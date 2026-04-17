น้ำมันขึ้นแรง$4ไม่วางใจเจรจาสันติภาพUS-อิหร่าน แต่หุ้นสหรัฐฯปิดบวกและทองคำทรงตัว

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพฤหัสบดี(16 เม.ย.) เริ่มมีความคลางแคลงในเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ว่าจะสามารถคลี่คลายความปั่นป่วนทางพลังงาน อันมีต้นตอจากสงครามได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำทรงตัว นักลงทุนบางส่วนมองในแง่ดีว่าสถานการณ์เลวร้ายสุดในตะวันออกกลางได้ผ่านพ้นไปแล้ว
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 4.46 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
คณะผู้แทนเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพอย่างครอบคลุม และหันมาแสวงหาบันทึกความเข้าใจชั่วคราวสำหรับการป้องกันความขัดแย้งคืนชีพกลับมาแทน ตามงานของรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวอิหร่าน 2 คนในวันพฤหัสบดี(16 เม.ย.)
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้ความคิดเห็นในทางตรงกันข้าม อ้างว่าอเมริกาใกล้มากๆที่จะตกลงกับอิหร่านได้ แต่ด้วยคำกล่าวอ้างลักษณะนี้เคยพูดมาแล้วหลายครั้ง ตลาดน้ำมันจึงแทบไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆกับถ้อยคำของเขา
นอกจากนี้แล้วตลาดน้ำมันยังเพิกเฉยต่อข้อตกลงหยุดยิง 10 วัน ระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ที่แถลงโดย ทรัมป์ เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี(16 เม.ย.)
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย แต่เอสแอนด์พี 500 และ แนสแดค ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 2 วันติด จากมุมมองในแง่ดีว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในตะวันออกกลางได้ผ่านพ้นไปแล้ว หลัง อิสราเอล เห็นพ้องหยุดยิงชั่วคราวกับเลบานอน และ ทรัมป์ บ่งชี้ว่าอเมริกากับอิหร่านจะเปิดโต๊ะเจรจากันอีกรอบในช่วงสุดสัปดาห์
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 115.00 จุด (0.24 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,578.72 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 18.33 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,041.28 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 86.69 จุด (0.36 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,102.70 จุด
"ตลาดหุ้นผันผวนระหว่างข่าวดีค่อนข้างมากกับข่าวที่เป็นกลางเล็กน้อย" คริส ซัคคาเรลลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของ Northlight Asset Management ในนอร์ทแคโรไลนากล่าว พร้อมเน้นว่า "ตลอดช่วง 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมา การซื้อขายในตลาดล้วนเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน"
อย่างไรก็ตามตลาดขานรับถ้อยแถลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ที่ประกาศโดยทรัมป์ และเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า อิหร่าน เสนอจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเป็นเวลา 20 ปี
ส่วนราคาทองคำทรงตัวในวันพฤหัสบดี(16 เม.ย.) นักลงทุนจับตาการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน และผลกระทบที่มีต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 0.3 % ปิดที่ 4,808.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
