ข้างหน้า และถ้าบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน และมีการลงนามในอิสลามาบัด เข้าอาจเดินทางไปร่วมพิธี
ผู้นำสหรัฐฯเผยว่าเขาได้สั่งการให้รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์, มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ และพลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐฯ ทำงานร่วมกับอิสราเอลและเลบานอน เพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน
สงครามกับอิหร่านลุกลามเข้าสู่เลบานอนในวันที่ 2 มีนาคม หลังพวกฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากยิงเข้าใส่อิสราเอล เพื่อสนับสนุนอิหร่าน กระตุ้นให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการรุกรานในเลบานอน ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้น 15 เดือนตามหลังความขัดแย้งครั้งใหญ่หนสุดท้ายระหว่าง 2 ฝ่าย
ต้นทุนทางพลังงานที่พุ่งสูงได้ก่อแรงสั่นสะเทือนแก่นักลงทุนและบรรดาผู้กำกับดูแลนโยบายทั่วโลก หลังจากอิหร่านแทบปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง ขณะที่มันเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโลก
แหล่งข่าวด้านการทูตเปิดเผยว่า อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการทหารของปากีสถาน ชาติคนกลางในการเจรจา เดินทางถึงกรุงเตหะรานในวันพุธ(15เม.ย.) และสามารถผ่าทางตันในประเด็นติดขัดทั้งหลายได้หลายประเด็น แม้ทางเตหะรานบอกว่าชะตากรรมของโครงการนิวเคลียร์ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ขณะที่ ทรัมป์ กล่าวว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่านกล่าวกับรอยเตอร์ว่า การเดินทางมาเยือนของมูนีร์ ช่วยเพิ่มความหวังต่อการเจรจารอบ 2 และขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิง แต่พื้นฐานความเห็นต่างเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศกร้าวว่ากองกำลังอเมริกาพร้อมสำหรับคืนชีพปฏิบัติการสู้รบ ถ้าไม่บรรลุข้อตกลงหนึ่งๆ
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงปากีสถานบอกกับรอยเตอร์ว่าวอชิงตันเสนอมอบการยกเลิกคว่ำบาตรและปลดอายึดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลง
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่าอิหร่านจะเปิดช่องแคบก็ต่อเมื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างถาวรเท่านั้น และสหประชาชาติต้องรับประกันว่าอเมริกาและอิสราเอลจะไม่โจมตีอีกในอนาคต
(ที่มา:รอยเตอร์)