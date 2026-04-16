กลัวโดนปชช.ด่า!รบ.USยังไม่เผยตัวเลขต้นทุนสงครามอิหร่าน แต่สื่อคาดถลุงงบไปแล้วเฉียด1.1ล้านล้านบาท

รัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่ยื่นคำร้องของบปะมาณเพิ่มเติมสำหรับทำสงครามกับอิหร่าน มายังสภาคองเกรส ในขณะที่พวกเจ้าหน้าที่ยังคงปกปิดตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาระต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการทำศึกสงครามดังกล่าว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล
รายงานของวอลล์สตรีท เจอร์รัล ระบุว่าระหว่างให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ทาง รัสเซลล์ วอห์ท ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงบประมาณ หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์ต้นทุนในการทำสงคราม ส่งสัญญาณถึงความไม่แน่นอนภายในและท่าทีลังเลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับปริมาณการใช้จ่าย
"เราไม่พร้อมทำตามคำร้องขอของคุณ" วอห์ทกล่าว พร้อมระบุว่า "เรากำลังดำเนินการเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับปีงบประมาณปีนี้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณในปีหน้า" เมื่อถูกถามต่อว่ามีการยื่นของบเกินกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์หรือไม่ เขาปฏิเสธแม้กระทั่งให้ตัวเลขอย่างคร่าวๆ โดยเพียงแต่บอกว่า "ผมไม่สามารถให้คำตอบอย่างคร่าวๆกับคุณได้"
ท่าทีไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขออกมาเพื่อความโปร่งใส มีขึ้นในขณะที่ต้นทุนทางการเงินในการทำสงครามของสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ คาดหมายกันว่าอเมริกาใช้จ่ายเงินไปแล้วราว 25,000 ล้านดอลลาร์ถึง 35,000 ล้านดอลาร์(ราว 800,000 ล้านบาท ถึง 1.1 ล้านล้านบาท) ขณะที่ค่าใช้จ่ายรายวันในการทำสงครามกับอิหร่าน บางวันแตะระดับเกือบๆ 2,000 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความเข้มข้นของปฏิบัติการโจมตี
ก่อนหน้านี้วอลล์สตรีท เจอร์นัล เคยรายงานว่ากองทัพสหรัฐฯประสบความสูญเสียในช่วง 3 สัปดาห์แรกของสงคราม อยู่ที่ราวๆ 1,400 ล้านดอลาร์ ถึง 2,900 ล้านดอลลาร์ หลังจากโดนอิหร่านโจมตีทรัพย์สินทางทหารที่มีมูลค่าสูง เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทั่วภูมิภาค
ความเสียหายต่างๆนานาเหล่านั้น รวมไปถึงระบบเรดาร์, เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ และอากาศยานไร้คนขับทั้งหลาย บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอเมริกา ยามที่ต้องเผชิญกับการโจมตีแก้แค้นอย่างต่อเนื่องของอิหร่าน
แม้ประสบความสูญเสียและใช้เงินไปแล้วมหาศาล แต่มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยังคงผลักดันขอแพ็คเกจงบประมาณมหาศาลเกินกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ค้ำยันเดินหน้าปฏิบัติการกับอิหร่าน แต่ยังรวมถึงการเติมเต็มคลังอาวุธที่ร่อยหรอและยกระดับศักยภาพการผลิตด้านการทหาร
ตัวเลขที่เสนอมาดังกล่าว กระตุ้นเสียงคัดค้านในสภาคองเกรส โดยสมาชิกรัฐสภาจากทั้ง 2 ฟากฝั่ง ตั้งคำถามเกี่ยวกับขนาดของการใช้จ่าย รวมถึงการปราศจากยุทธศาสตร์หรือจุดจบของสงครามที่ชัดเจน
ฝ่ายคัดค้านมองว่าท่าทีลังเลของรัฐบาาลในการนำเสนอตัวเลขคำร้องของบประมาณอย่างเป็นทางการ สะท้อนว่าพวกเขามีความกังวลต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความเดือดดาลของประชาชน เนื่องจากสงครามยังคงสร้างภาระให้กับทรัพยากรของสหรัฐฯอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปฏิบัติการทางทหารล้มเหลวในการบรรลุผลลัพธ์ที่เด็ดขาดใดๆในสมรภูมิ
ในขณะเดียวกัน ศักยภาพในการตอบโต้แก้แค้นของอิหร่าน ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่ว ก่อปัญหาแทรกแซงแก่ยุทธการทางทหารของอเมริกา
(ที่มา:วอลล์สตรีท เจอร์นัล/อัลมายาดีน)