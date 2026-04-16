ผู้นำเกาหลีใต้เตรียมเดินสายจัดหาพลังงาน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงเปิดเผยในวันพฤหัสบดี (16 เม.ย.) ว่า ประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ จะเดินทางเยือนอินเดียและเวียดนามเป็นเวลาหลายวัน เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ โดยโซลพยายามประสานงานด้านการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง
วี ซอง-ลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ จะออกเดินทางในวันอาทิตย์เพื่อไปเยือนอินเดียเป็นเวลาสามวัน โดยจะพบกับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ที่กรุงนิวเดลี
วี ระบุว่า ผู้นำทั้งสอง "คาดว่าจะยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันในการรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานพลังงานท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวน"
พวกเขายังจะหารือเกี่ยวกับ "การสานต่อความร่วมมือที่สร้างสรรค์เพื่อสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีและภายในภูมิภาค"
จากนั้นผู้นำเกาหลีใต้จะเดินทางไปถึงฮานอยในวันอังคาร และพบกับผู้นำเวียดนาม โต เลิม ในวันถัดไป
วีบอกว่า ผู้นำทั้งสองจะหารือกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และต่างตอบแทนท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลก
เช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจในเอเชียหลายแห่ง เกาหลีใต้เผชิญกับความเสี่ยงด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทำให้เตหะรานปิดช่องแคบฮอร์มุซ
โซลกล่าวเมื่อวันพุธว่า จะจัดหาน้ำมันดิบมากกว่า 270 ล้านบาร์เรลผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบของสหรัฐฯ โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรภาพอุปทานและอุปสงค์ภายในประเทศ
ที่มา เอเอฟพี