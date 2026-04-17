อึ้ง! เด็กตุรกีวัย 14 ได้แรงบันดาลใจสังหารหมู่ตะวันตกบุกชั้นเรียนพร้อมปืนพ่อ 5 กระบอกยิงรุ่นน้องเสียชีวิต 8 รวม “ครูคณิตศาสตร์” ตำรวจตามจับ 162 คนโพสต์ออนไลน์หนุน

เอเจนซีส์/เอพี – ตำรวจตุรกีจับ 162 คนโพสต์ออนไลน์เห็นด้วยการกระทำกราดยิงหลังเด็กวัย 14 ปีเกรด 8 ขโมยอาวุธปืนพ่ออดีตตำรวจเก่าถึง 5 กระบอก 7 แมกกาซีนบุกเข้า 2 ชั้นเรียนรุ่นน้องวัย 11 ปียิงดับไม่ต่ำกว่า 8 คนรวมครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมต้นจ.คาฮ์รามันมารัช(Kahramanmaras)วันพุธ(15 เม.ย)หลังวันก่อนหน้า(16 เม.ย)ศิษย์เก่าวิทยาลัยโพลีเทคนิกใกล้จ.ชานลูฟา(Sanliurfa)เปิดฉากยิงส่งผลยอดเสียชีวิตรวม 2 วันไม่ต่ำกว่า 10 คนและบาดเจ็บนับสิบ
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(16 เม.ย)ว่า กระทรวงมหาดไทยตุรกีและกระทรวงการศึกษาตุรกีจัดประชุมด้านความมั่นคงโรงเรียนที่กรุงอังการาวันพฤหัสบดี(16) เป็นการประชุมที่ร่วมกัน 2 กระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ 81 คนและผู้นำตำรวจระดับสูงรวมผู้อำนวยการศึกษาระดับจังหวัด
หลังแดนเติร์กเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนถึง 2 วันติดตั้งแต่วันอังคาร(14)ไปจนถึงวันพุธ(15) ยอดดับล่าสุด 10 คนบาดเจ็บหลายสิบคน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตุรกีเผยมือปืนวัย 14 ปีเกรด 8 ไอซา อาราว เมอร์ซินลี (Isa Aras Mersinli) อ้างอิงจากอนาโดลูของตุรกีมีภาพมือกราดยิงอเมริกัน เอลเลียต ร็อดเจอร์ (Elliot Rodger) โชว์หราเป็นภาพโปรไฟล์ของตัวเองบนแพลตฟอร์ม WhatsApp
ร็อดเจอร์นักศึกษาอเมริกันบุกกราดยิงในอิสลา วิสตา( Isla Vista) ตั้งใกล้มหาวิทยาลัย UC Santa Barbara ชื่อดังในรัฐแคลิฟอร์เนียสังหารไป 6 คนเมื่อปี 2014
เอพีรายงานว่า พิธีฝังศพเหยื่อกราดยิงวันพุธ(15)ถูกจัดขึ้นให้แก่เหยื่อนักเรียนมัธยมต้นจำนวน 8 คนโดยแต่ละคนมีอายุ 11 ปีเท่ากันหมด
พิธีฝังยังรวมครูคณิตศาสตร์วัย 55 ปี ไอลา คารา(Ayla Kara)ที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตี
มือปืนวัย 14 ปีก่อเหตุบุกเข้าไปใน 2 ชั้นเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นในจ.คาฮ์รามันมารัช(Kahramanmaras)ทางใต้ของตุรกี ทำให้ได้รับบาดเจ็บ 13 คน
มือปืนขโมยอาวุธปืนของพ่อที่เป็นอดีตตำรวจตุรกีเก่ามาถึง 5 กระบอกรวมอีก 7 แมกกาซีนในการก่อเหตุ
พบว่า 6 คนจากจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีอาการขั้นสาหัสก่อนเสียชีวิตในวันถัดมา เกิดขึ้นตามหลังเหตุกราดยิงวันอังคาร(14)ที่วิทยาลัยโพลีเทคนิกที่ใกล้จ.ชานลูฟา(Sanliurfa) เจ้าหน้าที่ตุรกีเผย
เหตุกราดยิงในสถานศึกษา 2 วันติดต่อกันส่งผลทำให้มียอดเสียชีวิตล่าสุดวันพฤหัสบดี(16)ทั้งหมดรวม 10 รายหลังมีเหยื่ออีกคนทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตุรกีกล่าว
หนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษรายงานว่า วิดีโอคลิปการกราดยิงวันพุธ(15)ที่โรงเรียนมัธยมต้นตุรกีเผยให้เห็นมือปืนวัย 14 ปีใช้มือแสดงท่าทางคล้ายว่ามีปืนอยู่ใต้คางเขา
และมีภาพในช่วงเกิดเหตุเด็กนักเรียนแห่ปีนออกมาทางหน้าต่างของอาคาร 2 ชั้นของโรงเรียนอย่างเร่งรีบ
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ขณะที่เหตุกราดยิงตุรกีวันอังคาร(14) เกิดเหตุที่วิทยาลัยโพลีเทคนิกอาห์เหม็ด โคยุนคู( Ahmet Koyuncu ) ในเขตซีเวเรก(Siverek) ใกล้จ.ชานลูฟา(Sanliurfa)
มือปืนวัยรุ่นตอนปลายที่เป็นศิษท์เก่าใช้ปืนยาวเปิดฉากยิงอย่างไม่เลือกหน้าก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิต ผู้ว่าราชการจังหวัด ฮาซาน ซิลดัค (Hasan Şildak) แถลง
สื่ออังกฤษชี้ว่าขณะเดียวกันตำรวจตุรกีสามารถจับกุม 162 คนโพสต์เนื้อหาทางออนไลน์แสดงข้อความเห็นด้วยกับเหตุกราดยิงและมือปืนก่อเหตุ
ตำรวจตุรกีกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า คนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการโพสต์และมีการกระทำสรรเสริญการกระทำผิดและผู้กระทำผิดและเป็นผลร้ายต่อกฎระเบียบสาธารณความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เอพีรายงานว่า เซฟเดต ยีซิล (Cevdet Yesil) ที่ลูกชายวัย 11 ปี อัดนาน ก็อตเติร์ก ยีซิล (Adnan Gokturk Yesil) เสียชีวิตในเหตุกราดยิงวันพุธ(15) เปิดเผยว่า เขารีบไปที่โรงเรียนทันทีหลังได้รู้ข่าวเหตุร้าย
“และช่างโชคร้ายที่พวกเราค้นหาลูกของเรา ลูกชาย จนกระทั่งเวลา 5 โมงเย็น” พร้อมเสริมต่อว่า ตำรวจพบตัวลูกและ “พวกเรารีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันศพของเขา พวกเราเห็นเขาเสียชีวิต”