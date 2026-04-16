ทรัมป์เผยผู้นำอิสราเอล-เลบานอน เตรียมพูดคุยกัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ผู้นำของอิสราเอลและเลบานอนจะพูดคุยกันในวันพฤหัสบดี (16 เม.ย.) ขณะที่วอชิงตันผลักดันให้ลดความตึงเครียดลงหลังจากการเจรจาโดยตรงครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษของทั้งสองฝ่าย
เลบานอนถูกดึงเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม หลังจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่สนับสนุนเตหะรานโจมตีอิสราเอล
นับตั้งแต่นั้นมา การโจมตีของอิสราเอลได้คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 2,000 คน และทำให้ผู้คนกว่าหนึ่งล้านคนต้องพลัดถิ่นในเลบานอน แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติให้หยุดยิง ขณะที่กองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลได้รุกรานทางตอนใต้ของเลบานอน
"พยายามที่จะหาเวลาหายใจเล็กน้อยระหว่างอิสราเอลและเลบานอน" ทรัมป์ระบุเมื่อวันพุธในแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขา โดยอ้างถึงการประชุมที่จัดขึ้นในวอชิงตันเมื่อวันก่อน ซึ่งเป็นการเจรจาโดยตรงครั้งแรกระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งสองประเทศนับตั้งแต่ปี 1993
เขากล่าวว่าบรรดาผู้นำทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยกันในวันพฤหัสบดี โดยไม่ได้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม
แต่หลังจากนั้นไม่นาน แหล่งข่าวทางการรายหนึ่งแจ้งกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า เลบานอน "ไม่ทราบ" เกี่ยวกับการติดต่อใดๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอิสราเอล
"เราไม่ทราบเกี่ยวกับการติดต่อใดๆ ที่วางแผนไว้กับฝ่ายอิสราเอล และเราไม่ได้รับแจ้งใดๆ ผ่านช่องทางของทางการ" แหล่งข่าวกล่าว
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่า ทรัมป์จะ "ยินดี" หากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลลาห์ในเลบานอนยุติลง แต่เน้นย้ำว่าผลลัพธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะราน
"ประธานาธิบดีจะยินดีกับการยุติการสู้รบในเลบานอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอน" เจ้าหน้าที่กล่าว โดยขอไม่เปิดเผยชื่อ
"สหรัฐฯ ต้องการเห็นสันติภาพที่ยั่งยืน แต่ไม่ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันที" และ "การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้เชื่อมโยงกับการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอน" ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าว
วอชิงตันมุ่งเน้นไปที่การสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลเลบานอนและอิสราเอล "เพื่อที่เราจะได้สร้างพื้นที่สำหรับข้อตกลงสันติภาพ และเพื่อให้ความเข้าใจใดๆ ในอนาคตมีความยั่งยืน"
เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่า "ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องสร้างแรงผลักดันทางการเมือง"
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เนทันยาฮูได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักสองประการในการเจรจากับเลบานอน คือ "ประการแรก การยุบกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ประการที่สอง สันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งบรรลุได้ด้วยความแข็งแกร่ง"
ที่มา เอเอฟพี