ถือปืนเจรจา!USเสริมกำลังทหารเข้าตอ.กลางทะลุ6หมื่น หวังกดดันอิหร่านยอมอ่อนข้อ ตกลงยุติสงคราม

เพนตากอนกำลังเสริมกำลังทหารเพิ่มเติมเข้าไปยังตะวันออกกลางอีกหลายพันนาย ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามยกระดับกดดันอิหร่านให้ยอมอ่อนข้อในข้อตกลงที่จะยุติความขัดแย้งยาวนานหลายสัปดาห์
กองกำลังที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภูมิภาค ในนั้นรวมถึงราวๆ 6,000 นาย บนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช และกองเรืออารักขาหลายลำ เช่นเดียวกับอีก 4,200 นาย บนกลุ่มเรือยกพลขึ้นบกพร้อมปฏิบัติการ Boxer และกองกำลังเฉพาะกิจนาวิกโยธิน การเสริมกำลังครั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะไปรวมตัวกับเรือรบทั้งหลายที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้ว ในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ ใกล้หมดอายุ
ประธานาธิบดีทรัมป์ พยายามบีบคั้นระบอบอิหร่านให้ยอมกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญในตะวันออกกลาง และยุติโครงการนิวเคลียร์ ผ่านการกดดันทางเศรษฐกิจและขู่ใช้กำลังทหาร การมาถึงของเรือรบเพิ่มเติม จะเป็นการถาโถมแรงกดดันเข้าใส่เตหะรานมากกว่าเดิม และเปิดทางให้พวกผู้นำกองทัพมีทางเลือกมากขึ้น ในกรณีที่การเจรจาล้มเหลว ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์
เพนตากอนและกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางทหาร แต่เจ้าหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน เชื่อว่ากองกำลังเหล่านี้จะเข้าร่วมกับบุคลากรทางทหารราว 50,000 นายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบติการต่อต้านอิหร่านอยู่ก่อนแล้ว
กลุ่มเรือยกพลขึ้นบกพร้อมปฏิบัติการ Boxer จำนวน 3 ลำ ในนั้นรวมถึงกองพันทหารราบหนึ่งที่มีกำลังพลกว่า 8,000 นาย คาดหมายว่าจะเดินทางถึงภูมิภาคในช่วงปลายเดือนนี้ ขณะที่รายงานข่าวระบุว่าทีมจู่โจมติดอาวุธที่อยู่บนเรือจากหน่วยซีลของกองทัพเรือ นาวิกโยธินและยามชายฝั่ง ผ่านการฝึกฝนสำหรับปฏิบัติการยึดเรือต้องสงสัยที่สนับสนุนอิหร่านมาเป็นอย่างดี
เจมส์ ฟอกโก อดีตนายพลกองทัพเรือที่ปลดเกษียณไปแล้ว ให้ความเห็นว่าการเดินทางไปถึงตะวันออกกลางของกองเรือรบกำลังเสริมสหรัฐฯ จะก่อแรงกดดันเพิ่มเติมกับอิหร่าน และเปิดทางให้ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯและเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงรายอื่นๆ มีทางเลือกมากขึ้น หากว่าการเจรจากับเตหะรานประสบความล้มเหลว
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันพุธ(15 เม.ย.) ว่า "เห็นได้ชัดว่า การที่อิหร่านยอมทำตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีนั้น จะเป็นผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ" ซึ่งในนั้นรวมถึงยุติโครงการนิวเคลียร์และยกเลิกการปิดตายการเดินเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ในขณะที่ยังคงมีการเดินหน้าพูดคุยระหว่าง 2 ฝ่าย ลีวิตต์ บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่จากวอชิงตันและเตหะราน จะพบปะกันอีกครั้งในอิสลามาบัด ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า "เรารู้สึกดีเกี่ยวกับแนวโน้มของข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่ง" เธอกล่าว
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ที่ออกอากาศในวันพุธ(15 เม.ย.) เขาคิดว่าสงครามกับอิหร่านอาจจบลงเร็วๆนี้ และคาดหมายว่าราคาน้ำมันจะปรับลดสู่ระดับก่อนหน้าสงครามในช่วงกลางปี บนข้อสันนิษฐานที่ว่าอเมริกาสามารถหยุดอิหร่านจากการมีอาวุธนิวเคลียร์
ในส่วนของความคืบหน้าของการเสริมกำลัง รายงานข่าวระบุว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช ในวันอังคาร(14เม.ย.) อยู่แถวๆจะงอยแอฟริกา หลังตัดสินใจใช้เส้นทางอ้อมเลี่ยงการถูกโจมตี สำหรับมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง
ส่วนกองเรือ 3 ลำของกลุ่มเรือยกพลขึ้นบกพร้อมปฏิบัติการ Boxer เพิ่งเดินทางออกจากฮาวายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และคาดหมายว่าจะเดินทางถึงตะวันออกกลางในอีก 2 สัปดาห์ ขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางอากาศและภาคพื้นดิน นาวิกโยธินที่ 31 เดินทางจากโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ถึงตะวันออกกลางแล้ว ในช่วงปลายเดือนมีนาคม
(ที่มา:วอชิงตันโพสต์/เนชันแนลทูเดย์)