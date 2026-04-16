มาเลเซียจะจัดส่งเชื้อเพลิงส่วนเกินให้แก่ออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ระบุในวันพฤหัสบดี (16 เม.ย.) ว่า บริษัทพลังงานของรัฐอย่างปิโตรนาสจะให้ความสำคัญกับการจัดส่งเชื้อเพลิงส่วนเกินให้แก่ออสเตรเลีย เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างต้องการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายหลังความวุ่นวายที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
อันวาร์กล่าวว่า เขาได้รับการรับรองจากปิโตรนาสในเรื่องนี้หลังจากการหารือกับนาย แอนโทนี อัลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและเชื้อเพลิง
“ลำดับความสำคัญคือความต้องการภายในประเทศ แต่ในที่นี้การเจรจาระหว่างมิตรประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่ง” อันวาร์กล่าวในการแถลงข่าว หลังการประชุมที่สำนักงานของเขาในปุตราจายา
อันวาร์กล่าวว่า มาเลเซียยังต้องการแร่ฟอสเฟตจากออสเตรเลีย ซึ่งสามารถเสนอแลกเปลี่ยนกับยูเรียที่จัดส่งให้แก่แคนเบอร์ราได้
มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่สามของอัลบานีสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่อจากการเดินทางไปสิงคโปร์และบรูไน ขณะที่แคนเบอร์รากำลังมองหาแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
อัลบานีส ระบุว่า รัฐบาลของเขาได้จัดหาดีเซลเพิ่มอีก 100 ล้านลิตรจากสองการจัดส่ง คือจากบรูไนและเกาหลีใต้
“นี่เป็นการจัดส่งแรกจากอีกหลายครั้งที่คาดว่าจะได้รับภายใต้กลยุทธ์ใหม่ในการสำรองพลังงานของรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเครดิตเพื่อการส่งออกของรัฐบาลออสเตรเลีย” เขากล่าว
อัลบานีส ระบุเพิ่มเติมว่า ออสเตรเลียยังให้คำมั่นจะปฏิบัติตามสัญญาที่มีอยู่กับมาเลเซีย แม้จะมีอุปสรรคก็ตาม
ออสเตรเลียเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ให้กับมาเลเซีย ซึ่งนำเข้าประมาณ 20% ของปริมาณการใช้ภายในประเทศ รวมถึงเป็นผู้จัดหาข้าวสาลี เนื้อแกะ และเนื้อวัวด้วย
อันวาร์และอัลบานีสยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับการค้าเนื้อฮาลาล ซึ่งผู้นำออสเตรเลียกล่าวว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มการส่งออกเนื้อแดงของประเทศและสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย
มาเลเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำระดับโลกด้านการแปรรูปฮาลาลเนื่องจากมีมาตรฐานการรับรองที่เป็นที่ยอมรับ
ที่มา รอยเตอร์