“ผบ.กองทัพปากีฯ” บินถึง “เตหะราน” ผลักดันขยายหยุดยิงช่องแคบฮอร์มุซ CENTCOM ขวางเรือ 10 ลำห้ามผ่าน “ทรัมป์” เตือนดุ “สี จิ้นผิง” ห้ามยื่นมือช่วยอิหร่านข่มขู่ “อเมริการบเก่งฉกาจมากที่สุดในโลก”

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯและอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างเจรจาทางอ้อมขยายข้อตกลงหยุดยิงช่องแคบฮอร์มุซ 2 สัปดาห์ออกไปที่จะสิ้นสุดในวันที่ 22 เม.ยที่จะถึงหลังผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานเดินทางถึงรุงเตหะรานเพื่อเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ย CENTCOM แถลงประสบความสำเร็จขวางเรือ 10 ลำเข้าออกชายฝั่งอิหร่านผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะผู้นำอเมริกาโพสต์วันพุธ(15 เม.ย)เตือนสติ "จีน" อย่าส่งอาวุธช่วยเตหะรานรบกับอเมริกาชี้ กองทัพสหรัฐฯมีความสามารถการรบเก่งกาจมากที่สุดในโลกหากจำเป็นต้องทำสงคราม ระหว่างเสียงเตือนเรือคาร์โก-เรือบรรทุกน้ำมันจากเรือรบพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถีดังไปทั่วอ่าวโอมานไม่ให้เดินเรือเข้าหรือออกท่าเรืออิหร่านเด็ดขาด
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(16 เม.ย) ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน อาซิม มูเนอร์ (Asim Munir) เดินทางถึงกรุงเตหะรานและมีกำหนดจะหารือกับเจ้าหน้าที่อิหร่านในวันพฤหัสบดี(16) เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านโดยมีอิสลามาบัดเป็นตัวกลางเพื่อผ่าทางตันขยายข้อตกลงหยุดยิงอิหร่านออกไปหลังมีกำหนดจะสิ้นสุดในวันที่ 22 เม.ยที่จะถึง
อิสลามาบัดประกาศจะทำให้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯยังคงเปิดต่อท่ามกลางความพยายามผลักดันขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิง
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ปัญหานิวเคลียร์อิหร่านเป็นหนึ่งในประเด็นที่อยู่ในการหารือ แต่ทว่ายังไม่มีกำหนดวันที่จะมีการเจรจาครั้งต่อไป
ขณะเดียวกันวานนี้(15)ทำเนียบขาวออกมาแสดงความคาดหวังในแง่บวกถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงโดยชี้ว่า การเจรจารอบที่ 2 น่าจะเกิดขึ้นที่ปากีสถานอีกครั้งหลังการเจรจารอบแรกในกรุงอิสลามาบัดวันศุกร์(10)ไม่ประสบความสำเร็จ
กองทัพอิหร่านล่าสุดออกมาข่มขู่ที่จะโจมตีการขนส่งทางทะเลในทะเลแดงหากว่าสหรัฐฯยังคงปิดกั้นท่าเรืออิหร่าน ส่วนกองทัพสหรัฐฯโชว์คำประกาศทางทะเลที่แพร่กระจายทางวิทยุสื่อสารไปยังเรือต่างๆในอ่าวโอมาน
เป็นเสียงสั่งการจากเรือรบสหรัฐฯที่ประกาศเตือนให้เรือเหล่านั้นหยุดการเดินทางเข้าไปในอิหร่านระหว่างที่ท่าเรืออิหร่านทั้งหมดกำลังโดนปิดพร้อมเตือนว่าให้หันเรือกลับหรือไม่สหรัฐฯจะใช้กำลัง
กองกำลังสหรัฐฯที่เริ่มปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซมาตั้งแต่วันจันทร์(13)นั้น CNN ชี้ว่า เป็นการปิดกั้นเรือต่างๆที่จะเข้าและออกท่าเรืออิหร่านทั้งหมดตลอดแนวได้
ล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM แถลงผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ท X วันพฤหัสบดี(16)โดยมีใจความว่า เรือพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถี USS Spruance ในวันพุธ(15) ประสบความสำเร็จสามารถขัดขวาง "เรือคาร์โกติดธงชาติอิหร่าน" จำนวน 1 ลำที่พยายามจะฝ่าด่านการปิดกั้นของอเมริกาหลังจากออกมาจากบันดาร์ อับบาส(Bandar Abbas)เมืองของอิหร่านตั้งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซและเดินเรือไปตลอดชายฝั่งอิหร่าน ส่งผลทำให้เรือคาร์โกอิหร่านต้องเดินทางกลับเข้าสู่ท่าอิหร่านตามเดิม
แถลงการณ์ระบุว่า “กองทัพสหรัฐฯประสบความสำเร็จสามารถสั่งให้เรือ 10 ลำห้ามผ่าน และไม่มีเรือใดที่สามารถฝ่าไปได้นับตั้งแต่สหรัฐฯเริ่มต้นการปิดมาตั้งแต่วันจันทร์”
เกิดขึ้น 1 วันหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ในวันพุธ(15)ไปยังผู้นำจีน สี จิ้นผิง ไม่ให้เสนอตัวช่วยอิหร่านระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลกำลังทำสงครามกับเตหะราน
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า ในขณะที่ทรัมป์กล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างร่วมมือกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ผู้นำสหรัฐฯยังเตือนปักกิ่งให้ตระหนักถึงศักยภาพทางการทหารของอเมริกาหากความสัมพันธ์ทั้งหลายเกิดสะบั้นไป
เขากล่าวว่าที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลก 2 ประเทศคือสหรัฐฯและจีนนั้นทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดและทำได้อย่างดีมาก
“นั่นไม่ดีกว่าการสู้รบหรือ?? แต่ขอให้พึงระลึกไว้ว่า พวกเรานั้นเก่งฉกาจเอามากๆในการรบหากว่าพวกเราจำเป็นต้องทำ เก่งกว่าใครทุกคน” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียในวันพุธ(15)
ในการโพสต์ผู้นำสหรัฐฯยังย้ำความสำคัญว่า สหรัฐฯกำลังอยู่ระหว่างความพยายามในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดลงโดยเตหะรานเพื่อตอบโต้ที่อเมริการ่วมมือกับอิสราเอลทำสงครามโจมตีอิหร่านและลอบสังหารอดีตผู้นำจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี รวมไปถึงระดับสูงเกือบทั้งหมด
เขาย้ำว่า “จีนมีความสุขมากๆที่ผมจะกำลังเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวร ผมทำเพื่อพวกเขาและทำเพื่อโลก”
ทรัมป์กล่าวต่อโดยชี้ว่า จีนรับปากจะไม่ช่วยเหลืออิหร่านรบอเมริกาโดยกล่าวว่า “สถานการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง คนเหล่านั้นให้คำสัญญาที่จะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่าน”