มีคนไม่อยากจบ!เนทันยาฮูไม่สนข้อตกลงหยุดยิงUS-อิหร่าน กร้าวพร้อมกลับมาสู้รบทุกเมื่อ

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เมื่อวันพุธ(15 เม.ย.) ประกาศกร้าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน "ไม่ใช่จุดจบของสงคราม" แต่เป็นเป็นก้าวย่างหนึ่งในการมุ่งหน้าสู่การบรรลุทุกเป้าหมายทั้งหมดที่อิสราเอลเคยประกาศเอาไว้
เนทันยาฮู กล่าวในถ้อยแถลงว่า "ข้อตกลงหยุดยิงไม่ใช่จุดจบของสงคราม แต่เป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของเรา" ตามรายงานของสปุตนิก สื่อมวลชนรัสเซีย "เขาเน้นว่าอิสราเอลจะยังคงระแวดระวังขั้นสูง และกองทัพอิสราเอล "พร้อมสำหรับกลับมาสู้รบทุกเมื่อถ้าจำเป็น"
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล อวดอ้างด้วยว่า อิหร่าน ยอมเข้าสู่การเจรจาหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงและครอบคลุม ซึ่งเขาเชื่อว่ามันบีบให้เตหะรานยอมอ่อนข้อในเงื่อนไขต่างๆก่อนหน้านี้หลายเงื่อนไข ในนั้นรวมถึงยินยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ให้กับการล่องเรือระหว่างประเทศ
นอกจากนี้เขายืนกรานว่าหนึ่งในเงื่อนไขหลักๆของเขาในการเจรจา คือข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ต้องไม่นับรวมพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
เนทันยาฮู ระบุอิสราเอลและสหรัฐฯสู้รบในสงคราม "เคียงข้างกัน" ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น "ปฏิบัติการใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาค" นอกจากนี้แล้ว เขาเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่ามีการประสานความร่วมมือระหว่างกับผู้นำสหรัฐฯในทุกๆวัน เพื่อประเมินพัฒนาการต่างๆทั้งในด้านการทหารและการเมือง
