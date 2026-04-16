PLANET #3 สมใจ ‘บิ๊กบอส เจฟฟ์ เบโซส์’: ซิดนีย์ สวีนีย์ & SYRN ชั้นในแซ่บ ทำเป้าแตกชัวร์ 20 ล้านดอลล์ใน Q1/2026 หลังยิง 30 คลิปงามหวิว ตัวท้ายนี่..แพศยาขั้นสุด

ซิดนีย์ สวีนีย์ มิได้มีแค่พลังโอฬารแห่งอึ๋ม เธอยังเลอเลิศในกึ๋นธุรกิจอีกต่างหาก โดยนิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ชี้ชัดว่าซิดนีย์มีจุดแข็งตัวหนึ่ง ซึ่งบรรดาซุปต้าร์ผู้ผันตนไปเป็นนักสร้างแบรนด์แฟชันล้วนแต่ครอบครองอยู่ นั่นคือ
“คุณต้องเป็นเทพีจุดประกายความฝันและจินตนาการแก่งานรังสรรค์ของตนเอง” กลยุทธ์ตรงนี้ต้องถาม ‘รีห์แอนนา’ ‘คิม คาร์ดาเชียน’ และ ‘จีจี้ ฮาดิด’ ฮาร์เปอร์ส รายงานอย่างนั้น
แต่จุดแข็งอันแกร่งฉกรรจ์กว่าใดๆ ในสามโลกที่ ซิดนีย์ สวีนีย์ ครอบครองอยู่ และจะนำพาเธอไปถึงฝั่งฟ้าทางช้างเผือกอย่างรวดเร็ว คือ ซูเปอร์บิ๊กบอส นามว่า ‘เจฟฟ์ เบโซส์’ นายทุนมือหนัก บัณฑิตพรินซ์ตันยู วิสัยทัศน์คมกริบกระทั่งทำเอาร่ำรวยที่สุดอันดับ 2 ของโลก
เขาเป็นผู้มากบารมีที่ถูกนินทาและเหน็บแนมว่าช่วยอุ้ม ซิดนีย์ สวีนีย์ ออกจาก “วิกฤติบุกรุกพื้นที่ปักตัวอักษร HOLLYWOOD” ของสภาหอการค้าลอสแอนเจลิส เพื่อเอาสายริ้วบราเซียร์สารพัดสีสันไปแขวนวิ้ดวิ่ว เต็มความสูงตัวอักษร ซึ่งอยู่ที่ตัวละ 15 เมตร ตลอดจนเต็มความยาวรวมเก้าอักษรคือ 137 เมตร โดยวิกฤติจบลงได้ในท่ามกลางเสียงโวยของหลายๆ ฝ่ายว่า ทำไมไม่มีตำรวจลอสแอนเจลิส LAPD เข้าไประงับเหตุขณะเกิดการบุกรุกพื้นที่ และเล่นคะนองแก่นแก้วกับป้ายตัวอักษรโดยมิได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ นอกจากนั้น ยังทำไมไม่มีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีใครๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
ในท่ามกลางเสียงอื้อหืออื้ออึงอันเป็นคลื่นยักษ์สั่นสะเทือน จากคลิปไวรัลแห่งปฏิบัติการแขวนยกทรงผ้าลูกไม้บนป้ายอักษร HOLLYWOOD นั้น ปรากฏการณ์ขายดีเหมือนแจกฟรีได้อุบัติขึ้นกับชุดชั้นใน Syrn ตั้งแต่วันพุธ 28 มกราคม 2026 อันเป็นวันเปิดตัวกันเอิกเกริกและอย่างเป็นทางการ
โดยมีผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมพลังหญิงให้เลือกสอยไปใช้ได้อย่างครบครันตามจินตนาการและเป้าหมายชีวิต รวมได้มากมายละลานตากว่าร้อยไลน์ ภายใต้ 4 อารมณ์ 4 คอลเลกชัน ซึ่งมีตั้งแต่ โรแมนติก แสนซน สบายตัว และยั่วสวาท!!
ในคลิปฮึบพลังเซ็กซี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สาวก SYRN เจริญรอยตาม ซิดนีย์ สวีนีย์ มาในชุดชั้นในบอดี้สูทผ่าลงมาลึกถึงสะดือเย้ายวนใจด้วยผ้าลูกไม้โปร่ง นี่เป็นอาวุธลับเสริมความมั่นใจในงบประมาณเพียง 89 ดอลลาร์เท่านั้น โดยคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อ 24 มีนาคม 2026 ภายใต้คอลเลกชันยั่วสวาท Seductress Coll.
ด้วยความมุ่งมั่นจะพาแบรนด์ “Syrn ไซเรน” สุดยอดความฝันแห่งชุดชั้นใน ให้ทะยานสู่จักรวาล ซิดนีย์ สวีนีย์ ทำการประเดิมความสำเร็จด้วยการนำคอลเลกชัน Playful แสนซน ควบคู่กับคอลเลกชัน Seductress ยั่วสวาท ออกขายได้หมดจดเกลี้ยงเกลาตั้งแต่วันเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการ 28 มกราคม 2026 และหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ ก็สามารถสร้างรายได้ 18 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 600 ล้านบาท เกือบทะลุเป้าไตรมาสแรกแห่งปี ที่วางไว้ ณ 20 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อย ข้อมูลจากเดลิเมลออนไลน์ ระบุไว้อย่างนั้น
กุมภาพันธ์และมีนาคมผ่านไปไวเหมือนฝัน ซิดนีย์เร่งเติมสต็อก และปล่อยดีไซน์ใหม่ๆ ขึ้นไปเร้าใจแฟนานุแฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดีไซน์ใจหวิวจากคอลเลกชันยั่วสวาท ซีรีส์แล้ว ซีรีส์เล่า
และแล้ว ความพีกแห่งคลิปโปรโมท Seductress @Syrn ก็มาเยือน โดยในเย็นอังคารที่ 24 มีนาคม สุดสวยผู้เรียกตนเองว่า “ซิด Syd” เสิร์ฟความเร้าใจออกมาระลอกใหญ่เวอร์วังกว่าเดิม พร้อมสไลด์โชว์และคลิปแซ่บแบบจัดหนักจัดเต็มปรี่ คงจะกะให้ตะลึงลานตาแตก
โดยสาวอึ๋ม 34DD นำเสนอสไลด์โชว์และคลิปยั่วสวาทที่เรือนกายของเธออยู่ในชุดบอดี้สูทผ้าลูกไม้ทั้งตัวและผ่าลึกลงต่ำกว่าสะดือ เปรี้ยวแซ่บลงไปถึงดีเอ็นเอ เป็นซีรีส์แห่งประดาเซ็ตซีทรู ดูทะลุเนื้อผ้าลูกไม้อ่อนหวานงามประณีต เห็นรำไรของเนื้อนวลชวนฝัน ทั้งนี้ ทั้งหลายทั้งปวงล้วนดำเนินอยู่ในบรรยากาศ “นอสตัลเจีย-หวนอดีตแสนคิดถึง” ที่ทีมงานไซเรนยกกองถ่ายทำไปดำเนินงานกันในโรงโอเปร่าสุดหรูสุดหราแนววินเทจ และจึงกลายเป็นความงามอารมณ์ละครคาบาเรต์ แบบ “มูแลงรูจ” นั่นเลย
นี่เป็นการนำเสนอไอเดียยกระดับความเซ็กซีเพื่อให้ผองเพื่อนหลายแสนหลายล้านรายได้พิจารณาเจริญรอยตาม
“มีดีไซน์ใหม่มาแถมเพิ่มนิดนึงกับคอลเลกชัน ‘Seductress @Syrn’ นะคะ เลือกสอยได้แล้วค่ะ” ซิดนีย์ สวีนีย์ เขียนเชิญชวนไว้น่าเอ็นดูว์ บนอาณาจักรไซเรนออนไลน์ เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้น
ความเต็มอกเต็มใจของซูเปอร์สตาร์ซิดนีย์ สวีนีย์ ที่จะเปิดเผยเนื้อนวลสู่สายตาของสาธารณชนนั้น มีพัฒนาการอย่างน่าชื่นชม โดย ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ระบุว่า เมื่อเทียบกับคราวที่เธอสวมชุดราตรีกึ่งเปลือยกายไปขโมยซีนในงานพรมแดงของสื่อมหารานี “วาไรตี้” อันได้แก่ มหกรรม Variety’s Power of Women Super Event ในเดือนตุลาคม 2025 นั้น ซิดนีย์ สวีนีย์ ในศักราช 2026 ไม่กลัวแล้วที่จะเปิดเผยเนื้อนวลออกมาบ้าง
ความหมายในระหว่างบรรทัดของข้อสังเกตดังกล่าวมีอยู่ว่า ซิดนีย์ สวีนีย์ ผู้อำนวยการสร้างและดารานำฝ่ายหญิงของภาพยนตร์รักเฮฮาที่ทำรายได้มหาศาล เรื่อง Anyone But You สวมชุดราตรีที่ตัดเย็บจากผ้าเส้นใยโลหะนิ่มสีเงิน ซึ่งถักทอแบบโปร่งๆ มีรูถี่ๆเล็กๆ ตลอดตัว และที่สำคัญ เนื้อผ้าทุกๆ ตารางนิ้วถูกออกแบบให้โอบแนบไปกับเรือนกาย ตั้งแต่เนินอกลงไปถึงปทุมถันโนบราและโนตมกลมเต่งตั้งทั้งคู่ แล้วแนบสอบไปรอบเอวคอด อีกทั้งยังแนบสนิทกับเนื้อหน้าท้องแบนราบและเนื้อหนั่นสะโพกที่ผายออก
ใช่แต่จะเท่านั้น ยังแนบแน่นลงไปถึงเป้าหน้าขาซึ่งแม้มองด้วยตาเปล่า ก็เห็นจีสตริง อันดี้ส์ ตัวจิ๋วเดียวเรื่อรางสีชมพูอยู่ด้านใน
ทั้งนี้ปรากฏว่าในเซสชันโฟโต้คอล ถ่ายภาพเดี่ยว โดยกองทัพช่างภาพ อาจมีใครหลายคนที่ใช้สายตาซอกแซกไปตามผ้าทอโปร่งๆ รูถี่ๆ บริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างจาบจ้วง ทำให้น้องซิดจิตตก ยิ้มไม่ออกตลอดหลายนาทีเหล่านั้นซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งความแอบเคืองและแอบสะเทือนใจ แต่เธอก็ต้องระงับไว้ตามมารยาทสังคม โดยเมื่อมีเสียงตะโกนทักถาม ทำไมไม่ยิ้มเลย สาวซิดนีย์ก็จะปล่อยรอยยิ้ม-หัวเราะ ออกไปสักหนหนึ่ง
จะอย่างไรยังไงก็ตาม ในเมื่อ ซิดนีย์ อยู่ระหว่างก่อร่างสร้างธุรกิจชุดชั้นในไซเรน และเธอจะต้องทำงานใหญ่ในเวลาสามเดือนถัดมา คือการเปิดตัวแบรนด์ให้เปรี้ยงปัง เบียดแย่งส่วนแบ่งตลาดให้เวอร์วัง ดังนั้น เธอก็จึงต้องเร่งเตรียมใจและเตรียมความพร้อมที่จะนำอภิมหาสมบัติทั้งคู่บนและคู่ล่างด้านหลังที่คุณแม่ให้มา ไปใช้สวมโชว์ชุดชั้นในเซ็กซี่คอลเลกชันต่างๆ โดยที่เธอจะต้องนำเสนอออกมาในบรรยากาศร่าเริงเปี่ยมสุข ว่าได้อวดพลังเย้ายวนของเรือนกาย และดังนั้นต่อมปรารถนาของลูกค้าเธอ ก็จะตื่นตัว อยากทดลองประสบการณ์ชื่นมื่นแบบเดียวกันกับตัวเธอ ในระดับงบค่าใช้จ่ายที่เอื้อมไหว เริ่มตั้งแต่ไม่กี่สิบดอลลาร์ ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์
มันเป็นการเยียวยาเพื่อนหญิงทั้งมวล ให้สามารถเรียกความรู้สึกรักและภูมิใจในตนเองขึ้นมาได้ดั่งใครๆ ทุกคน
และแล้ว... ซิดนีย์ สวีนีย์ ซุปต้าร์ Gen Z ก็สำแดงฝีมืออัจฉริยะการตลาดและการขายได้สมบูรณ์แบบ โดยครบครันด้วยเครื่องมือส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ “เว็บไซต์ Syrn” อันเป็นบูติกช็อปออนไลน์ และ “IG Syrn” พื้นที่สนทนาโดยตรงไปถึงแฟนคลับ ลูกค้า และฟอลโลเวอร์ 3.7 แสนราย ไปจนถึง “สตอรีระดับทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์” ที่จะกลายเป็นตำนานแห่งแบรนด์ Syrn กับ “คลิปตัวอย่างความเซ็กซี่” ซึ่งท่านผู้ชมสามารถทำเลียนแบบเพื่อความสุขใจง่ายๆ และที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือ นโยบายระบุราคากำกับภาพสินค้าทุกตัว
ไอจี syrn อุบัติขึ้นบนโซเชียลมีเดียในวันที่ 27 มกราคม 2026 ด้วยชื่อแอคเคาท์ว่า “sydney sweeney and syrn” ซึ่งเป็นเทคนิคชาญฉลาดที่นำชื่อ syrn “น้องใหม่” ไปอิงบารมีของชื่อ sydney sweeney ซึ่งฮอตฮิตมหาศาลแล้ว
พร้อมกันนี้ ภาพประเดิมของ IG syrn เป็นภาพที่เจ๋งสุดๆ ของ ซิดนีย์ สวีนีย์ ในชุดอันเดอร์แวร์แซ่บบาดใจเซ็ตใหญ่ “ไซเรนสีขาวครีม” อันเป็นเซ็ตจัดเต็มพรั่งพร้อมด้วยเสื้อรัดทรงคอร์เซ็ตผ้าลูกไม้งามหรู ซึ่งดันให้คู่ปทุมถันเจ้าเสน่ห์อิ่มเอิบนูนลอยโดดเด่น เข้าชุดกับอันดี้ส์ผ้าลูกไม้โปร่งทรงจีสตริง ซึ่งมาพร้อมกับถุงน่องต้นขาสูง และการ์เตอร์สายรัดถุงน่องน่ามองน่าทึ่งเป็นที่ยิ่ง
ภาพโปรโมทชุดสวยสุดแสนเซ็กซี่ ชวนให้ดวงใจฟูไปกับรอยยิ้มน่ารัก เป็นความสำเร็จแห่งการพีอาร์บุคลิกของแบรนด์ เอื้อให้ ไซเรน เกาะกุมความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนได้อยู่หมัด พร้อมกับเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่โอฬารด้วยยอดไลก์มากกว่า 2.2 ล้านไลก์
ยิ่งกว่านั้น ในวันเดียวกัน ยังมีการปล่อยคลิปเร้าใจสุดๆ ที่จะแรงส์ คือคลิป “Born to be a Syrn”
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ขึ้นบนไอจี โดย ซิดนีย์ สวมโชว์บรรดาชุดชั้นในทั้ง 4 คอลเลกชันของ SYRN ไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในสวยหวานโป๊ร้ายกาจ Seductress หรือเย้ายวนชวนฝัน Romantic ไปจนถึงโป๊เฮี้ยวซุกซน Playful และบราเซียร์ผ้านุ่มไร้โครงดันทรงกับอันดี้ส์เนื้อนุ่มสวมสบาย Comfy ประมาณว่าเป็นคลิปกระตุ้นต่อมปรารถนา ให้ท่านผู้ชมใคร่จะเป็นสาวดินระเบิด ระเบ้อไปกับสุดยอดนางแบบนามว่า ซิดนีย์
ในวันถัดมา 28 มกราคม ก็ปล่อยคลิปเปิดกล่อง Syrn โดยคุณนายเจ้าของแบรนด์อยู่ในชุดบราเซียร์ดำ รุ่นผ่าลึกลงถึงฐานเต้า ทำเอาเพลิดเพลินกับการมอง เพราะของของเธอนั้นน่าทึ่งเหลือใจ ทั้งนี้ เธอเปิดกล่องหยิบชิ้นโปรดปรานมาอวดท่านผู้ชมชิ้นแล้วชิ้นเล่า อาทิ ชุดบอดี้สูทผ้าลูกไม้หวานโปร่งเบาตลอดตัว กับเสื้อรัดทรงคอร์เซ็ตที่มีโบว์ประดับรอบคอระหง ซึ่งเธอปล่อยมุกว่า นี่เป็นเน็กไทธุรกิจในตัว
นับว่าปฏิบัติการเปิดตัวแบรนด์ ไซเรน อย่างเป็นทางการนี้เปรี้ยงปังเหลือเกิน โดยที่ว่า การเปิดตัวแบรนด์ไซเรนผ่านไปเพียง 2-3 วัน ซิดนีย์ สวีนีย์ โพสต์ขึ้นไอจีว่าการปล่อยของรุ่นแรกนั้น “หมดเกลี้ยงแล้ว”!!
ส่วนสำหรับ “ริ้วขบวนชั้นในสวย ช่วยโหมไฟฝัน” คอลเลกชันยั่วสวาท ที่ซิดนีย์ สวีนีย์ นำไปเติมบนเว็บไซต์ขาย Syrn ก่อนปิดไตรมาส 1/2026 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2026 นั้น เริ่มด้วย “เซ็ตบราเซียร์สีชมพูเบบี้พิงก์” แมตช์กับกางเกงลิงเกอรีผ้าลูกไม้หวานแหววตัวกระจิ๋วเดียว โดยแถมความหรูหราด้วยมินิสเกิร์ตลูกไม้เข้าชุดกับตัวลิงเกอรี ซึ่งมีคุณูปการสำคัญคือ ช่วยบดบังต้นขาโตกับแก้มก้นคล้อยหย่อนได้เป็นอย่างดี
ในเซ็ต “สาวน้อยผู้สูงศักดิ์” นี้ ท่านเจ้าของธุรกิจชั้นใน ไซเรน นำสายรัดถุงน่องมาสวมโชว์ที่ต้นขาชนิดที่เก๋แอนด์เท่บาดดวงใจ แล้วแถมอารมณ์โรมานซ์ด้วยรองเท้าส้นเตี้ยพร้อมแถบแพรบัลเลต์พันไขว้ขึ้นมา เพิ่มความน่าหลงใหลของน่องเพรียว
สำหรับเซ็ตโดดเด่นพิเศษซึ่งซูเปอร์สตาร์ดาราสาววัย 28 กะรัตสวมโชว์ในอารมณ์ภูมิใจเสนอเป็นที่ยิ่ง คือ “ชุดเสื้อรัดทรงแบบคอร์เซ็ตผ้าไหมซาตินสีขาวครีม” ซึ่งบีบให้เต้ามหึมาทั้งคู่ของเธอเบียดเสียดเคล้าเคลียกัน พร้อมกับยกดันให้ลอยเด่นแทบจะทะลักออกมาจากตัวเสื้อกันเลยทีเดียว
เสื้อคอร์เซ็ทนี้ถูกสร้างแพตเทิร์นให้สอบลงมารัดเอวคอด ก่อนจะผายออกเล็กน้อยโดยเน้นกระชับหน้าท้องให้เฟิร์มงดงามเหลือเกิน
ทั้งนี้ ตัวคอร์เซ็ตตัดเย็บจากผ้าไหมซาตินหรูล้ำสีขาวครีม ส่วนกางเกงชั้นในธองสีเดียวกันนั้น ตัดแต่งจากผ้าลูกไม้ โดยมาพร้อมกับถุงมือยาวทรงโอเปร่า แล้วปิดท้ายเพิ่มบรรยากาศสง่าและทรงเกียรติด้วยเสื้อโค้ทขนนก แต่เธอเปล่าใส่ เธอนำมาปูรองนั่ง ก็เก๋ไก๋วีไอพีไม่มีใดเทียม
ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ เล่าสตอรีของคลิป “ซิดนีย์สวมให้ดูเป็นไอเดีย” ว่า ยัยนางเอกหนังรักตลกน่าหยิกจากเรื่อง Anyone But You เลือกเซ็ตลิงเกอรีแห่งเสื้อรัดทรงคอร์เซ็ตในสไตล์เจ้านางยั่วสวาทดังกล่าวนี้ มาเข้าฉากถ่ายภาพแนวเล่นหูเล่นตากับกล้องในสองอารมณ์สองลีลา ซึ่งล้วนแต่ทรงพลังตรึงสะกดทุกดวงเนตรให้เคลิ้มกรุ่นด้วยอารมณ์ปรารถนา
ภาพหนึ่งเป็นลีลากระตุ้นอารมณ์เซ็กซี่ชัดเจน เธอแหงนใบหน้าและแลบลิ้นสีชมพู พร้อมกับเทข้าวโพดคั่วป๊อบคอร์น
ส่วนสำหรับในอีกอารมณ์หนึ่ง ซิดนีย์แลดูอ่อนเยาว์ดั่งเด็กสาววัยทีน นั่งขาชิดสุภาพเรียบร้อยอยู่บนเสื้อคลุมขนนก ส่งให้เห็นเนื้อผ้าลูกไม้ละเมียดละไมของกางเกงในธองได้อย่างละเอียดลออ เธอกัดปลายถุงมือเบาๆ ซึ่งเมื่อแขนถูกยกขึ้น เต้าอวบอิ่มข้างซ้ายก็ถูกเบียดยกนูนขึ้นไปอย่างไร้เดียงสา
ใช่แต่จะเท่านั้น ยังมีอีกสองเซ็ตผ้าลูกไม้ทั้งตัวซึ่งซิดนีย์นำมาใส่โชว์เป็นตัวอย่างความเซ็กซี่ โดยจัดขึ้นเป็นเซ็ตขาวกับเซ็ตดำ ภายใต้คอนเซปต์ก๋ากั่น มุ่งกระตุ้นกามราคะอย่างท้าทาย
“เซ็ตเสื้อรัดทรงคอร์เซ็ตผ้าลูกไม้สีขาว” ถูกดีไซน์เป็นแบบที่มีโครงรองรับให้ปทุมถันทั้งคู่ถูกเบียดเข้าแนบกันและกัน พร้อมกับนูนลอยอวบอูมไปในทุกตารางนิ้ว พร้อมนี้ ณ ชายขอบของคอร์เซ็ตมีสายรัดถุงน่องติดไว้งดงาม
ผ้าลูกไม้ผืนเดียวกันกับเสื้อคอร์เซ็ตนี้ถูกนำมาตัดเย็บเป็นกางเกงในจีสตริงน่าพินิจเล็งแล
ในเซ็ตนี้ สาวซิดนีย์โพสต์ท่าให้กดชัตเตอร์อย่างแพศยาก๋ากั่นเหนือชั้นจริงๆ
โดยเธอนั่งกางขาบนเก้าอี้บุนวมสีแดงกำมะหยี่ แล้ววางกล่องป๊อบคอร์นตรงซอกจีสตริง ส่วนมือขวานั้น ทำหน้าที่ป้อนข้าวโพดเข้าปากในลีลาเชิญชวนสู่โลกพิศวง
คะแนนเซ็กซี่นี่ต้องเทให้แม่สาวซิดนีย์ทั้งหมดทั้งมวล แบบ 108 เต็ม 100 ไม่หักกันเลย โดยเหตุที่แถมคะแนนโบนัส 8 พ้อยท์ เป็นเพราะจินตนาการลี้ลับในดวงใจคุณเธอน่ะ การันตีความสุขสุดๆ
และสำหรับ “ชุดชั้นในบราเซียร์ลูกไม้ดำ” เป็นอีกลีลาที่เน้นความเซ็กซี่ยั่วใจของก้นกอยซึ่งอวบอิ่มไม่น้อยหน้าให้แก่สองเต้าโอฬาร
ทั้งนี้ เซ็ตลูกไม้ดำนี้จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของบราเซียร์ และชิ้นล่างให้เป็นสเกิร์ตเนื้อผ้าลูกไม้ดำผืนเดียวกัน โดยเน้นให้สั้นจู๋ ปิดลงมาเพียงครึ่งแก้มเท่านั้น พร้อมนี้มีสายรัดถุงเท้าทรงสูงขึ้นไปถึงต้นขา แลดูหรูหราสูงค่าน่าทดลองสวมเป็นอย่างยิ่ง แม้หุ่นไม่ให้ แต่ใจรักนั่นเอง
ราวกับกางตำรา MBA มาสร้างแผนการตลาด ซิดนีย์ สวีนีย์ อัดสารพัดแท็กติกโปรโมท SYRN ให้ฝังตัวอยู่ในความฝันและจินตนาการของผู้คน ** ครีเอทให้ Syrn มีสตอรีระดับตำนานฮอลลีวูด เล่นใหญ่ หัวใจซุกซน กล้า บ้า น่ารัก และต้องเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ ** สนนราคาต้องเป็นมิตร ไม่แรงเข้าขั้น ‘ฟันทีเดียว-ตั้งตัวได้เลย’
โดยเดลิเมลออนไลน์รายงานว่าชุดชั้นในคอลเลกชัน “Playful @Syrn” แต่ละชิ้นมีสนนราคาเอื้อมถึงพอใช้ได้เลย ตั้งแต่กางเกงในธองชิ้นละ 19 ดอลลาร์ บราเซียร์เซ็กซี่ไม่ถึงกับหวือหวาแฟนซี ตัวละ 39-49 ดอลลาร์ ไปจนถึงเซ็ตจัดเต็ม 4-5 ชิ้นเพื่อความประทับใจในคืนออกเดท อยู่ที่ 269 ดอลลาร์
อดีตนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจอย่าง ซิดนีย์ สวีนีย์ กำหนดยุทธศาสตร์การตลาดให้แก่แบรนด์ Syrn ไว้อย่างชัดเจนว่า เน้นภาพลักษณ์เซ็กซี่ และสร้างสตอรีให้แก่แบรนด์ เพื่อเป็นที่เล่าขานไวรัลต่อๆ กันอย่างสนุกครึกครื้น
เว้นวรรคจากการโชว์เต้าหนึ่งคืน ซิดนีย์ สวีนีย์ หันมาโชว์อารมณ์แก่นเซี้ยว เฮี้ยว บ้าบิ่น เธอปีนป้ายอักษร HOLLYWOOD เอาบราเซียร์ SYRN ร้อยเป็นสายยาวเฟื้อย ขึ้นแขวนจนครบ 9 อักษร แล้วส่งคลิปปฏิบัติการเวอร์วังของตนขึ้นไปไวรัลบนโซเชียลมีเดีย กลายเป็นอีกหนึ่งสตอรีระดับตำนานของโลกฮอลลีวูด
จะเปิดแบรนด์ใหม่ให้แจ้งเกิดอย่างชัวร์และทันทีทันควัน โฆษณาต้องมี โปรโมชันต้องมา และตำราบอกว่าต้องสร้างสตอรีหนุนเนื่องให้แบรนด์ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ ผู้คนจะได้เล่าขานกันจนกลายเป็นแฟชันของยุคสมัยที่มหาชนดี๊ด๊าอยากมีส่วนร่วม!!
และแล้ว ซิดนีย์ สวีนีย์ อดีตนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย UCLA ก็ลงมือสร้าง “สตอรี” ให้แก่ Syrn แบรนด์ชุดชั้นในสุดแซ่บสุดแสนเซ็กซี่หลายหลากอารมณ์
โดยในยามวิกาลและปลอดผู้คน ซิดนีย์ สวีนีย์ กับชุดทะมัดทะแมงพร้อมหมวกแก๊ปสีเข้ม หัวเราะฮี้ฮ้ากับบรรดาทีมถ่ายทำภาพยนตร์ของบริษัทเธอ ภายในรถตู้สีทะมึน เธอตื่นเต้นกับปฏิบัติการที่เธอและทีมจะไปสร้างขึ้นมาให้โลกจดจำ!!
รถตู้ชะลอตัวลงจอดที่ไหล่ทางถนน ห่างไม่มากจากยอดเขาอันโด่งดังด้วยตัวอักษร HOLLYWOOD ขนาดยักษ์ โดยที่ว่า 15 เมตร คือความสูง และ 137 เมตร คือความยาวรวมกันทั้ง 9 อักษร แต่ละตัวอักษรมีโครงโลหะมหึมาตรึงอยู่เบื้องหลัง ช่วยค้ำยันให้ตระหง่านมั่นคง
แล้วซิดนีย์กับทีมงานเปิดท้ายรถ ช่วยกันลำเลียงถุงดำหลายใบออกมา และแบกขึ้นไหล่ เดินลงจากไหล่ทาง มุ่งหน้าสู่ “เนิน HOLLYWOOD” เพื่อจะเดินไต่ขึ้นไปเล่นซุกซนและบ้าบิ่นกับตัวอักษรอันกระเดื่องนาม สัญลักษณ์โดดเด่นแห่งความเป็นโลกมายาฮอลลีวูด
ภาพเหตุการณ์ลับๆ ล่อๆ ในความมืดเหล่านี้ถูกบันทึกวิดีโอไว้ทั้งหมดโดยวิธีสาดแสงจากหลอดสปอตไลท์แรงสูง และบรรดากระบอกไฟที่พกพากันไปไม่ใช่น้อยๆ
ณ ด้านหน้าของตัวอักษรต่างๆ บนยอดเขาเมาท์ลี ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแซนตา มอนิกา ถุงดำทั้งปวงถูกเปิด บราเซียร์ผ้าลูกไม้สารพัดดีไซน์ถูกดึงออกมาเป็นสายริ้วยาวเฟื้อยดั่งงู และแล้ว สายริ้วบราเซียร์หลากสีแต่ละสาย ถูกเหวี่ยงให้ขึ้นไปพาดผ่านโครงสร้างส่วนต่างๆ ของตัวอักษร สกู๊ปของบีบีซีรายงาน
ในด้านของรายงานข่าวจากเพจซิกซ์ มีรายละเอียดอย่างเจาะจงว่า ซิดนีย์ ปีนขึ้นบนอักษร H นำบราเซียร์ขึ้นประดับบนนั้น แล้วต่อมาก็ปีนสู่ยอดของตัวอักษรทั้งหลาย ไปผูกสายริ้วบราเซียร์ระโยงระยาง
เมื่อภาพเหล่านี้ไปอยู่บนคลิป จะเห็นในช็อตหนึ่งว่ามีสายริ้วร้อยบราเซียร์ 3 เส้นถูกแขวนประดับขึ้นไปอย่างเก๋ไก๋ ทว่าบ้าบิ่นเหลือร้าย โดยมี ซิดนีย์ ซึ่งยิ้มแฉ่งปากฉีกถึงใบหูแทบจะตลอดเวลาในฐานะหัวหน้าแก๊งจอมแก่น-กล้า-บ้า-เฮี้ยว พูดเข้าไมค์ว่า
“เราจะโดนจับมั้ยเนี่ย”
ในภาพช่วงท้ายๆ ของคลิปที่สื่อค่าย TMZ เซฟเก็บไว้ ก่อนจะทำการตัดต่อประกอบข่าวและนำไปแชร์บนยูทูป ท่านผู้ชมจะเห็นอักษร HOLLYWOOD ทั้ง 9 ตัวถูกประดับด้วยสายบราเซียร์ลูกไม้ยาวเหยียดในแนวนอน แถวแล้วแถวเล่า ตั้งแต่ระดับใกล้พื้นดิน ขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดของแต่ละแท่งอักษร แล้วภาพก็ถูกตัดไปที่ ซิดนีย์ ผู้ซึ่งโพสต์ท่าร่าเริงให้ถ่ายรูปฉลองความสำเร็จ โดยมีป้ายฮอลลีวูดปรากฏที่ด้านหลังเธอ เป็นแบกกราวด์อยู่ไกลออกไป บีบีซีรายงานอย่างนั้น
คลิปซุกซนแสนจะบ้าบิ่นแห่งปฏิบัติการบราเซียร์ Syrn บนป้าย HOLLYWOOD ถูกนำขึ้นแชร์บนไอจีของ Syrn โดยมีสื่อใหญ่จอมเก๋าอย่าง TMZ บ้าง The Sun บ้าง นำไปเสนอเป็นข่าวเกรียวกราว
เวลาผ่านไปเพียงสั้นๆ คลิปซุกซนแก่นแก้วเหลือเชื่อ ก็กลายเป็นคลิปซูเปอร์ฮอตที่ถูกแชร์ต่อๆ กันแบบร้อนฉ่าพ่นเปลวไฟกันเลยทีเดียว เป็นไวรัลอย่างฉับไวสุดๆ ด้วยยอดวิว 3.5 ล้านวิว ตามรายงานของนิวส์วีก ขณะที่ปริมาณการคอมเมนต์ก็มหาศาลเป็นประวัติการณ์ ทั้งในทางเฮฮาไปกับกิมมิกแก่นเฮี้ยว เซี้ยวซ่า ของเจ้าแม่ Syrn และในทางต่อต้านติเตียนซึ่งก็มีมิใช่น้อยๆ
ฝ่ายที่ชื่นชมเรียกแคมเปญตัวนี้ของซิดนีย์ อย่างขำๆ ว่าการตลาดกองโจร พร้อมกับสรรเสริญว่าอัจฉริยะเหลือร้าย โดยเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้สังคมพูดถึงแบรนด์ใหม่ของเธออย่างอื้ออึง บ้างก็เชียร์ว่ากล้าหาญเวอร์วัง นำพาไปสู่ความสำเร็จทางการตลาดโดยที่ไม่มีความเสียหายอันใดอุบัติขึ้นเลย เหนืออื่นใดคือ ผู้คนแฮปปีที่ได้หัวเราะครึกครื้นกับความซุกซนเหลือร้ายของซิดนีย์
ทำไปทำมา คลิปนี้ประสบความสำเร็จในการเป็นแม่เหล็กดูดผู้คนหลายแสนรายเข้าไปฟอล IG Syrn และเป็นต้นธารแห่งกระแสแฟชันที่ใครๆ พากันตั้งตาคอยให้ ไซเรน เปิดการจำหน่าย เพื่อจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานใหม่ล่าสุดนี้ ในวันฉลองเปิดตัวแบรนด์ชุดชั้นใน Syrn ซึ่งดำเนินการกันเมื่อ 28 มกราคม 2026
ส่วนสำหรับฝั่งที่อารมณ์เสียมากมายพากันติเตียนว่าเธอฝ่าฝืนกฎหมาย เธอต้องถูกดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ใครในอนาคต
พร้อมกันนี้ มีการตั้งคำถามอื้ออึงว่า ปกตินั้น เมื่อมีผู้บุกรุกเข้าในพื้นที่ปักป้าย HOLLYWOOD ระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้บุกรุกก็จะทำงานทันที ซึ่งย่อมจะทำให้ตำรวจทราบถึงความผิดปกติ แล้วทำไมไม่มีตำรวจไปจับกุม ซิดนีย์ สวีนีย์ และคณะ ขณะก่อเหตุร้าย
ทำไมไม่มีตำรวจเข้าไประงับเหตุบุกรุกยอดเขาเมาท์ลียามวิกาล บีบีซีมีข้อมูล
ในคลิปที่ซิดนีย์นำขึ้นไอจี ไม่ปรากฏเสียงหวอเตือนภัยแห่งผู้บุกรุก ดังนั้น บีบีซี นิวส์บีท ติดต่อสอบถามกรมตำรวจลอสแอนเจลิส แอลเอพีดีว่า มีการส่งกองกำลังตำรวจไปตรวจตราหรือไม่ และคำตอบที่ได้รับคือ
“ไม่มีรายงานเข้ามา ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น”
ด้าน เจฟฟ์ ซาร์รินนัม ประธานคณะกรรมการทรัสตีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการป้ายอักษร HOLLYWOOD ซึ่งปักอยู่บนผืนดินที่ หอการค้าฮอลลีวูด เป็นเจ้าของ บอกบีบีซี นิวส์บีท ว่าอันที่จริงนั้น ระบบเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกได้ส่งเสียงหวอเตือนภัยแล้วในตอนที่ทีมถ่ายทำของซิดนีย์เข้าในพื้นที่ปักป้าย นอกจากนั้น ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงก็ทราบและแจ้งเตือนภัยไปถึงเขา
แต่เกิดการสื่อสารผิดพลาดคลาดเคลื่อน และดังนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุ จึงถูกยกเลิก
ด้วยเหตุนี้ ตำรวจ LAPD จึงไม่ได้รับแจ้งเหตุผิดปกติ
ทั้งนี้ ประธานซาร์รินนัมประเมินว่าพนักงานบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ของซิดนีย์ คงจะแจ้งต่อผู้ที่ต้องดำเนินการระงับเหตุว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้
ประเด็นคลาดเคลื่อนอยู่ในจุดที่ว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำจากรอบนอก แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตลอดจนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแตะต้องยุ่งเกี่ยวกับตัวอักษรทั้ง 9 อักษรเหล่านั้น
ด้วยเหตุนี้ จะอย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการสนุกสนานของซิดนีย์ สวีนีย์ เป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างแน่นอน และดูเหมือนว่า ซาร์รินนัม ผู้เป็นประธานคณะกรรมการทรัสตีออกอาการว่า จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด โดยกล่าวว่า รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กระนั้นก็ตาม วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก กุมภาพันธ์และมีนาคมได้ล่วงเลยมาโดยที่ปมการบุกรุกพื้นที่ และเล่นสนุกคะนองกับป้ายตัวอักษร บนวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแคมเปญฮือฮาในเชิงพาณิชย์นั้น ยังเงียบกริบ และดูเหมือนจะถูกลืม
ที่ผ่านมาในปี 2017 เคยมีกรณีบุกรุกเข้าไปเปลี่ยนแปลงอักษร ตัว O กับตัว O ให้กลายเป็น E กับ E หรือก็คือ HOLLYWEED โดยศิลปินเดี่ยวนามว่า ซาค เฟอร์นันเดซ ผู้ซึ่งถูกจับกุมและดำเนินคดี และถูกกำหนดโทษปรับ กับโทษทำงานบริการชุมชน
ศิลปินเฟอร์นันเดซออกโรงเรียกร้องแล้วว่า ซิดนีย์ สวีนีย์ ก็จะต้องได้รับโทษแบบเดียวกัน
เสียงนินทาจึงหึ่งกันเบาๆ ว่า แน่ล่ะ ในเมื่อเป็นความซุกซนของซูเปอร์สตาร์หุ่นประถม นมมหา’ลัย ระดับซิดนีย์ สวีนีย์ ที่มีสปอนเซอร์ธุรกิจเป็นขาใหญ่ VVIP อย่าง เจฟฟ์ เบโซส์ อภิมหาเศรษฐีอันดับ 2 ของโลก ปฏิบัติการคึกคะนองบ้าบิ่นของ ซิดนีย์ ก็สามารถจบลงอย่างเงียบเชียบ ดั่งเปลวเทียน “ถูกเป่า”
บรรยายภาพคลิป
คลิปขณะ ซิดนีย์ สวีนีย์ นำทีมถ่ายทำวิดีโอบุกยอดเขาเมาท์ลี ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแซนตา มอนิกา เข้าไปเล่นสนุกคะนองกับตัวอักษร HOLLYWOOD ไปแขวนสายริ้วบราเซียร์ พาดขึงบนแต่ละตัวอักษร จนครบทั้ง 9 ตัว
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
(ที่มา: ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ เดลิเมลออนไลน์ บีบีซี นิวส์บีท วาไรตี้ เพจซิกซ์ เอบีซี7 ทีเอ็มซี เดอะซัน นิวส์วีก นิตยสารบาสเซิล WWD syrn.com syrn ig)